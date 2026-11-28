وطن للأنباء: أُصيب طفل، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة من الدبابات والآليات العسكرية والطائرات المروحية والزوارق الحربية، مستهدفة مناطق متفرقة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وكان 8 مواطنين قد استشهدوا، أمس الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال وإطلاقها النار في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف ما تبقى من مبانٍ شرق مدينة غزة، وقصف مواقع شرق مدينة دير البلح، وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.