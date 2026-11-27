كتب: محمد التاج

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، يستمع الفلسطينيون إلى خطابات العالم عن حقوقهم، فيما يقضون بقية أيام السنة في محاولة الدفاع عن أبسط هذه الحقوق.

وفي هذا العام، بينما تُرفع الأعلام الفلسطينية في قاعات الأمم المتحدة، هناك أب في غزة يحاول حماية أطفاله من مياه الأمطار التي تغمر خيمته، وأم تنتظر انتشال جثمان ابنها من تحت الأنقاض، ومزارع في الضفة الغربية لا يعرف إن كان سيتمكن غدا من الوصول إلى أرضه، وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تعرف عائلته متى سيعود إليها.

ليست المشكلة في أن العالم لا يعرف ما يجري في فلسطين، بل في أن معرفته لم تتحول حتى الآن إلى إرادة سياسية كافية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد نحو نصف قرن على إقرار اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أصبح من حقنا أن نسأل: هل تحول التضامن إلى بديل عن العدالة، بدلا من أن يكون طريقا إليها؟

حين يتحول القرار الدولي إلى ذكرى

لم تختر الأمم المتحدة التاسع والعشرين من تشرين الثاني عشوائيا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة القرار 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع وضع دولي خاص للقدس.

وبعد ثلاثين عاما، وتحديدا في عام 1977، أقرت الأمم المتحدة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

اليوم، وبعد تسعة وسبعين عاما على قرار التقسيم وتسعة وأربعين عاما على إقرار يوم التضامن، لا يزال الشعب الفلسطيني عاجزا بسبب الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة سيادته على أرضه، فيما تتقلص المساحة الجغرافية التي يستطيع أن يقيم عليها دولته.

لقد ولد فلسطينيون وعاشوا ورحلوا عن هذه الدنيا وهم يسمعون الوعود الدولية ذاتها. وتعاقبت أجيال لم تعرف وطنا بلا احتلال إسرائيلي، أو حياة بلا حواجز عسكرية إسرائيلية، أو مستقبلا لا تتحكم فيه سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

ولعل أكثر ما يؤلم في هذه المناسبة أن المؤسسة الدولية التي أقرت قبل تسعة وسبعين عاما قيام دولتين، لا تزال تحيي ذكرى التضامن مع شعب لم يتمكن حتى اليوم من إقامة دولته المستقلة.

غزة... حين يصبح البقاء على قيد الحياة إنجازا

يأتي يوم التضامن هذا العام بعد أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار لم يتوقفا، ولم يستعد الفلسطينيون حياتهم الطبيعية.

ففي تقريره الصادر في 13 تشرين الثاني 2026، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تقديرات بتضرر أكثر من أربعين ألف مأوى عائلي جراء الفيضانات التي طالت نحو ستة وأربعين ألف أسرة في قطاع غزة.

وفي تقريره الصادر في 26 تشرين الثاني، وثق المكتب استمرار القصف الإسرائيلي والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو مليون وثلاثمائة وستين ألف فلسطيني لا يزالون يعيشون في الخيام والمآوي المؤقتة.

وراء هذه الأرقام بشر لهم أسماء ووجوه وذكريات وأحلام.

كيف يمكن لأب أن يشرح لطفله أن العالم قادر على بناء المدن وناطحات السحاب، لكنه لم يتمكن من ضمان وصول بيت متنقل يحميه من المطر؟

وكيف يمكن لأم أن تستوعب أن البشرية حققت كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي، بينما لا تزال تنتظر المعدات اللازمة لانتشال جثمان طفلها من تحت أنقاض منزلها؟

لقد وصل الفلسطيني في غزة إلى مرحلة يطالب فيها بحقه في دفن موتاه، بعدما اضطر إلى مطالبة العالم بحقه في البقاء على قيد الحياة.

لكن غزة ليست مجرد كارثة إنسانية تحتاج إلى الإغاثة. فالاحتياجات الإنسانية الحالية لا يمكن فصلها عن الحرب الإسرائيلية والدمار والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

الفلسطيني في غزة لا يريد أن يمضي بقية حياته ينتظر شاحنة مساعدات. يريد منزلا ومدرسة ومستشفى وعملا، وحياة يستطيع أن يخطط فيها للغد دون أن يخشى أن يفقد كل شيء من جديد.

