تحذيرات أمريكية لرعاياها من اتساع الهجمات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تجدد النقاش داخل إدارة ترامب بشأن استهداف قيادات إيرانية بارزة وسط مخاوف من انفجار مواجهة إقليمية أوسع.

وطن للأنباء: كشف مصدر أمريكي قريب من دوائر صنع القرار، أن التحذير الأمني الأخير الموجه للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط استند إلى تقارير رصدت تصاعد التهديدات التي تستهدف المصالح والمنشآت الأمريكية في المنطقة.

وزعم المصدر ان هناك تحركات لفصائل مدعومة من طهران، لا سيما في الساحة اليمنية، لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة لتشمل منشآت دبلوماسية ومرافق حيوية.

وأوضح المصدر أن تزامن التحذير مع عطلة "عيد الشكر" الأمريكية يستهدف تقليص هامش المفاجأة وتأمين الرعايا في ظل كثافة حركة السفر وتراجع وتيرة العمل الإداري المعتاد.

وذكر أن واشنطن تتابع الهجمات التي طالت مصالح أمريكية في البحرين والكويت، إلى جانب التهديدات المرتبطة "بالحوثيين" والهجمات على منشآت مدنية في المنطقة.

وأضاف أن دوائر صنع القرار في البنتاغون ومجلس الأمن القومي تراجع فاعلية الاكتفاء بالإجراءات الدفاعية في مواجهة الهجمات المتكررة، ما أعاد فتح النقاش بشأن قواعد الاشتباك والخيارات المتاحة للرد، بما في ذلك توجيه رسائل ردع مباشرة إلى صناع القرار في طهران، إذا تعرضت سلامة الأمريكيين أو المصالح الحيوية للولايات المتحدة لمزيد من التهديدات.

وتأتي هذه التطورات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها التحذيرات الأمنية الأمريكية مع تسريبات بشأن خيارات عسكرية يجري بحثها داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل استمرار الحرب على إيران ودخولها شهرها التاسع، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران.

ويعكس التحذير الأمني الأخير حالة استنفار أمريكية لحماية الأمريكيين والمنشآت والمصالح في الشرق الأوسط، بالتزامن مع نقاشات داخل الإدارة بشأن الانتقال من سياسة الاحتواء والضربات المحدودة إلى خيارات أكثر مباشرة تستهدف مراكز صنع القرار الإيراني، وهو ما يضع حسابات الردع والتصعيد أمام اختبار جديد.

تحذيرات أمنية وتحركات ميدانية

ودعت البعثة الأمريكية في العراق، في تنبيه أمني صدر يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر الشديد، على خلفية ما وصفته بزيادة تهديدات الهجمات المسلحة من جانب "الحوثيين"، إلى جانب مساعٍ إيرانية لاستهداف مسؤولين ومنشآت حكومية أمريكية في المنطقة.

وحذرت البعثة من احتمالات إلغاء رحلات طيران وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر، ودعت المواطنين إلى التسجيل في برنامج "المسافر الذكي"، ومتابعة مستجدات الرحلات، وتجنب التجمعات والمواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

وأشار التنبيه إلى تعرض أصول أمريكية لهجمات إيرانية في البحرين والكويت، فضلًا عن هجمات حوثية استهدفت منشآت حيوية ومطارات مدنية في السعودية، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات في حركة الطيران، محذرًا من إمكانية تسارع وتيرة التصعيد.

وتزامن التحذير مع اقتراب عطلة عيد الشكر، إذ أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد تعليق خدمات المواطنين المعتادة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تستأنف أعمالها في 30 نوفمبر، مع استمرار قنوات الدعم القنصلي الطارئ.

