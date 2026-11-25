كتب: د. عقل صلاح*

ينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسةً تقوم على "التصريح ونقيض التصريح" بوصفها أسلوباً ثابتاً في إدارة الأزمات الدولية. ويتعمد خلط الأوراق لكي لا يتمكن الخصم من التنبؤ بخطوته المقبلة، مما يمنحه مساحةً واسعة للمناورة وتمرير سياساته. وقد تجلى هذا النهج بوضوح في تعامله مع الملف الإيراني؛ إذ يضع طهران أمام معادلة صارمة تقوم على المقايضة بين الاستجابة لشروطه عبر طاولة المفاوضات، أو فتح الباب على مصراعيه لنقيض التصريح المتمثل في التصعيد المفتوح.

ويمكن قراءة هذه المنهجية الترامبية من زاويتين متكاملتين. الأولى تكتيكية تستند إلى نظرية "حافة الهاوية" واستراتيجية "عدم إمكانية التنبؤ"، التي تعتمد على إحداث الصدمة لإرباك الخصوم وشلّ قدرتهم على المبادرة. أما الزاوية الثانية فبراغماتية تفرضها حساباته الخاصة، ومصالح إمبراطوريته الاقتصادية، وضغوط أسواق رأس المال التي ترفض الانزلاق إلى حروب مباشرة وطويلة ومكلفة. ومن هنا، يعتمد ترامب أسلوب الضغط الأقصى لرفع سقف التفاوض، عبر التلويح الدائم بالقوة الضاربة والادعاء بالاستغناء عن أي اتفاق. وتهدف هذه الخطوات لإقناع طهران بأن الخيار العسكري حاضر بقوة ما لم ترضخ للمطالب الأمريكية، بالتوازي مع سياسة الخنق الاقتصادي والحصار المالي لإضعاف إيران في الداخل والخارج.

ولتفكيك الجذور المعرفية والنفسية لهذا التناقض الخطابي لدى شخصية ترامب، يمكن رصد أربع قواعد حاكمة لسلوكه السياسي:

أولاً: الردع عبر الهيمنة الخطابية، لا تندرج التصريحات المتناقضة والقاسية التي يطلقها ترامب في إطار الارتجال السياسي. بل تمثل تطبيقاً عملياً لقاعدة الردع عبر السيطرة على الفضاء الإعلامي؛ حيث يتعمد إغراق وسائل الإعلام بالصوت والصورة بسيلٍ كثيف من الرسائل المتضاربة لفرض سرديته الخاصة وإرباك الخصوم، منتزعاً بذلك مكاسب جيوسياسية واقتصادية وأمنية في آنٍ واحد. وتجد هذه الممارسة جذورها النظرية في فلسفة المفكر الفرنسي ميشيل فوكو حول "سلطة الخطاب وإنتاج الحقيقة"، التي تؤكد أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على صياغة الوعي والتحكم في التوقعات. وبذلك يصبح التهديد الإعلامي المكثف بديلاً أقل كلفة وأكثر فاعلية من المواجهة العسكرية المباشرة، ويُعد ترامب من أكثر القادة براعةً في توظيف هذه الآلية، محولاً الحرب النفسية والإعلامية إلى سلاح استراتيجي ضد طهران.

ثانياً: تغيير سلوك النظام بدلاً من إسقاطه، تتمثل القاعدة الثانية في الانتقال من هدف إسقاط النظام الإيراني وتفكيكه-بعد تعذر تحقيقه-إلى هدف تغيير سلوكه الإقليمي. فترامب، بعقلية "رجل الصفقات"، لا يسعى عبر تهديداته المتناقضة إلى خوض حرب إبادة ضد النظام السياسي في إيران. بل يهدف إلى محاصرته وإجباره على إعادة صياغة دوره وموقعه الجيوسياسي بما يتوافق مع الشروط الأمريكية والإقليمية.

