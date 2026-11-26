كتب د. يوسف سلمان الريمي*: تَمُرُّ المنظومة التربوية العالمية اليوم بمأزق بنيوي ووجودي غير مسبوق؛ حيث أدى التغوّل التقني، وهيمنة النزعة الأداتية، وتغلغل الليبرالية الجديدة في السياسات التعليمية، إلى تحويل المؤسسة المدرسية والجامعية من فضاء لصناعة المعنى وتشكيل الوعي النقدي، إلى مجرد "خطوط إنتاج" بيروقراطية تُعنى بتسليع المعرفة وتنميط الإنسان. وفي خضم هذه التحولات التي تهدد بتجفيف الينابيع الأخلاقية والروحية لرسالة التعليم، يأتي كتاب «المعلم المرآة: أنطولوجيا الوعي والإنسانية في إبداع المعلم» للكاتب والمفكر الفلسطيني نسيم قبها، ليشكل صدمة إيجابية وحدثاً فكرياً وتربوياً من الطراز الرفيع، مقتحماً به المشهد الثقافي العربي والدولي كمشروع إنقاذ فلسفي يستهدف استرداد كرامة الإنسان داخل الحقل التربوي.

إن هذا المصنَّف لا يندرج ضمن سياق الكتب التربوية النمطية التي تغرق القارئ في رتابة "طرائق التدريس" و"التقنيات الصفية"، بل هو «مانيفستو تربوي-فلسفي» متكامل، يُسائل كينونة التعليم في أصلها الأنطولوجي، ويعيد تعريف "المعلم" بوصفه مجترحاً للوعي وحارساً للإنسانية في أزمنة الاغتراب.

تفكيك المفهوم: لماذا "المعلم المرآة"؟

يؤسس نسيم قبها أطروحته انطلاقاً من استعارة فلسفية مكثفة: "المرآة". غير أن المرآة في هذا الكتاب ليست مجرد سطح مصقول يعكس الأشياء عكساً ميكانيكياً سلبياً؛ بل هي "مرآة فينومينولوجية وديالكتيكية" تستبطن الأعماق وتكاشف الذات بحقيقتها المغيبة.

المعلم المرآة هو ذلك الوسيط المعرفي والأخلاقي الذي ينظر فيه المتعلم فلا يرى نقائصه أو أحكام المجتمع المسبقة عليه، بل يكتشف إمكاناته الوجودية الكامنة وإنسانيته اللامحدودة. ومن جهة أخرى، يغدو المعلم مرآة لنفسه ولمجتمعه، يتأمل فيها جدوى ممارسته ومسؤوليته التاريخية، فيتحول التعليم من عملية تلقين عمياء من طرف واحد، إلى حركة وعي ارتدادية تحرر المعلم والمتعلم معاً من أسر التشيؤ والجمود.

رحلة في عوالم الكتاب: "المرايا الست" وتشريح الوجود الإنساني

يقيم قبها بنيان كتابه المعماري على ستة أبواب رئيسة، صاغها ببراعة كـ "ست مرايا وجودية"، تعكس كل واحدة منها بعداً حاسماً من أبعاد كينونة المعلم، وتنسج حواراً إبستمولوجياً عابراً للعصور بين الشرق والغرب:

1. الباب الأول: مرآة الروح.. حين يكون الصمت أصل التعلم

يفتتح الكاتب سفره بالغوص في أنطولوجيا الذات؛ حيث يستدعي إشراقات الكندي وابن سينا في فلسفة النفس والمرآة، متقاطعاً مع توليدية سقراط ونظرية التمركز حول الشخص لدى عالم النفس الإنساني كارل روجرز.

هنا يفكك قبها التشويه الممنهج الذي تمارسه النظم التعليمية التقليدية على صورة التلميذ عبر الامتحانات المعيارية الجافة. ويخلص الباب إلى مفارقة تربوية عميقة الصياغة: "إن التعليم الحقيقي لا يبدأ عندما يشرع المعلم في الكلام ليملي، بل في اللحظة الوجودية الفارقة التي يصمت فيها ليسمع ويحتوي."