الضفة الغربية... وطن يتآكل أمام أعين العالم

بينما يستحوذ ما يجري في غزة على اهتمام العالم، تتغير معالم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بصورة متسارعة.

تتوسع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وتتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، ويُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، فيما تؤدي عمليات الهدم والتهجير والحواجز العسكرية الإسرائيلية إلى تفكيك الحياة الفلسطينية.

وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المنشآت الفلسطينية المتبقية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، والبالغ عددها 44 منشأة، مما أدى إلى تهجير آخر 19 فلسطينيا كانوا يقيمون فيها، بينهم سبعة أطفال، وفقا للأمم المتحدة.

لم تعد المسألة بالنسبة إلى كثير من التجمعات الفلسطينية مجرد فقدان أرض زراعية أو مصدر دخل، بل أصبحت معركة يومية من أجل البقاء فوق أرضها.

وحين تتكرر عمليات تهجير التجمعات الفلسطينية وهدم منازلها، بالتزامن مع توسع الاستيطان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، فإن ما يتغير ليس حياة السكان وحدها، بل خريطة الأرض الفلسطينية نفسها.

والمفارقة أن المجتمع الدولي لا يزال يتحدث عن حل الدولتين، في الوقت الذي تتواصل فيه الممارسات الإسرائيلية التي تقوض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.

فما قيمة الاعتراف بدولة لا يستطيع شعبها التنقل بحرية بين مدنها، أو الوصول إلى أرضه، أو السيطرة على حدوده وموارده بسبب الاحتلال الإسرائيلي؟

إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة سياسية وقانونية مهمة، لكن قيمته الحقيقية تقاس بما يترتب عليه من إجراءات تحمي الأرض التي يفترض أن تقوم عليها هذه الدولة.

القانون الدولي ليس بيانا للتضامن

في التاسع عشر من تموز 2024، خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة.

ولم تقتصر المحكمة على تحديد مسؤولية إسرائيل، بل تناولت أيضا التزامات الدول الأخرى، بما فيها عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره.

وهنا ينتقل النقاش من التضامن الأخلاقي إلى المسؤولية القانونية.

فلا يكفي أن تعلن دولة دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، إذا كانت سياساتها وممارساتها تسهم في استمرار الوضع الذي يحول دون ممارسة هذا الحق.

ولا يكفي إدانة الاستيطان الإسرائيلي دون اتخاذ إجراءات فعلية تضمن عدم الإسهام في استمراره.

القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى قرار دولي جديد في كل عام يعيد الاعتراف بحقوق سبق إقرارها. إنها تحتاج إلى تنفيذ القرارات القائمة واحترام الالتزامات القانونية المترتبة عليها.

وحين يخضع تطبيق القانون الدولي لحسابات المصالح والتحالفات السياسية، فإن ما يتعرض للخطر ليس الحقوق الفلسطينية وحدها، بل مصداقية النظام الدولي بأكمله.

ما علمني إياه الأسر عن التضامن

أمضيت ثلاثة عشر عاما ونصف العام من حياتي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأعرف من تجربتي الشخصية قيمة التضامن.

حين يكون الإنسان خلف القضبان، فإن معرفته بأن هناك من يتحدث عنه ويدافع عن حقوقه ويرفض نسيانه تمنحه قوة تساعده على تحمل سنوات الأسر.

لكن الأسير، مهما كان ممتنا لكل من يتضامن معه، يبقى حلمه الأكبر أن يغادر زنزانته ويعود إلى عائلته.

وهكذا هو الشعب الفلسطيني.

لقد تابعنا خلال السنوات الماضية مظاهرات خرجت في مدن لم يزرها معظم الفلسطينيين، وسمعنا أصوات أناس لا يتحدثون لغتنا ولا تجمعنا بهم جنسية أو ديانة، لكنهم وجدوا في الدفاع عن حقوقنا دفاعا عن إنسانيتهم أيضا.

نحن ممتنون لكل إنسان رفع علم فلسطين، ولكل طالب دافع عن حقوقنا، ولكل صحفي تحمل المخاطر لنقل الحقيقة، ولكل طبيب ومتطوع وناشط وقف إلى جانب الإنسان الفلسطيني.

