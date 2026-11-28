يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في التاسع والعشرين من تشرين الثاني هذا العام ، في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير والتوسع الاستيطاني والضم ، ومتغيرات دولية وإقليمية تستدعي الارتقاء بأدائنا الدبلوماسي باعتباره أحد أدوات معركة التحرر الوطني .

فالتضامن الدولي ليس مجرد تعبير أخلاقي وإنساني ، أو مناسبة سنوية لإصدار البيانات وإلقاء الكلمات او دعوة شعبنا بأن يتضامن مع نفسه . بل قوة سياسية ونضالية أقرتها لنا الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اليوم ، ينبغي استثمارها في التأثير على قرارات حكومات الدول واحداث تغيير في موازين القوى لصالح قضية شعبنا .

فقَدَرُنا أن نكون بين الشعوب ومع حركاتها المناهضة للأستعمار والعنصرية والاضطهاد ، وأن نساند قضاياها بالديمقراطية والعدالة كما نريد منها أن تساند قضيتنا نحن ، باعتبار أن معركتنا من أجل الحرية جزء من نضال الإنسانية من أجل عالم أكثر عدالة .

ومن هنا تأتي أهمية «الدبلوماسية المقاومة» ، التي تتكامل فيها الدبلوماسية الرسمية مع الشعبية والثقافية والتضامنية ، من خلال العمل مع البرلمانات والأحزاب والنقابات والبلديات والحركات الاجتماعية ، وتفعيل دور أصدقأؤنا وجالياتنا في الشتات ، لبناء قوى ضغط مؤثرة ومستدامة على الحكومات .

فقد لمست أهمية ذلك خلال سنوات عملي سفيراً لفلسطين لدى اليونان ، حيث ساهم هذا النهج في تهيئة المناخ السياسي والشعبي لاتخاذ البرلمان اليوناني بالإجماع دون اعتراض أحد قراراً يوصي الحكومة بالأعتراف بدولة فلسطين عام ٢٠١٥ ، الأمر الذي لم تجسده حكومتهم بعد ، اضافة الى تعاظم دور الحراكات الشعبية من خلال المظاهرات وأشكال التضامن المختلفة حتى المعارضة لمواقف حكومتهم نفسها ، كما يجري بالعديد من الدول الأوروبية اليوم وحتى بالولايات المتحدة .

إن مهمتنا اليوم تتجاوز حشد الأعترافات بالدولة إلى العمل على تجسيد سيادتنا الوطنية من خلال اعلان «فلسطين دولة تحت الأحتلال» عملا بما صدر من وثيقة اعلان الإستقلال عام ١٩٨٨ عن المجلس الوطني ، وما تبع ذلك من اعتراف دولي عام ٢٠١٢ ، وسنداً لمبدأ إقامة الدولة بالقرار الأممي ١٨١ ومؤخرا بما جاء في الرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية ، والانتقال من مؤسسات السلطة وفق إتفاقية أوسلو للحكم الذاتي المؤقت الى مؤسسات الدولة كأداة في مرحلة التحرر من الأحتلال .

ان ذلك يستوجب العمل مع كل الدول التي اعترفت والتي لم تعترف بعد لتجسيد مبدأ اعترافاتها من خلال العمل مع مبدأ تجسيد الدولة تحت الأحتلال كأمر واقع ، والانتقال من الإدانات اللفظية للأحتلال إلى إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لمحاسبته مقاطعته وإنهائه ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ نشؤ المنظمة الأممية وكذلك الاتحاد الأوروبي نفسه وطبقا للمعاهدات التي التزمت بها دوله وللقانون الدولي .

وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية متكاملة تقودها منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة خارجيتنا استمرارا للجهود في قيادة العمل الدبلوماسي وتوجيه السفراء ، تستند إلى استقلالية القرار الوطني والكرامة الوطنية . فالمعيار الأول والأخير لأداء سفرائنا هو المصلحة الوطنية الفلسطينية ، لا مصالح الدول التي يعمل البعض فيها او اتباع سياسات خجولة لا تستوفي شروط محاسبة مواقفها وتقتصر على الإحتجاجات فقط .

كما أن مطالبتنا شعوب العالم بالتضامن معنا تستوجب منا تعزيز وممارسة معايير الشفافية وفصل السلطات واجراء الإنتخابات ، وصون كرامة وحقوق شعبنا كمصدر للسلطات وصاحب الشرعية ، الى جانب العمل على توفير مقومات صمودهم ، لان الديمقراطية ايضا لا يفترض ان تكال بازدواجية معايير كما الأحتلال أيضاً والقرارات الأممية في كل مكان .

إننا ما زلنا حركة تحرر وطني ، وسفاراتنا ليست مجرد مؤسسات للعلاقات البروتوكولية والدبلوماسية الناعمة ، بل مواقع متقدمة في معركة الحرية والأستقلال الوطني وتمثيل قضايا شعبنا التحررية .

فهنالك دائماً ما هو مشرق رغم قسوة المشهد ، لكن مسؤوليتنا تكمن في تحويل التضامن الدولي من رصيد أخلاقي إلى قوة سياسية فاعلة في معركة إنهاء الأحتلال الإستيطاني وانتصار حقوق شعبنا الوطنية الغير قابلة للتصرف وبالمقدمة منها حق تقرير المصير والعودة والتعويض وفق القرار الأممي ١٩٤ .