وطن للأنباء: صعّدت إيران لهجتها العسكرية تجاه الولايات المتحدة، ملوّحة بتحركات في الجو والبحر لكسر الحصار المفروض على موانئها، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، فيما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أهمية الدعم الذي تقدمه الصين وروسيا لطهران، معتبراً أن تدخلهما لا يصل إلى مستوى المشاركة العسكرية المباشرة.

وقال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، الجمعة، إن على أعداء إيران توقع تحركات عسكرية في الجو والبحر، مؤكداً أن كسر الحصار الأميركي يمثل "مهمة راسخة وعزماً لا يتزعزع".

وأضاف موسوي، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده لن تتراجع عن مساعيها لمواجهة الحصار، في إشارة إلى الإجراءات البحرية الأميركية التي تستهدف حركة السفن من الموانئ الإيرانية وإليها.

وتأتي تصريحات موسوي في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية باستخدام القوة لمواجهة الحصار، بعدما أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للتصدي للإجراءات الأميركية، التي وصفتها بأنها شكل من أشكال العدوان العسكري.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده لن تقبل باستمرار الحصار، وأنها تحتفظ بحق استخدام الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها ومواجهة ما وصفه بالعدوان الأميركي.

انفجارات في مضيق هرمز واتهامات باستخدام ألغام بحرية

ميدانياً، أعلنت إيران وقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، وسط اتهامات متبادلة وتصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، أن ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر المضيق من مسار وصفته طهران بأنه غير مصرح به، قبل أن تصطدم إحداهما بلغم بحري، فيما اضطرت الناقلة الأخرى إلى العودة.

وتأتي هذه الرواية في ظل حوادث بحرية متكررة شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن ناقلات نفط تعرضت لهجمات وانفجارات وحرائق أثناء عبورها المياه القريبة من مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ست سفن على الأقل تعرضت للاستهداف مرتين خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، في تكتيك وصفته مصادر في قطاع الشحن بأنه "الضربة المزدوجة"، بهدف تعطيل السفن وإعاقة عمليات إنقاذها وإصلاحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الناقلات المملوكة لشركة النفط الوطنية الإماراتية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات، فيما أدى استهداف ناقلة أخرى إلى اندلاع حريق فيها، كما تسبب استهداف ناقلة صينية بتسرب نفطي قرب الساحل الإماراتي.

ولم تتضح بصورة مستقلة جميع ملابسات الحوادث التي تحدثت عنها الروايات الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المخاطر الأمنية على السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.

واشنطن تعطل سفينة حاولت مغادرة ميناء إيراني

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تعطيل سفينة تجارية ترفع علم بالاو، بعدما حاولت مغادرة ميناء بندر عباس الإيراني وتجاوز الحصار البحري الأميركي.

وقالت القيادة إن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر" في خليج عُمان، الخميس، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع والحركة فيها، دون إصابة أفراد طاقمها المدنيين.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تعد هذه السفينة الخامسة عشرة على الأقل التي تعلن الولايات المتحدة تعطيلها منذ بدء الحصار في الربيع، والسادسة منذ استئنافه في تموز/يوليو الماضي.

وأضافت الوكالة أن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار، في إطار مساعيها لمنع حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتزامن ذلك مع تصريحات لقائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، أكد فيها أن جهود اختراق الحصار مستمرة، وأن الموانئ الإيرانية لا تزال تعمل، مشيراً إلى تنفيذ عمليات مرافقة بحرية للسفن، ومتهماً واشنطن بمحاولة خنق الاقتصاد الإيراني.

ترمب: دعم الصين وروسيا لإيران محدود

سياسياً، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن النزاع مع إيران كان ضمن الموضوعات التي بحثها خلال اجتماعاته الأخيرة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب مع الصحافيين في ولاية فلوريدا، قلّل ترمب من أهمية انخراط بكين وموسكو في دعم طهران، قائلاً: "أعتقد أن تورطهم في الشأن الإيراني ضئيل للغاية. يمكنهم التدخل، لكن التدخل بالنسبة لي يعني أشخاصاً يطلقون النار، وليس مجرد تقديم بعض المعلومات البسيطة".

وتعكس تصريحات ترمب محاولة أميركية للفصل بين أشكال الدعم السياسي والاستخباراتي التي قد تتلقاها إيران من حلفائها، وبين التدخل العسكري المباشر في المواجهة، الذي اعتبره الرئيس الأميركي المعيار الحقيقي لانخراط أي دولة في الحرب.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير عن تقديم روسيا والصين دعماً استخباراتياً لطهران، في وقت لم تتضح فيه بصورة مستقلة طبيعة هذا الدعم ومداه، بينما تحرص واشنطن على التقليل من تأثيره في مسار المواجهة.

تراجع تدفقات النفط وتصاعد المخاوف الاقتصادية

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجانب العسكري، إذ بدأت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

ووفق بيانات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة "ريستاد إنرجي"، تراجعت صادرات النفط الإيرانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنحو 20% مقارنة بالشهر السابق، في ظل القيود المفروضة على حركة السفن والصادرات.

كما أظهرت بيانات أولية نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شركة "كيبلر" أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال عند نحو 31% من مستوياتها قبل الحرب، ما يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة نقل الطاقة عبر المنطقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمضيق، الذي يمثل ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل استمرار تعطيل الملاحة فيه عاملاً ضاغطاً على إمدادات الطاقة والأسعار العالمية.

وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن الحصار البحري الأميركي بات يشكل إحدى أبرز ساحات المواجهة مع إيران، في وقت تسعى فيه طهران إلى استخدام أوراقها العسكرية والجغرافية للضغط على واشنطن، بينما تواصل الأخيرة تشديد القيود على حركة السفن والصادرات الإيرانية.

وبين التهديدات بالتحرك في الجو والبحر، والحوادث المتكررة في مضيق هرمز، والتباين في المواقف الدولية بشأن حجم الدعم المقدم لطهران، تبقى احتمالات اتساع المواجهة البحرية قائمة، مع تداعيات قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال أسواق الطاقة والتجارة العالمية.