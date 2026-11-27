نمر سعدي يكتب: في بداياتِ نوفمبر نتذكر ديلان توماس الذي أثقلَ حياته شعرا وفوضى جميلة واحتراقاتٍ صاخبةٍ ورقصا في دوائر النشوة، وفي نهايات نوفمبر نتذكر تيسير السبول، الشاعر الأردني المفرط في عشقهِ وحزنهِ وغضبهِ وتمردهِ وشرودهِ. في كل شاعر حقيقي شيء من تيسير السبول، من نصاعةِ حزنهِ وألمهِ ومزاجهِ الناري وأزهارهِ الشعريَّة الجارحة.. تيسير حالم مثالي.. مرَّ بالأرضِ سريعاً كقطار مشتعل يطير نحو الجنوب، كبعض الشعراء الغرقى والأسطوريين والمتوهجين، الذين توقَّف قلبهم وهم في ريعان الشباب. صداقة خفيَّة تربطني بالسبول.. ممتدة وخضراء ومائيَّة.. بالرغم من رحيله الفاجع قبل مجيئي إلى هذه الدنيا بسنوات، وخيط من غيوم تشرين يشدُّني لقصائده العذبة الملتاعة، وطيشه الطفولي الجميل. تيسير على صغر سنِّه أستاذ جيل في اختيار الحزن والغضب والتمرد على الحياة. عاشق كبير.. شاعر أنيق.. أوحى لخليل حاوي طريقته في اختيار الموت عندما ضاقت عليها رؤيا الحياة.

تيسير السبول شاعر وروائي وإعلامي أردني بارز، ولد في مدينة الطفيلة عام 1939، ويُعد أحد أهم رموز الحداثة الأدبية الشعريَّة والقلق الوجودي في الأدب العربي المعاصر. عُرف بلقب "الشاعر الجامح" وعاش حياة قصيرة مليئة بالزخم الثقافي والمواقف القومية، وانتهت برحيله المدوي انتحاراً في عمان عام 1973 احتجاجاً على الواقع السياسي العربي المأزوم والمفجع.

تلقى تعليمه المبكر في الطفيلة، وأنهى الثانوية في عمان، ثم درس الحقوق في جامعة دمشق وتخرج فيها عام 1962.

انضم إلى العمل في الإذاعة الأردنية، وظل يعمل بها مقدماً ومعداً برامجياً شهيراً حتى نهاية حياته.

وصفه بعض النقاد والمثقفين بـ "ماياكوفسكي الأردن" تشبيهاً له بالشاعر الروسي الشهير فلاديمير ماياكوفسكي، الذي تشابه معه في جموحه الشعري، وقلقه الوجودي، ونهايته المأساوية بالانتحار في أوائل الثلاثينات.

رغم قصر عمره (34 عاماً)، ترك السبول بصمة لا تُمحى في الرواية والشعر العربي الحديث أهمها ديوان "أحزان صحراوية" وهو ديوانه الشعري الوحيد الصادر عام 1968. يضم 22 قصيدة عامة تعكس الألم، التيه، القلق، والبحث عن الخلاص، ومن أشهر قصائده "شتاء لا يرحل"، "خياميات"، و "مرثية القافلة الأولى". روايته الرائعة والعميقة "أنت منذ اليوم" صدرت عام 1968 ونالت جائزة الرواية العربية من دار النهار في بيروت. اعتُبرت هذه الرواية عملاً تأسيسياً صوَّر واختزلَ صدمة وإحباط الجيل العربي بأكمله في الستينيَّات.

وله أعمال أخرى كالقصص القصيرة مثل "هندي أحمر" و"صياح الديك"، وسيناريوهات درامية.

بقيَ من تجربة تيسير السبول عدة ركائز أساسيَّة صاغت وعي الأجيال العربيَّة اللاحقة، فرواية "أنت منذ اليوم" تُصنَّف كعلامة فارقة دشَّنت حداثة الرواية الأردنية والعربية. وما يزال النص يمثل هجاءً لاذعاً وتشريحاً سياسياً ونفسياً عميقاً للهزائم العربيَّة وتأثيرها على بنية المجتمع العربي.

كذلك يبرز ديوان "أحزان صحراوية" مجموعته الشعرية الوحيدة التي رسخَّت مفهوم "شعرية الحزن والرفض". إذ بقيت قصائده شاهدة على التيه الإنساني، والبحث عن الخلاص، والتعبير عن ألم جيل بأكمله عاصر انكسار الأحلام القومية.

تحوَّل السبول إلى أيقونة المثقف القلق في الوجدان الثقافي، وإلى رمز المبدع الذي رفض مهادنة الواقع أو التكيف مع الهزائم المتتالية. فيما بعد أصبح موته الاحتجاجي بحد ذاته "قصيدة الموت الأخيرة" التي يناقشها النقاد والكتّّاب كصرخة رفض في وجه الانكسار السياسي.

ترك السبول أثراً إعلامياً رياديَّاً ما تزال الذاكرة الإذاعية في الأردن تستحضر برنامجه الشهير "مع الجيل الجديد" على شاشة الإذاعة الأردنية، والذي كان حاضنة إبداعية مبكرة للكثير من الأصوات الأدبية الشابة في الستينيات.

شكلت الهزائم العربيَّة نقطة تحول قاسية في نفسية السبول، حيث أعلن حينها "موت الشعر" لعجزه عن تغيير الواقع المرير. وتملكه يأس مطلق حيال القضايا العربية القومية التي آمن بها. وفي 15 نوفمبر 1973، قرَّر أن يضع حداً لحياته وأطلق النار على نفسه في منزله بعمان، تاركاً إرثاً أدبياً حيَّاً وقصة إنسانية تختزل مأساة المثقف العربي المعاصر.

أبرز خصائص تجربته الإبداعية والشعرية (خاصة في ديوانه الوحيد "أحزان صحراوية" محورية الحزن والاغتراب إذ يُعد الحزن المحور الأساسي الذي دارت حوله قصائده. لم يكن حزناً عابراً، بل إحساساً وجودياً عميقاً نابعاً من مرارة الهزيمة العسكرية والسياسية، وتجلَّى في صورة اغتراب نفسي ومكاني وبكاء وجلد للذات.

ونلمس أيضا الالتزام والوعي القومي والوطني فقد اصطبغت تجربته بصبغة قومية واضحة؛ إذ التحم بشدة بقضايا أمته العربية، وعبر عن الوجع الجمعي، والوقوف ضد الواقع المستكين، وهجاء الأنظمة والهزائم الرسمية.

ويبرز التفكير الإنساني والعالمي فهو بالرغم من تعلقه الشديد ببيئته الأردنية وقضايا وطنه، تميز بالانفتاح والتجاوز للحدود والأطر الضيقة، حاملاً أبعاداً فلسفية وإنسانية شاملة تمس الإنسان المأزوم في كل مكان.

تميَّز السبول بالتمرد والرفض الصادم، فقد كان شاعراً متمرداً بأفكاره، يرفض القيود والواقع المهزوم. هذا التمرد لم يقتصر على مضامين شعره بل امتد ليكون موقفاً حياتياً جسده في نهاية المطاف بفعل الانتحار كصرخة احتجاج نهائية.

خاض الشاعر تجربة التجديد الفني والحداثة. فاعتبره البعض من النقاد من رواد الحداثة الأدبية في الأردن؛ حيث تميز أسلوبه بالاتكاء على البناء التعبيري الحديث، والاستفادة من تقنيات الجمل القصيرة المكثفة وقصيدة الومضة، وتوظيف الصورة الشعرية المبتكرة وامتزاج الألوان والفنون الأخرى كالتشكيل والسينما في لغته الأدبية.

تجلت تجربة الأديب والشاعر الأردني تيسير السبول كواحدة من أعمق التجارب الوجودية والسياسية في الأدب العربي الحديث. وعلى الرغم من رحيله المبكر والفاجع عقب إحباطات الحروب العربية، إلا أن ما بقي من تجربته يتجاوز مجرد نصوص أدبية؛ فقد تحول إلى رمز للمثقف العضوي والقلق الوجودي والإنساني.

مر تيسير السبول كالنيزك في سماء الثقافة العربية، وترك وراءه إرثاً نوعياً لا يُقاس بكمية النتاج، بل بعمق الصدق الوجودي والفني الذي صاغ به كلماته وموقفه من الحياة.

ترك الأديب والشاعر الأردني تيسير السبول أثراً عميقاً وممتداً على الشعراء والأدباء العرب، ليس فقط من خلال قصائده المبتكرة، بل عبر موقفه الوجودي والسياسي الصادم الذي تجسد في انتحاره احتجاجاً على الهزائم العربية المتلاحقة. تحول السبول في الوجدان الثقافي العربي من مجرد أديب يكتب الألم إلى رمز حي لـ "الشاعر الضحية" الذي رفض التعايش مع الانكسار والزيف والخسارة.

كان تيسير شاعراً غاضباً وحزيناً وهذا ما حبَّبهُ إليَّ وإلى الكثير من الشعراء العرب الذين تعلَّموا منه غنائيَّة القصيدة المكتوبة بحس مرهف وأناقة عاشق ونبل آخر الفرسان. بعيدا عن غبار المعارك الشعريَّة المشتعلة. المعارك الدونكيشوتيَّة الفارغة التي يثير غبارها الحالمون بالمجد من الشعراء الجدد من حينٍ لآخر حولَ الأشكال الشعريَّة ستتلاشى قريبا.. ليس لأن الكتابة فقدت بريقها وقيمتها تقريباً في العصر الرقمي. بل لأن زمن هذه المعارك انتهى إلى غير رجعة، ولأنهُ لا متنبِّي جديد ولا جواهري جديد ولا بدر شاكر السيَّاب جديد ولا نزار قباني جديد ولا محمود درويش جديد.. وليس ثمَّة من راءٍ فذ يلوح في الأفق يخترق سقوفاً محصَّنة عليا للمجاز، أو يشقُّ مجرى جديدا للقصيدة العربيَّة. فشعراء العصر الرقمي روبوتات آليُّون يجيدون التناسخ بشكل مذهل والعوالم تتبدَّلُ تماما، وعصر الشعراء النجوم انتهى منذ زمن.. كل شاعر حالم يعيش في دفيئة منفصلة عن الواقع، يظنُّ نفسه نجما شعريَّا ساطعا يتربَّع على عرش الشعر في سوق عكاظ، ولكنه لا يفعلُ شيئا سوى اجترار ما يجترُّهُ مئاتُ الآلاف غيره، ولا يسبحُ إلا في مجرَّات متشابهة من الشعراء المتشابهين في زمن متغيِّر، وعدد الشعراء الذين يحيطون به لا يكاد يُحصى.. وهم في تزايد مستمر.