وفي هذا السياق، تتضح مقاربة ترامب النفعية لـ "نظرية تغيير النظام"؛ فهو يرفض تقليدياً نموذج التدخل العسكري البري الشامل وبناء الدول على غرار ما جرى في وأفغانستان والعراق، نظراً لكلفته المالية والبشرية الباهظة التي تتناقض مع عقيدته القائمة على تجنب الحروب الطويلة والمستنزفة. وبدلاً من ذلك، يوظّف ترامب شعار "إسقاط النظام" كأقصى أدوات الحرب النفسية والابتزاز التفاوضي، مراهناً على سياسة "التفكيك من الداخل" عبر دمج الخنق الاقتصادي الأقصى بالضربات الجوية المركزة لدفع الشارع الإيراني نحو الاحتجاج وإحداث شرخٍ داخل النخبة الحاكمة. غير أن صمود بنية النظام الإيراني وغياب البديل الجاهز والموحد يفرض عليه عملياً خفض سقف التوقعات والانتقال من هدف "إسقاط النظام" إلى "إخضاع النظام وتغيير سلوكه". ويتجسد هذا التحول في حصر أهدافه الفعلية في تفكيك القدرات النووية والصاروخية، وتقليم أظافر النفوذ الإقليمي لطهران، وإعادة هندسة معادلة النفط والطاقة في مضيق هرمز لانتزاع صفقة كبرى تكرس الهيمنة الأمريكية دون الانزلاق إلى فوضى إقليمية شاملة.

وتجد هذه المقاربة البراغماتية جذورها التنظيرية في أدبيات مدرسة الواقعية الاستراتيجية الأمريكية. ويبرز ذلك لدى عالم الاستراتيجية توماس شيلينج صاحب نظريتي "الإكراه التفاوضي" و"عدم إمكانية التنبؤ" اللتين تقوم عليهما سياسة حافة الهاوية. كما يظهر لدى المفكر الاستراتيجي جورج كينان صاحب "نظرية الاحتواء" القائمة على محاصرة الخصم اقتصادياً وجيوسياسياً لدفعه نحو التآكل الداخلي أو تغيير سلوكه دون التورط في غزو عسكري مباشر.

ثالثاً: كوابح السوق العالمي ومعادلة الربح الرأسمالي، تتجسد القاعدة الثالثة في قيود الاقتصاد العالمي وكوابح الحروب الكبرى. إذ تقف الشركات الاحتكارية العملاقة ومراكز التحكم المالي عائقاً أمام انزلاق واشنطن نحو حرب إقليمية شاملة تُشعل أسواق الطاقة وتهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وهذا ما يفسر الجمع بين حدة التهديدات الترامبية من جهة، وإبداء المرونة للحوار وفتح قنوات الوساطة من جهة أخرى.

رابعاً: إعادة تدوير النظريات وإسقاط قناع التفرد والابتكار، تتمثل القاعدة الرابعة في المفارقة الكامنة بين الصورة الذهنية التي يروّجها ترامب لنفسه، وبين الجذور الحقيقية لأدواته في إدارة الصراع. إذ يقدّم ترامب نفسه بنرجسيةٍ وتعالٍ بوصفه القائد الفذ والمبتكر الذي يبتدع سياساتٍ غير مسبوقة ويصنع الانتصارات بمفرده، متجاهلاً أي مرجعيات فكرية أو استراتيجية. غير أن التفكيك العلمي لسلوكه تجاه إيران يكشف أنه لم يبتكر نهجاً جديداً، بل هو مجرد منفّذٍ براغماتي ومقلّدٍ عملي لمنظومةٍ مركّبة تجمع بين سطوة الخطاب الإعلامي لدى ميشيل فوكو، وإكراه حافة الهاوية لدى توماس شيلينج، وحصار الاحتواء الاقتصادي لدى جورج كينان. وبذلك، يسقط عن ترامب قناع العبقرية والتفرد السياسي، ليتبين أن سياسة "التصريح ونقيضه" ليست سوى إعادة تدويرٍ نفعية لنظرياتٍ صاغها مفكرون واستراتيجيون سبقوه بعقود، ويوظفها اليوم تحت سقف حسابات الربح والخسارة لفرض الهيمنة وانتزاع التنازلات بأقل كلفة ممكنة.