2. الباب الثاني: صانع النسيج الاجتماعي.. الفصل كمختبر للديمقراطية الحية

ينتقل الكتاب من المستوى الفردي إلى الفضاء العلائقي والمجتمعي. بالاتكاء على فلسفة العمران البشري عند ابن خلدون، حيث "العدل أساس العمران"، وبالمزامنة مع الفكر التقدمي عند جون ديوي الذي اعتبر أن "المدرسة ليست إعداداً للحياة بل هي الحياة ذاتها"، يرسم المؤلف ملامح الصف الدراسي كمجتمع ديمقراطي مصغر.

المعلم هنا هو مهندس نسيج اجتماعي يحوّل الفصل من بؤرة للتنافس الأناني والصراع الطبقي إلى فضاء تضامني يحتفي بالحوار والكرامة والمواطنة الفاعلة.

3. الباب الثالث: حارس الهوية وجسر الحضارات.. التمسك بالجذور في مهب العولمة

* في ظل سيولة العولمة ومخاطر الاستلاب الثقافي، يعالج الباب الثالث تموضع المعلم في صراع الهويات؛ مسترشداً بالأطروحات الأخلاقية لـ طه عبد الرحمن، والتحليل الحضاري لـ مالك بن نبي، والتحذير من "الهويات القاتلة" لدى أمين معلوف.

* يصف قبها المعلم بأنه: "الحارس الواقف بوعي تاريخي بين الجذور والأغصان؛ فلا يقطع الجذر بدعوى الحداثة، ولا يحبس الغصن عن الانفتاح على فضاءات التلاقح الحضاري."

* الهوية القوية في نظر المؤلف لا تخشى الانفتاح، والعولمة محيط يمكن ركوب أمواجه شريطة امتلاك بوصلة الوعي الذاتي.

4. الباب الرابع: صراع المعلم مع السلطة.. "المقاومة الصامتة" كخيار ثالث

يبلغ الكتاب ذروته النقدية في هذا الباب المكرس لتشريح علاقة التربية بالسلطة والهيمنة. بالاستناد إلى أدوات التفكيك الفوكوية (ميشيل فوكو) حول علاقات القوة والمعرفة، ومفاهيم الهيمنة الثقافية عند أنطونيو غرامشي، و"إعادة الإنتاج الطبقي" لدى بيير بورديو، يطرح قبها السؤال المصيري: هل المعلم مجرد أداة لتكريس الهيمنة وتدجين العقول، أم فاعل تاريخي للتغيير والتحرر؟

يرفض الكتاب ثنائية "الخضوع البيروقراطي المذل" أو "التمرد الفوضوي العقيم"، مقدماً مفهوماً تأسيسياً هو «المقاومة الصامتة»؛ بوصفها ممارسة يومية ذكية تحول الغرفة الصفية إلى مساحة حرة تنتزع المعنى انتزاعاً من قبضة المناهج الموجهة والإدارات الباردة.

5. الباب الخامس: قابلة الدهشة.. إحياء روح التفلسف والطفولة

يستعيد الكاتب في هذا الباب وظيفة المعلم التوليدية مستلهماً الشك المنهجي الخلاق عند أبي حامد الغزالي، والمنهج السقراطي في إيقاظ العقول، متلاقياً مع أطروحات ماثيو ليبمان (مؤسس حركة الفلسفة للأطفال - P4C).

يرى قبها أن التفلسف ليس ترفاً أكاديمياً محصوراً في أروقة الجامعات، بل هو نبض الفطرة الأصيلة في الطفولة؛ فالمعلم المبدع هو "سائل محترف" وموقظ لشرارة الفضول، يُعلم طلبته أن السؤال النقدي العميق أكثر وزناً في ميزان الوعي من الجواب الجاهز والسريع، وأن الصمت التأملي أبلغ من الخطابة المستهلكة.

