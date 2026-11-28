وطن للأنباء: كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن التفوق التكنولوجي والقدرة على تنفيذ آلاف الضربات في وقت قياسي لا يضمنان تحقيق النصر العسكري، فبعد نحو تسعة أشهر من اندلاع المواجهة، تبدو واشنطن أمام معضلة إستراتيجية لم تستطع أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة حلها، بعدما ساعدت على تسريع العمليات العسكرية من دون أن توفر طريقا واضحا لإنهاء الحرب.

تفوق تقني بلا نصر حاسم

وفي تحليل نشرته مجلة "نيوزويك" بعنوان "هكذا خذل الذكاء الاصطناعي حرب ترمب على إيران"، يرى توم أوكونور، نائب محرر شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن الرهان الأمريكي غير المسبوق على الأنظمة الآلية كشف فجوة بين الكفاءة العملياتية والنجاح الإستراتيجي، وأثار تساؤلات بشأن قدرة البشر على الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على قرارات الحرب.

ففي الساعات الأربع والعشرين الأولى من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط الماضي، جرى استهداف أكثر من ألف موقع، من بينها مقر المرشد الإيراني علي خامنئي، بمساعدة نظام "مافن" للقيادة والسيطرة والاستخبارات، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا شركة "بالانتير".

وبدا الهجوم في بدايته نموذجا لقدرة التكنولوجيا على معالجة المعلومات وتحديد الأهداف بسرعة تفوق الإمكانات البشرية.

لكن النتائج اللاحقة لم تتطابق مع التوقعات؛ إذ واصلت إيران بقيادة نجل خامنئي استهداف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، كما ظل مضيق هرمز شبه مغلق أمام ناقلات النفط، وأقر ترمب ونائبه جيه دي فانس بأن تداعيات المواجهة ربما أسهمت في هزيمة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع تراجع التأييد الشعبي للحرب.

حين تختلط سرعة الضربات بتحقيق النصر

وينقل أوكونور عن المسؤول الأمريكي السابق ستيفن فيلدشتاين، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن أنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي صممت أساسا لتعزيز الكفاءة العملياتية وإنتاج أكبر عدد ممكن من الأهداف العسكرية المحتملة، لكنها لا تجيب عن السؤال الأهم: هل تؤدي زيادة سرعة الضربات واتساع نطاقها إلى انتصار عسكري أو نجاح إستراتيجي؟

ويرى فيلدشتاين أن القيادات العسكرية والسياسية خلطت بين سرعة العمليات وحجمها من جهة، وتحقيق النصر من جهة أخرى، وهو ما جعلها تفاجأ بأن الحرب الإيرانية لم تؤكد صحة هذا الاعتقاد.

وتفاقمت المشكلة في يوليو/تموز، عندما أبلغ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر البنتاغون، وفقا لمصادر نقل عنها موقع "أكسيوس"، أن قائمة الأهداف المحددة داخل إيران استنفدت إلى حد كبير، وهو تطور كشف محدودية الاعتماد على تدمير الأهداف باعتباره مؤشرا على التقدم نحو تحقيق الغايات السياسية والعسكرية.

الوجه الأكثر مأساوية للأخطاء الآلية

كما أظهرت الحرب مخاطر مباشرة على المدنيين، ففي اليوم الأول للهجوم أصابت ضربة مدرسة شجرة طيبة الابتدائية للبنات بمدينة ميناب جنوبي إيران، مما أدى إلى مقتل 156 مدنيا، بينهم 120 طفلا.

ولم يعلن البنتاغون بعد نتائج تحقيقه الداخلي، لكن تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة ارتبطت بمعلومات استخباراتية قديمة وتحذيرات جرى تجاهلها واعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي.

ويحذر مؤسس مركز الاستقلالية والذكاء الاصطناعي التابع لمركز التحليلات البحرية لاري لويس، من أن التكنولوجيا قد تسرّع الأخطاء القائمة بدلا من منعها، إذا لم تخضع مخرجاتها للمراجعة والتقييم، ويؤكد أن الحد من الخسائر المدنية يتطلب دمج أدوات مخصصة لهذا الغرض في الأنظمة العسكرية، بدلا من الاكتفاء بتسريع تحديد الأهداف.

من استهداف المدنيين إلى حافة مواجهة مع الصين

ولم تقتصر المخاطر على الضربات داخل إيران؛ إذ أفادت شبكة "سي إن إن" في سبتمبر/أيلول بأن معلومات استخباراتية أنتجها الذكاء الاصطناعي دفعت الولايات المتحدة إلى الاعتقاد خطأ بأن سفينة شحن صينية في الشرق الأوسط تنقل مكونات لبرنامج أسلحة نووية، ولم يتضح الخطأ إلا بعد تحريك قوات لإجبار السفينة على الخضوع للتفتيش، في واقعة كادت -حسب أحد المصادر- أن تشعل حربا.

ويشير الباحث في مركز الأخلاقيات التطبيقية بجامعة ماساتشوستس في بوسطن جوزيف تشابا، إلى ضرورة تدريب العسكريين على فهم حدود أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير مؤسسية للتحقق من مخرجاتها، خصوصا في العمليات القتالية، لأن المفارقة تكمن في أن استخدام هذه الأنظمة يهدف إلى تسريع القرارات، في حين يتطلب التأكد من دقة نتائجها إبطاءها ومراجعتها.

من يسيطر على القرار.. الإنسان أم الآلة؟

وفي ختام التحليل، تبرز المستشارة السابقة بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريانا روزن، خطرا أعمق يتمثل في أن الآلات قد أصبحت تؤثر في القرارات قبل وصولها إلى المسؤول البشري، من خلال تحديد المعلومات التي تظهر والأهداف التي تعطى الأولوية والخيارات التي تطرح، وتحذر من أن الاكتفاء بمصادقة البشر على توصيات الآلات لا يعني احتفاظهم بسيطرة حقيقية.

وهكذا، لم تكشف الحرب على إيران عجز الذكاء الاصطناعي عن تحديد الأهداف بقدر ما كشفت حدود قدرته على تحويل التفوق الناري إلى نصر سياسي وإستراتيجي؛ فالتكنولوجيا تستطيع تسريع الحرب، لكنها لا تستطيع وحدها تحديد متى تنتهي، ولا ضمان أن تكون نتائجها في مصلحة من أشعلها.

المصدر: "نيوزويك"