لقد باتت الهوية السياسية لترامب واضحة المعالم؛ فهي تتحرك ببراعة بين التهديد الصارم، والتفاوض تحت وطأة التهديد، ونفعية الربح الرأسمالي. وهو بذلك يوظف تصريحاته المتقلبة أداةً للتحكم في الأسواق وتحقيق مكاسب اقتصادية، بالتوازي مع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

ويمكن تفسير توظيف ترامب للتصريحات المتناقضة، وتكتيك الخداع، وانتظار التوقيت الأنسب تجاه إيران عبر ثلاث فرضيات رئيسية:

الفرضية الأولى: الإنهاك الاستراتيجي عبر غياب اليقين، تقوم هذه الفرضية على توظيف "عدم إمكانية التنبؤ" كأداة استنزاف بنيوية مدروسة لإضعاف مناعة إيران وخلخلتها. ويتم ذلك بإبقائها في حالة استنفار دائم لاستنزاف طاقاتها الدفاعية والاقتصادية، بالتوازي مع رصد تحركاتها وجمع بنك أهدافٍ جاهز للاستهداف في أي مواجهة قادمة. وبهذا المعنى، يغدو التناقض الخطابي قناعاً يخفي خلفه ترامب قراره الحقيقي بانتظار اللحظة المناسبة لتطبيق حساباته في الربح والخسارة وإعلان الانتصار.

الفرضية الثانية: صناعة التراخي المفتعل وشق الصف الداخلي، تستند هذه الفرضية إلى اتباع سياسة "التهدئة والتراخي المفتعل" لإحداث حالة من الاسترخاء والاطمئنان لدى الخصم، ولا سيما في الجبهة الداخلية الإيرانية. ويهدف هذا التكتيك إلى شق التماسك بين النخب السياسية في طهران ودفعها إلى الانقسام بين خياري المواجهة والمساومة. وهو التوقيت الذي يترقبه ترامب لتنفيذ قراره الاستراتيجي في لحظة غفلة وانقسام، لتدمير قدرات إيران وفرض تغيير جذري على سياساتها.

الفرضية الثالثة: الحصار الاقتصادي الشامل كبديل للحرب التقليدية، تقوم هذه الفرضية على استنزاف النظام الإيراني عبر فرض حصار اقتصادي شامل ومستدام، بوصفه بديلاً أقل كلفةً وأعمق أثراً من المواجهة العسكرية المباشرة. وتستند سياسة الضغط الأقصى والخنق المالي إلى محاصرة الخصم وعزله جيوسياسياً، وتجفيف منابع الطاقة والتجارة لدفع بنية النظام نحو التآكل الداخلي أو إجباره على الرضوخ للشروط الأمريكية. وبذلك، تتكشف سياسة ترامب بوصفها براغماتية مصلحية بامتياز؛ إذ يتوارى خلف قناع الخداع التكتيكي لتمرير الهيمنة، مترقباً اللحظة السياسية السانحة لتنفيذ قراره الحاسم وفرض الإذعان على طهران.

وختاماً، يتضح أن سياسة "التصريح ونقيضه" لدى دونالد ترامب ليست مجرد ارتجالٍ عابر، بل هي منظومة ردعٍ مركّبة تجمع بين سطوة الخطاب الإعلامي، وإكراه حافة الهاوية، وحصار الاحتواء الاقتصادي، تحت سقف الحسابات البراغماتية لأسواق المال. وبذلك، يُبقي ترامب خصومه في حالة استنزافٍ نفسي واستراتيجي دائم، محوّلاً الغموض إلى سلاحٍ تفاوضي فاعل يمهّد الطريق لانتزاع أقصى المكاسب؛ سواء عبر صفقةٍ تُفرض بشروط الإذعان، أو عبر ضربةٍ خاطفة تُنفَّذ في لحظة غفلةٍ وانقسام، ليظل الشرق الأوسط معلقاً بين حافة الهاوية وإغراء الصفقة الكبرى.

*كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية.