وطن للأنباء: حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من تفاقم حاد لمستويات الجوع في 16 بؤرة ساخنة حول العالم، من بينها قطاع غزة، خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل تراجع التمويل الإنساني وتصاعد النزاعات والأزمات الاقتصادية والمناخية.

ويأتي التحذير بالتزامن مع تصاعد خطر المجاعة في أجزاء من القارة الأفريقية، حيث تصدرت السودان وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا واليمن قائمة المناطق الأكثر عرضة لتفاقم أزمة الجوع.

تراجع التمويل الإنساني يهدد بمضاعفة الكارثة

وأكد التقرير المشترك للوكالتين، الذي يغطي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2026 حتى مايو/أيار 2027، أن تراجع تمويل المساعدات الإنسانية يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تجنب وقوع كارثة غذائية واسعة.

وأوضح المسؤول في مكتب حالات الطوارئ بمنظمة «الفاو»، كونور إليوت، أن المساعدات الموجهة إلى الدول الخمس الأكثر تضرراً انخفضت بمقدار الثلثين بين عامي 2022 و2025.

وحذّر إليوت من أن التراجع الحاد في الدعم الدولي لا يهدد حياة السكان فحسب، بل يعرقل أيضاً عمليات جمع البيانات الضرورية لتقييم الحجم الفعلي للأزمة، ما يصعّب الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الطارئة.

النزاعات وارتفاع الأسعار وراء تفاقم أزمة الجوع

وبحسب التقرير، يعود تفشي الجوع في 12 بؤرة من أصل 16 إلى النزاعات المسلحة وأعمال العنف، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء والطاقة والنقل، الأمر الذي استنزف القدرة الشرائية للسكان وزاد من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأشار التقرير إلى اتساع قائمة بؤر الجوع الساخنة منذ يونيو/حزيران الماضي، لتشمل تشاد وأوغندا وأجزاء من جنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى، مقابل خروج لبنان من القائمة.

تحذيرات من تداعيات ظاهرة «النينيو» المناخية

ونبّهت الوكالتان إلى أن تشكّل ظاهرة «النينيو» المناخية قد يضاعف من حدة الأزمة الغذائية، عبر موجات جفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة بجنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى، بالتزامن مع احتمالات حدوث فيضانات مدمرة في مناطق من شرق أفريقيا.

وحذرتا من أن تزامن هذه الظروف المناخية مع النزاعات وتراجع المساعدات قد يزيد من هشاشة المجتمعات المتضررة ويهدد مصادر الغذاء وسبل العيش.

غزة تواجه تفاقماً في أزمة الغذاء مع تراجع المساعدات

وفي قطاع غزة، تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والغذائية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الاحتياجات الواسعة للنازحين والسكان المتضررين.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في القطاع بنحو نصف مليون شخص، مرجعاً ذلك إلى نقص التمويل.

الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال 65% من احتياجات غزة الغذائية

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة «التجويع الصامت» بحق المدنيين في القطاع، من خلال ما وصفه بـ«هندسة التجويع»، مشيراً إلى منع إدخال 65% من كميات الغذاء المطلوبة لتلبية احتياجات السكان.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي سابق، أن أكثر من 95% من المواطنين في قطاع غزة باتوا يعتمدون بشكل كلي وحصري على المساعدات الإنسانية، فيما فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم الشرائية بصورة كاملة، وأصبحوا غير قادرين على شراء الغذاء.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الاعتماد الواسع على المساعدات الإنسانية، وسط دعوات إلى تعزيز التمويل الدولي وضمان تدفق الإمدادات الغذائية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها قطاع غزة، لتجنب تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.