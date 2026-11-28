وطن للأنباء: لم يقتصر مشروع الاحتلال الإسرائيلي لضمّ الضفة الغربية المحتلة على التوسع السكاني للمستوطنات، وإنما اتخذ من السيطرة على الأرض ومقدراتها الاقتصادية مساراً موازياً لتكريس واقع يحاصر فيه الاحتلال حدود المحافظات الفلسطينية بالمستوطنات، عبر المناطق الصناعية الاستيطانية وربطها باقتصاد دولة الاحتلال، ليتجاوز بذلك مشروع الضمّ حدود الجغرافيا الفلسطينية. وكانت آخر المناطق الصناعية الاستيطانية التي أطلقها الاحتلال إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين في طولكرم والخليل، على مئات الدونمات. الأولى هي "بستاني حيفتس"، التي وضع الاحتلال حجر الأساس لإقامتها جنوب شرقي طولكرم في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على مساحة تُقدّر بـ 800 دونم. أما الثانية، فتُدعى "مبؤوت لخيش"، وتقع غرب الخليل، إذ صودق على منطقة نفوذها بمساحة تُقدّر بـ 3039 دونماً، لتكون الأكبر بين المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش شرعنة المنطقة بالخليل أنها "بشرى عظيمة للاستيطان".

دور المناطق الصناعية الاستيطانية

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المستندة إلى البيانات الإسرائيلية، إلى وجود 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على مساحة 8844 دونماً، إلى جانب ثماني مناطق أخرى مخطّط لها. في المقابل، ترفع تقديرات فلسطينية أخرى عدد المناطق القائمة إلى أكثر من 35، وسط ترجيحات بأن العدد الفعلي أكبر من المعلن، في ظل تعدد المواقع والمنشآت التي لا تظهر ضمن الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية. وتُعدّ هذه المناطق الصناعية الاستيطانية بمثابة العمود الفقري للمشروع الاستيطاني ومقومات نهوضه، ولذلك عمل الاحتلال على جعلها وجهة للمستثمرين الإسرائيليين. وعلى سبيل المثال، بلغ حجم مساهمة المستوطنات الاقتصادية في الضفة الغربية والقدس المحتلّة خلال عام 2024 نحو 53 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف حجم الاقتصاد الفلسطيني، بحسب مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا.

صلاح الخواجا: القيمة الاقتصادية المنتجة داخل اقتصاد المستوطنات خلال الـ20 عاماً الماضية تجاوزت 863 مليار دولار

ويشير الخواجا إلى أن القيمة الاقتصادية المنتجة داخل اقتصاد المستوطنات خلال الـ20 عاماً الماضية تجاوزت 863 مليار دولار، وهو رقم مهول مقارنة بحجم المناطق الصناعية الاستيطانية، التي يُفترض أنها ليست الركيزة الأساسية لاقتصاد دولة الاحتلال. ويعكس ذلك، بحسب قوله، استثمار إسرائيل في المناطق الفلسطينية المستولى عليها، وتقديمها الدعم للمستوطنين المستثمرين، وتوفير الخدمات والتسهيلات لهم، من قروض وبنية تحتية ومياه وكهرباء، بهدف زيادة ارتباطهم بالمستوطنات بدوافع مالية وربحية. ويبيّن الخواجا أن الاحتلال يستغل هذه المناطق الصناعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال الإسرائيليين، عبر تسهيلات ضريبية، وإجراءات ترخيص ميسّرة، وإعفاءات للمستثمرين. ويشير إلى وجود أكثر من 257 شركة عاملة ومستثمرة في المستوطنات الصناعية. وتعتمد هذه المستوطنات في بداية إقامتها على الأرباح التي يحققها الصندوق القومي اليهودي، الذي يمتلك أكثر من 50 مكتباً فرعياً حول العالم، غالبيتها معفاة من الضرائب، وتعمل على جمع الأموال لتعزيز الاستيطان بأشكاله الاقتصادية والزراعية والرعوية.

وتضم المناطق الصناعية الاستيطانية عشرات المصانع والشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والاتصالات والتصنيع الغذائي. على سبيل المثال، تضم منطقة عطروت الاستيطانية في القدس نحو 300 مصنع، ومنطقة بركان قرب سلفيت أكثر من 120 مصنعاً، فيما يُتوقع أن تضم منطقة "مبؤوت لخيش" غرب الخليل عشرات المصانع، لتعزيز اقتصاد مجلس مستوطنات الخليل، ودعم النمو السكاني الاستيطاني، وزيادة إيرادات مجالس المستوطنات. لذلك، يركز الاحتلال على إقامة هذه المناطق الصناعية عند أطراف المحافظات، بمحاذاة حدود الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية والداخل المحتل، لتكون عاملاً في تذويب حدود عام 1967، وإنشاء خطوط اتصال مباشرة مع إسرائيل عبر الطرق الالتفافية، وفق الخواجا.

