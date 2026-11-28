وطن للأنباء: شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، اليوم السبت، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق قنابل الغاز والصوت، فيما هاجم مستوطنون منازل المواطنين شمال القدس المحتلة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية، ومدينة نابلس، وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة، حيث داهمت عدداً من المنازل، وسط استمرار الاقتحام وتجدد المواجهات وإطلاق قنابل الصوت.

كما داهمت منزلاً في شارع القدس شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عزون شرق المحافظة.

أما في محافظة رام الل والبيرةه، فاقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الشرقية شرق المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم الأمعري.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المحافظة، ومدينة يطا جنوبها، فيما أُصيب شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اعتقاله في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.