لكن من حقنا أن نحلم باليوم الذي لا يضطر فيه هؤلاء إلى النزول مجددا إلى الشوارع للمطالبة بحماية طفل فلسطيني من القصف الإسرائيلي، أو بإدخال الدواء إلى مريض، أو بمنع تهجير عائلة فلسطينية من منزلها.

فالأسير لا يريد أن يبقى أسيرا حتى يستمر التضامن معه، والشعب الفلسطيني لا يريد أن يبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى تظل قضيته حاضرة في ضمير العالم.

مسؤوليتنا نحن الفلسطينيين

إن مطالبتنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لا تعفينا من مواجهة مسؤولياتنا الوطنية.

ولا يمكننا أن نتجاهل ما ألحقه الانقسام السياسي الفلسطيني بقضيتنا، ولا أن نتجاهل الحاجة إلى تجديد الشرعيات الوطنية وإعادة بناء الثقة بين المواطن الفلسطيني ومؤسساته.

فالشعب الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات يستحق قيادة تعبر عن إرادته، ومؤسسات تحظى بثقته، ومشروعا وطنيا يجمعه بدلا من أن تفرقه الحسابات والمصالح الفصائلية.

وليس من المعقول أن نطالب العالم بالتوحد دفاعا عن حقوقنا، دون أن نبذل نحن كل ما نستطيع لتوحيد موقفنا الوطني.

ولا يعني ذلك تحميل الفلسطينيين مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي أو تبرير أي انتهاك لحقوقهم، فهذه الحقوق ثابتة ولا تسقط بسبب خلافاتنا الداخلية.

لكن قدرتنا على تحويل التضامن الدولي إلى إنجاز سياسي تتطلب منا أيضا أن نرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا.

من التضامن إلى العدالة

ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو أن يروا أثر التضامن الدولي في حياتهم اليومية وعلى أرضهم.

في غزة، يعني ذلك فتح المعابر أمام الاحتياجات الإنسانية دون عوائق، وإدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء والوقود والأدوية ومعدات الإنقاذ، وتمكين فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء، والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعني وقف الاستيطان الإسرائيلي وعمليات الهدم والتهجير، وحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وإزالة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حياتهم.

ويعني أيضا ضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

لكن هذه المطالب، على أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى بدائل عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنما إلى خطوات تقود إليه.

فالسلام لا يمكن أن يكون مجرد غياب مؤقت لإطلاق النار، ولا يمكن أن يقوم على مطالبة شعب بالتعايش الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه من الحرية.

حتى لا نورث أبناءنا يوم التضامن

أتساءل، وأنا أنظر إلى أطفالي، إن كانوا سيكتبون بعد ثلاثين عاما مقالا مشابها لهذا المقال.

هل سيحصون السنوات التي مضت على قرار التقسيم؟ وهل سيشكرون العالم على تضامنه معهم، ثم يعودون إلى منازلهم ليواجهوا الواقع ذاته الذي واجهه آباؤهم وأجدادهم؟

لا أتمنى لأبنائي أن يرثوا عني قضية معلقة ووطنا مؤجلا وذاكرة مثقلة بسجون الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه وحروبه.

أتمنى لهم ما يتمناه أي أب في أي مكان من العالم لأبنائه: أن يعيشوا أحرارا في وطنهم، وأن يكون مستقبلهم ملكا لهم.

وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني 2026، فإن أجمل ما يمكن للعالم أن يقدمه للشعب الفلسطيني ليس خطابا أكثر بلاغة من خطابات الأعوام الماضية، بل خطوة حقيقية تجعل التضامن أقل ضرورة في الأعوام المقبلة.

نحن لا نريد أن يظل العالم متضامنا معنا إلى الأبد.

نريد أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه فلسطين وطنا حرا، لا قضية تحتاج في كل عام إلى يوم للتذكير بحق شعبها في الحرية.

فالتضامن الحقيقي لا يقاس بعدد السنوات التي استمر فيها، بل بقدرته على إنهاء الظلم الذي وجد من أجله.