بدوره، يرى الباحث في قضايا الاستيطان عبد الناصر مكي، أن الأراضي التي يستولي عليها الاحتلال تحت مسمّيات "أراضي دولة" أو "أراضٍ خاضعة لأوامر عسكرية"، وغالباً ما تكون أراضي زراعية، يجري تغيير صفة استخدامها لتصبح صناعية، وتُقام عليها مناطق صناعية استيطانية، بدعم حكومي إسرائيلي رسمي. ويقول مكي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، إن أهم عاملين لإقامة منطقة صناعية هما الأرض والإنسان، وهما عاملان وفّرتهما دولة الاحتلال على حساب الفلسطينيين. وفي المقابل، اعتمدت هذه المستوطنات على العمالة الفلسطينية قبل الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ كان نحو 40 ألف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية، من بينهم 17 ألفاً داخل المناطق الصناعية، باعتبارهم يداً عاملة رخيصة، في ظل حاجتهم إلى العمل بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبذلك، استغل الاحتلال الأرض والإنسان الفلسطيني لتعزيز مشروعه الاستيطاني الاقتصادي، من خلال الاستيلاء على الأراضي وإقامة المنشآت الصناعية عليها، بالتوازي مع تشغيل العمال الفلسطينيين في هذه المنشآت بأجور منخفضة.



خسائر كبيرة للاستيطان الاقتصادي

وقد واجه الاستيطان الاقتصادي خسائر كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل حملات المقاطعة التي توسعت في دول أوروبية، وإعلان 14 دولة حظراً أو دراسة حظر وفرض قيود تجارية مباشرة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وهو ما دفع دولة الاحتلال إلى التحايل على هذه المقاطعة، إذ يرى مكي أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال وزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الضرائب التابعة لوزارة المالية التي يرأسها سموتريتش، تعمل على تزوير منشأ بضائع المستوطنات وتصديرها على أنها منتجات إسرائيلية. وبحسب مكي، تسمح وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية للشركات التي تمتلك مصانع فعلية أو مزارع في مستوطنات الضفة الغربية بتسجيل مقراتها الإدارية أو مكاتبها الرئيسية وعناوين مراسلاتها في مدن داخل الأراضي المحتلة عام 1948، للتحايل على المقاطعة. كما تُدرج وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية غالبية المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية ضمن إطار "مناطق الأفضلية الوطنية"، وهو تصنيف حكومي إسرائيلي يُمنح لمدن وبلدات ومناطق صناعية محددة، بهدف توجيه ميزانيات وامتيازات اقتصادية استثنائية إليها، وتشجيع الهجرة السكانية والاستثمار الصناعي والتجاري فيها.

عبد الناصر مكي: الحكومة الإسرائيلية تعمل على تزوير منشأ بضائع المستوطنات وتصديرها على أنها منتجات إسرائيلية

ويشير مكي إلى أن آثار المناطق الصناعية الاستيطانية لا تتوقف عند هذه الحدود، بل يمتد أثرها السلبي ليطاول الأراضي الفلسطينية التي لم يستولِ عليها الاحتلال، إذ تشكّل هذه المناطق أرضية خصبة لتلويث الأرض والبيئة. وتتدفق المياه العادمة من المناطق الصناعية إلى الأراضي الفلسطينية، كما يحدث في قرى سلفيت بفعل مستوطنة بركان الصناعية، فيما تتسبب المصانع الكيميائية الاستيطانية في طولكرم بالتلوث البيئي، إلى جانب مصانع المحاجر والإسمنت في جنوب الضفة الغربية. وفي المحصلة، تذهب العوائد الاقتصادية للمصانع الاستيطانية إلى الجهات المشغّلة والمستفيدة منها، سواء أكانت مستثمرين أجانب أم مستوطنين أم إسرائيليين، في حين يتحمّل الفلسطينيون كلفة العمالة الرخيصة والمحرومة من الحقوق، والتلوث، والأضرار الزراعية والصحية، وأعباء إعادة التأهيل البيئي، لتتكرّس معادلة يستفيد فيها الاحتلال اقتصادياً من الأرض الفلسطينية، بينما تقع كلفة هذا الاستثمار على التجمعات الفلسطينية المحيطة.

المصدر: "العربي الجديد"