كتب ثروت زيد الكيلاني: تتحدد حرية المجتمعات بقدرتها على امتلاك شروط تشكّلها وتوجيه مواردها وصوغ غاياتها. فالمعرفة مجال للقوة، والتعليم أحد ميادين تشكيل الوعي والإرادة والقدرة على صناعة المستقبل؛ ومن يحدد غاياته يشارك في رسم ملامح الإنسان والمجتمع.

وفي فلسطين، يتجاوز تمويل التعليم تدبير الموارد إلى الصراع على سلطة القرار ومرجعياته؛ فمصادر التمويل وشروطه وقنواته تعيد تشكيل موازين التأثير بين من يمول ومن يقرر ومن يتحمل المسؤولية. وهنا تتجلى المسألة في جوهرها: من يمتلك حق توجيه التعليم وتحديد مستقبله؟

التمويل وسلطة القرار

تكشف علاقة التمويل الدولي بالتعليم الفلسطيني عن اختلال يتجاوز نقص الموارد إلى طبيعة السلطة التي تتحكم في توجيهها. فدول مانحة تحجب الدعم المباشر عن الموازنة العامة ورواتب المعلمين، فيما تمول عبر وكالات أممية ومنظمات دولية وأهلية مشاريع وتدخلات تعليمية. وتختلف دوافع الممولين وشروطهم ومواقفهم، لكن بنية التمويل القائمة تثير سؤالا جوهريا حول الجهة التي تحدد أولويات التعليم وتملك سلطة القرار فيه.

تأتي موارد المؤسسات الدولية من مصادر متعددة، ويظل قسم من المنح مقيدا بقطاعات وأنشطة ومناطق وشروط يحددها الممول. وبذلك تتوزع سلطة توجيه الموارد بين أطراف متعددة، وتتراجع قدرة المؤسسة الوطنية على ترتيب الأولويات وفق احتياجات النظام التعليمي. وتبرز هنا فجوة بين المسؤولية والقرار والموارد: تتحمل المؤسسات الوطنية مسؤولية التعليم أمام المجتمع، فيما تتوزع أدوات التأثير والتمويل والتنفيذ خارج نطاق سيطرتها الكاملة.

يحمل الفرق بين دعم الموازنة وتمويل المشاريع دلالة تتصل بالسيادة. فتمويل المعلم والمدرسة والوظائف العامة المستمرة يعزز قدرة الدولة على إدارة نظام موحد وتحديد أولوياته، فيما يمنح التمويل المشروعي الممول نفوذا أوسع في اختيار مجالات الإنفاق وشروطه ومؤشرات تقييمه. وتظل الشروط المرتبطة بالشفافية وحماية المستفيدين وكفاءة الإنفاق ضرورية، ما دامت لا تتحول إلى إملاء سياسي ينتزع من المؤسسة الوطنية حق تحديد خياراتها التربوية.

اقتصاد الوساطة ومشروعاتنة التعليم

تتعدد حلقات انتقال التمويل من المانح إلى الوكالات والمنظمات والشركاء المحليين قبل وصوله إلى المدرسة والمعلم والطالب. وتتوزع عبرها أدوار الإدارة والتعاقد والاستشارات والتقييم، وقد تتشتت المسؤولية وتتكرر التدخلات، فيما تصبح مساءلة المنفذين أمام الممول والعقد أكثر مباشرة من مساءلتهم أمام الوزارة والمجتمع. ولا تكمن المشكلة في الوساطة بذاتها، فقد تقتضيها طبيعة العمل الإنساني والتنموي، بل في تحولها إلى مراكز مستقلة لتحديد الأولويات وإدارة الموارد خارج مرجعية وطنية واضحة.