6. الباب السادس: العقد الاجتماعي الجديد وميثاق 2030.. من التنظير إلى المؤسسة

لا يترك الكاتب أطروحته سابحة في التجريد المثالي، بل يختتمها برؤية سياساتية وتشريعية متماسكة. يدعو قبها إلى صياغة "عقد اجتماعي جديد" بين المعلم والمجتمع يستند إلى ركائز: الاستقلالية، التقدير المعنوي والمادي، والكرامة الإنسانية، متجاوزاً منطق الإهانة والرقابة التفتيشية الباردة.

يستقرئ الكتاب التجارب الدولية الملهمة التي راهنت على المعلم كحجر زاوية للنهضة (مثل: فنلندا، وسنغافورة، وإستونيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، متوجاً هذا المسار بصياغة وثيقة تاريخية تتضمن «ميثاقاً أخلاقياً من 15 مادة»، متطلعاً نحو أفق «رؤية 2030» لإعادة المعلم إلى موقعه الطبيعي: قائداً فكرياً وصانعاً للمستقبل.

البُعد الأسلوبي والإبستمولوجي: المزاوجة بين الصرامة والشغف

تكمن فرادة منجز نسيم قبها في امتلاكه لغة أدبية وفلسفية رفيعة المستوى؛ حيث نجح في تفادي المزالق التي تسقط فيها معظم المؤلفات الأكاديمية:

تجنب التجريد الأكاديمي المتعالي: لم يعزل المفاهيم الفلسفية المعقدة عن الواقع المعاش، بل أنزلها إلى الميدان الصفي الملموس.

* الهروب من فخ السطحية والتنمية الذاتية: حافظ على عمق التحليل وسياقاته السوسيولوجية والأنطولوجية الصارمة، دون الانزلاق إلى الشعارات التبسيطية.

* الأصالة والتوليف الحضاري: نسج حواراً متكافئاً بين العقل العربي الإسلامي والعقل الغربي النقدي المعاصر، ما يعكس وعياً موسوعياً وحرصاً على بناء فلسفة تربوية ذات صبغة إنسانية جامعة.

الأثر الاستراتيجي للكتاب في خارطة النشر العربي والدولي

يكتسب كتاب «المعلم المرآة» أهمية استثنائية لعدة أسباب تجعله مصدراً لا غنى عنه:

* لكليات التربية والباحثين: يمثل مادة مرجعية لإعادة بناء برامج إعداد المعلمين وتطعيمها بالفلسفة النقدية والإنسانية، بدلاً من حصرها في المهارات التقنية فقط.

* للمعلمين والممارسين: يشكل دليلاً روحياً ووجودياً يعيد شحن شغفهم المهني، ويمنحهم الإحساس بالقيمة الوجودية لرسالتهم النبيلة.

* لراسمي السياسات التربوية والمؤسسات الدولية: يقدم خارطة طريق عملية قابلة للأجرأة، تدعو لإعادة النظر في معايير التقييم وأنسنة بيئات التعلم.

خلاصة: مرآة نرى فيها مستقبل الإنسانية

إن كتاب «المعلم المرآة: أنطولوجيا الوعي والإنسانية في إبداع المعلم» للكاتب الفلسطيني نسيم قبها يتجاوز كونه كتاباً يضاف إلى رفوف المكتبات، إنه صرخة معرفية وأخلاقية مستحقة؛ تُذكرنا بأن التعليم هو الفضاء الأخير المتبقي للدفاع عن إنسانية الإنسان، وأن المعلم الذي يحمل وعيه كمرآة صافية، هو وحده القادر على كسر قيود التشيؤ وقيادة الأجيال نحو فضاءات الحرية والوعي والحضارة.

إننا نقف أمام عمل تأسيسي يُعيد للكلمة وزنها، وللتربية قدسيتها، وللمعلم مكانته الوجودية كصانع للأمل في زمن التحولات الكبرى.

* باحث وخبير تربوي، رئيس شعبة التخطيط بمركز البحوث والتطوير التربوي، اليمن