خيارات استهداف القيادات الإيرانية

وتكتسب التحذيرات الأمنية أبعادا إضافية مع ما كشفته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المناقشات، بشأن تجدد النقاش داخل إدارة ترامب حول إمكانية استهداف قيادات إيرانية بارزة، بهدف إبعاد الشخصيات المتشددة التي يُنظر إليها باعتبارها عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وبحسب التقرير، يرى مؤيدو هذا الخيار أن استهداف قيادات بارزة قد يبعث برسالة إلى المسؤولين الإيرانيين المتبقين مفادها أن واشنطن قادرة على الوصول إليهم، بما قد يدفعهم إلى مراجعة مواقفهم ويفتح الطريق أمام إنهاء الحرب.

في المقابل، يحذر معارضو المقترح من أن هذه العمليات قد تؤدي إلى تشدد أكبر لدى القيادات الإيرانية المتبقية، وتقوض مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية، فضلًا عن زيادة المخاطر التي يتعرض لها المسؤولون الأمريكيون في المنطقة نتيجة احتمالات الرد الإيراني.

وأكدت التقارير أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الخيار، وأن النقاشات تأتي ضمن مجموعة أوسع من البدائل العسكرية المطروحة أمامه، في وقت يواصل فيه البنتاغون إعداد خيارات تتعلق بمسار الحرب والضغوط المفروضة على طهران.

حسابات واشنطن ومخاطر التصعيد

تعليقًا على هذا المشهد، يرى الباحث السياسي الأمريكي في شؤون الأمن القومي بواشنطن، تايلر بروكس، أن الإدارة الأمريكية تواجه معضلة استراتيجية تتمثل في كيفية إنهاء حرب الاستنزاف الممتدة منذ تسعة أشهر دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع تستنزف الموارد الأمريكية وتضع المصالح العسكرية والدبلوماسية في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

ويؤكد بروكس، أن رفع مستوى التحذير الأمني للمواطنين الأمريكيين يعكس تقديرًا رسميًا لارتفاع المخاطر على الرعايا والمنشآت، لكنه لا يعني بالضرورة أن قرارًا عسكريًّا وشيكًا قد اتُّخذ، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول الموازنة بين حماية مواطنيها في الخارج والاستعداد لخيارات أكثر حدة قد تُطرح على الرئيس خلال الأيام المقبلة.

ويضيف أن فكرة استهداف القيادات الإيرانية تعكس اتجاهًا داخل الإدارة يرى أن الضغوط التقليدية لم تحقق النتائج المطلوبة، وأن إحداث تغيير في بنية القيادة قد يدفع طهران إلى إعادة حساباتها، خصوصًا مع تعثر المسارات الدبلوماسية واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ويحذر الباحث الأمريكي في الوقت ذاته من أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر عكسية، إذ قد تؤدي إلى توحيد مواقف القوى المتشددة داخل إيران، وإغلاق فرص التفاوض، فضلًا عن تعريض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في المنطقة لموجة من الهجمات الانتقامية يصعب احتواؤها.

رفع مستوى الضغط السياسي والعسكري

من جانبه، أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور أحمد العناني أن التلويح الأمريكي باستهداف القيادات الإيرانية بالتوازي مع التحذيرات الأمنية للرعايا في الشرق الأوسط يعكس سياسة تقوم على رفع مستوى الضغط السياسي والعسكري بالتزامن مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المصالح الأمريكية.

ويوضح العناني أن واشنطن تحاول دفع طهران إلى كبح تحركات حلفائها الإقليميين والعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية، مشيرًا إلى أن التحذيرات الأمنية والرسائل العسكرية قد تستخدمان ضمن مسار تفاوضي يستهدف تحسين موقع الولايات المتحدة قبل أي تفاهم محتمل.

ويضيف أن المنطقة تقف أمام مسارين متعارضين، أولهما أن تسهم التهديدات المتبادلة في فرض تهدئة مؤقتة وإعادة إحياء المسار الدبلوماسي، والثاني أن يؤدي أي تحرك عسكري أو هجوم انتقامي غير محسوب إلى توسيع المواجهة، بما ينعكس على أمن الملاحة وأسواق الطاقة واستقرار المنطقة.

المصدر: "إرم نيوز"