وتنتج عن ذلك «مشروعاتنة التعليم»: تفكيك الوظائف والسياسات العامة إلى مشاريع مؤقتة، لكل منها ميزانيتها وأولوياتها وشركاؤها ومؤشراتها. وقد تحقق هذه المشاريع منافع جزئية، لكنها لا تبني بالضرورة قدرة مؤسسية مستدامة، كما تدفع المؤسسات المحلية إلى ملاحقة المنح وتكييف برامجها مع شروطها ودوراتها الزمنية. ومع تعدد الجهات والبرامج خارج التخطيط الموحد للوزارة، يتشكل نظام ظل تربوي يزاحم المؤسسة العامة ويضعف وحدة التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

وتتعمق هذه الظاهرة حين تتراجع قدرة الوزارة على قيادة القطاع، وتصبح الشراكات المتعددة مسارات متوازية في التمويل والتشغيل وتقديم الخدمات. فالتعدد المؤسسي يمكن أن يثري النظام التعليمي حين ينتظم ضمن سياسة وطنية، لكنه يتحول إلى ازدواجية مؤسسية حين تتعدد مراكز القرار وتغيب المرجعية الجامعة.

إدارة الأزمة والخصخصة الزاحفة

تركز تدخلات كثيرة على معالجة نتائج الأزمة من خلال الحقائب والتدريبات والمنصات والدعم النفسي وبرامج تعويض التعلم. وتظل هذه التدخلات ضرورية للاستجابة للاحتياجات العاجلة، لكنها تفقد أثرها البنيوي حين تتحول إلى بديل دائم عن معالجة أسباب الأزمة، وحين يصبح تمويل الاستجابة المؤقتة أكثر انتظاما من تمويل الوظائف العامة التي تضمن استمرارية التعليم.

ويتجلى الاختلال في تمويل النفقات المؤقتة مقابل إهمال الالتزامات المستمرة. فقد تتوافر أدوات وبرامج مساندة، بينما يعاني المعلم اضطراب الرواتب وتراجع الاستقرار المهني وتقليص أيام الدوام. واستقرار المعلم التزام وطني وشرط لاستمرار التعليم، كما أن انتظام المدرسة وظيفة عامة تتطلب تمويلا مستداما وحماية مؤسسية.

ويمتد التأثير إلى طبيعة المعرفة والمرجعيات التربوية. فاختزال التعليم في المهارات الأساسية والمؤشرات القابلة للقياس يهدد تكامل المنهاج، ويهمش التاريخ والعلوم الإنسانية والتربية الوطنية، ويفصل المعرفة عن سياقها الاجتماعي والوطني. وتزداد الخطورة حين تستخدم شروط التمويل للتدخل السياسي في المناهج والمرجعيات والمضامين الوطنية، بما يمس الذاكرة والهوية والرواية الفلسطينية. وتظل المراجعة العلمية والحقوقية ضرورة مهنية، شريطة أن تنطلق من استقلال القرار الوطني وألا تتحول إلى وصاية سياسية.

ومع تراجع قدرة المدرسة العامة، قد تتسع البدائل الموازية من مراكز ومنصات وبرامج خاصة، فتتقدم الخصخصة الزاحفة عبر انتقال بعض وظائف التعليم وتمويله وتشغيله إلى جهات خارج النظام العام. ويظهر أثرها حين تحل هذه البدائل محل الخدمة العامة أو تصبح قدرة الأسرة على شرائها محددا لفرص أبنائها. عندها تتعمق الفجوات التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتتراجع المدرسة بوصفها فضاء مشتركا للإنصاف والمواطنة.

تمويل تبعات الاحتلال

ترتبط أزمة تمويل التعليم بالاحتلال وسيطرته على الأرض والموارد، وبما يخلّفه العدوان والحصار من تدمير للمدارس وتعطيل للتعلم وتقويض لقدرة المؤسسات الوطنية. وتقع مسؤولية التدمير وآثاره على قوة الاحتلال، فيما تتحمل المؤسسات الوطنية مسؤولية حماية الحق في التعليم وإدارة الاستجابة، وتقع على الجهات الممولة مسؤولية مراجعة شروط دعمها ومواقفها ومدى إسهامها في حماية هذا الحق.

وتتجلى المفارقة في دورة متكررة: تمويل بناء مدارس ومنشآت تعليمية فلسطينية، ثم تدميرها بفعل الاحتلال، ثم تمويل إعادة إعمارها. وتزداد حدة التناقض حين تمول بعض الدول الإعمار، بينما تقدم دعما سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا للاحتلال، أو تمتنع عن ممارسة ضغط فاعل لوقف سياساته التدميرية. وهكذا يتحمل الفلسطينيون كلفة الخسارة المتكررة، فيما تبقى أسبابها قائمة.

إعادة الإعمار ضرورة إنسانية ووطنية، كما أن المساعدات العاجلة لا غنى عنها لحماية حق الأطفال في التعلم. غير أن فصل الإعمار والاستجابة عن المساءلة ومواجهة أسباب الدمار قد يحول التمويل إلى آلية لاحتواء تبعات الاحتلال وإدارة تداعياته، مع استمرار الشروط التي تنتجها. وقد تخفف المساعدات بعض الأعباء عن القوة القائمة بالاحتلال، دون أن تسقط التزاماتها القانونية تجاه السكان الواقعين تحت سيطرتها.

استعادة السيادة التمويلية

تبدأ استعادة السيادة التمويلية من مراجعة العلاقة بين الموارد الوطنية والخارجية. فالمسؤولية لا تقع على الممولين وحدهم؛ إذ تقتضي السيادة أيضا مساءلة السياسة المالية الوطنية عن موقع التعليم في الموازنة العامة، وأولويات الإنفاق، وكفاءة توزيع الموارد، والقدرة على تعبئة الإيرادات وتوجيهها نحو الالتزامات التعليمية المستمرة.

وكسر التبعية لا يعني قطع التمويل الخارجي في ظل محدودية الموارد الوطنية، بل إخضاعه لمرجعية وطنية تقودها وزارة التربية ضمن سياسة قطاعية واضحة. ويتطلب ذلك إطارا موحدا لتنسيق التمويل، يحد من تعدد القنوات وازدواجية المشاريع، ويربط التدخلات باحتياجات النظام التعليمي وخططه، ويضمن تكامل أدوار الشركاء مع مسؤولية المؤسسة العامة.

كما يستدعي وضع قواعد ملزمة للشراكة والمساءلة، تكشف مصادر التمويل ومسارات الإنفاق والنتائج، وتحدد مسؤوليات الجهات المنفذة، وتحمي الكوادر الحكومية من الاستقطاب إلى عقود مؤقتة تضعف المدرسة العامة. وينبغي قياس أثر المشاريع بقدر ما تضيفه إلى القدرة المؤسسية واستدامة الخدمات، لا بعدد الأنشطة والمستفيدين وحده.

ويمكن، حين يتعذر تمويل الرواتب مباشرة، توجيه الدعم الخارجي إلى تغطية النفقات التشغيلية التي تستنزف الموازنة، بما يتيح تحرير موارد وطنية لتثبيت المعلمين وضمان انتظام التعليم. ويواكب ذلك مرصد تربوي مستقل لمتابعة أثر التمويل وشروطه، وتقييم انعكاساته على العدالة والاستدامة والسيادة المعرفية، وموقف وطني منسق يحمي القرار التربوي من الاشتراط السياسي.

وتؤكد التجارب الدولية أهمية قيادة الدولة للتمويل، وتنظيم الشراكات، وحماية التعليم العام والوظيفة التعليمية، وتوزيع الموارد وفق الاحتياج والحرمان. فالإنصاف يقتضي توجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضررا، واستدامة التعليم تستند إلى مؤسسة عامة قادرة على التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

العقد الوطني والسيادة التربوية

تحتاج فلسطين إلى عقد وطني لتمويل التعليم تتوافق عليه الحكومة ووزارة التربية والنقابات والائتلافات التربوية والجامعات ومؤسسات المجتمع، ويحدد مسؤوليات الأطراف وأولويات التمويل وقواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويضع المدرسة العامة والمعلم والطالب في مركز السياسة التمويلية. وينبغي أن يستند هذا العقد إلى التزامات واضحة وآليات متابعة ومحاسبة، وأن يضمن وحدة المرجعية الوطنية وتكامل التمويل العام والخارجي.

إن معركة تمويل التعليم جزء من معركة تقرير المصير. فالسيادة التربوية تتجسد في امتلاك القدرة على تحديد الأولويات والمرجعيات، وإدارة الموارد، وإنتاج المعرفة وصون الهوية، ومساءلة القائمين على النظام التعليمي. واستعادتها تقتضي وصل التمويل بالقرار والمسؤولية والحق العام، وتحويل الدعم الخارجي إلى رافعة لخطة وطنية، وتعزيز قدرة المدرسة العامة على أداء رسالتها في بناء المعرفة والعدالة والمواطنة والصمود.