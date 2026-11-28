في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، يستعيد العالم شيئا من ذاكرته، أو لعله يستعير ذاكرة لا تخصه، ليقول إنه ما زال يتذكر شعبا تركه طويلا في مهب القهر، يتقلب على جمر الحكاية، ويصارع ما لا تنتهي فصوله من ظلم واقتلاع وغياب. تتزاحم الكلمات على المنابر، تتدفق عبارات التضامن، وتستيقظ الضمائر على موعد سنوي، كأن الوجع يحتاج إلى تاريخ في التقويم كي يحظى باهتمام العالم، وكأن الذين يعيشون تحت وطأة الموت والحصار والفقد يستطيعون تأجيل مأساتهم إلى حين يحين موعد تذكرهم. يعلن العالم تضامنه، يرفع صوته قليلا، يتبادل خطابات المواساة، ثم يعود إلى صمته المريح، تاركا أصحاب الأرض في مواجهة مصيرهم، وتاركا الحكاية مفتوحة على مزيد من الدم والغياب. ما أكثر هذا العالم ادعاء، وما أبرد ذاكرته، وما أوسع المسافة بين ما يقوله وما يسمح بحدوثه.

منذ عام 1977، حين أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم مناسبة للتضامن مع أصحاب الحكاية، كان يفترض أن تكون الذاكرة طريقا إلى فعل، وأن يصبح الاعتراف بداية لاستعادة الحقوق، وأن تتحول الكلمات إلى ما يليق بكرامة الإنسان، لا إلى ستائر أنيقة تخفي وراءها عجزا مفضوحا. لكن ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ؟ ما الذي جناه أولئك الذين ورثوا الحكاية جيلا بعد جيل سوى مزيد من الفقد، ومزيد من الأرض التي تضيق، ومزيد من الأبواب التي توصد في وجوههم، ومزيد من الوعود التي تتبخر قبل أن تجد طريقها إلى حياتهم؟ ما يقارب نصف قرن من التضامن المعلن، وما زال صاحب الأرض مطالبا بإثبات حقه في أرضه، وما زال اللاجئ يحمل مفتاح بيت غاب خلف خرائط القهر، وما زالت الأم تودع أبناءها بقلب لا يعرف الطمأنينة، وما زال الطفل يتعلم أسماء الخوف قبل أن يتعلم أسماء الأشياء. أي عبث هذا الذي يجعل الاعتراف بالحق ممكنا كل عام، فيما يظل انتزاع الحق أمرا مؤجلا إلى ما لا نهاية؟

يا لهذا العالم الوقح، كم يجيد ترتيب عبارات الحزن، وكم يتقن ارتداء ثوب الإنسانية حين لا تهدد الإنسانية مصالحه، وكم يبدو أنيقا وهو يوزع نصائحه على المكلومين، ويطلب منهم الصبر وضبط النفس والتشبث بالأمل، وكأن الأمل وظيفة إضافية ينبغي أن يؤديها المقهور كي لا يزعج ضمير القاهر. أي وقاحة هذه التي تجعل من صاحب الجرح مسؤولا عن تهذيب صرخته، ومن صاحب المأساة مطالبا بتقديمها في صورة مقبولة، ومن الذي صادر حق هذا الإنسان في الغضب، ثم جلس في مقعد المتفرج يشرح له كيف ينبغي أن يحزن، ومتى ينبغي أن يرفع صوته، وأي لغة تصلح للتعبير عن وجعه؟ لقد تجاوز العالم حدود العجز إلى حدود التواطؤ مع اعتياده، وتجاوز الصمت إلى صناعة الأعذار، وتجاوز الخذلان إلى إدارته بوصفه تفصيلا لا يستحق إرباك مصالح الكبار. لم يعد الأمر عجزا عن رؤية الحقيقة، بل انحطاطا في القدرة على الاكتراث بها، ولم تعد المأساة غائبة عن العيون، بل أصبحت حاضرة بما يكفي كي يتعلم العالم كيف يدير ظهره لها دون أن يشعر بالخجل.

في هذا الركن المبتلى من الأرض، لم تعد الأشياء تشبه أسماءها، البيوت ليست بيوتا حين تصبح مهددة بالغياب، والطرق ليست طرقا حين تنتهي إلى الحواجز، والسماء ليست سماء حين يثقلها الخوف، والأطفال ليسوا أطفالا حين يسرق منهم العمر قبل أن يتعلموا كيف يتهجون أسماء أحلامهم. هنا، تتعلم الأمهات كيف يخبئن الخوف في تفاصيل يومهن، وكيف يواصلن إعداد قهوة قد لا تجد من يشربها، وكيف يروحن عن قلب أنهكه الانتظار بأغنية قديمة عن العودة. هنا، يحمل الشيوخ ذاكرة لا يريد العالم أن يسمعها، وتبقى المفاتيح معلقة على الجدران كأنها شهادات اتهام، وتظل شجرة الزيتون أكثر وفاء من كل الذين أقسموا على الوفاء، وأكثر صبرا من كل الذين نصحوا أصحابها بالصبر. هنا، لا يحتاج الوجع إلى مناسبة كي يتذكر نفسه، ولا يحتاج الموت إلى تقويم كي يجد طريقه، ولا يحتاج الظلم إلى إعلان كي يمارس سلطته. فكل يوم يحمل من قسوة الأمس ما يكفي لفتح جرح جديد، وكل صباح يأتي محملا بما يبدد ما تبقى من وهم الحياة الطبيعية، حتى صار البقاء نفسه نوعا من المقاومة اليومية ضد عالم يريد لهذا المكان أن يتعب من ذاكرته، وأن يستسلم لفكرة أن ما حدث لا يمكن تغييره، وما ضاع لا يمكن استعادته، وما تبقى لا يستحق سوى الشفقة.

والبيوت تبكي أصحابها أيضا، وإن لم يسمع العالم بكاء الجدران، وإن لم تلتقط الكاميرات ارتجاف الأبواب حين يطول غياب الذين اعتادوا أن يفتحوها. هل رأيت بابا يبكي؟ بابا ظل مواربا على أمل عودة الذين خرجوا ولم يعودوا، بابا يحفظ في خشبه أثر الأيدي، وفي عتبته خطى العابرين، وفي قفله حكاية مفتاح لم يفقد صاحبه إيمانه به؟ هل رأيت بيتا ينتظر عودة أهله، يحدق في الطريق الذي كان يعج بأصواتهم، ويصغي إلى الريح لعلها تحمل شيئا من ضحكاتهم، أو وقع أقدامهم، أو نداء الأم وهي تطلب من الصغار ألا يعبثوا عند الباب؟ ثمة بيوت لم يهدمها الخراب وحده، بل هدمها الغياب، بيوت بقيت واقفة كأنها ترفض أن تصدق أن الذين ملأوا زواياها صاروا بعيدين، وأن المائدة لن تلتئم كما كانت، وأن المساء لن يعود مزدحما بالحكايات. وثمة أرض ما زالت تحاول أن تنادي، تنادي أسماء حفرت في طينها، وأجسادا عرفت دفء ترابها، وأرواحا تركت على شجرها شيئا لا تستطيع الريح اقتلاعه، تنادي فلا يجيبها سوى الصدى، وتفتح ذراعيها للغائبين، كأنها تخشى أن يطول الغياب إلى الحد الذي تصبح فيه العودة حلما لا يعرف طريقه. حتى الزيتون يبدو في هذه البلاد كأنه شاهد أنهكه الصمت، جذوره تنغرس في ذاكرة أقدم من الخرائط، وأغصانه تمتد نحو الذين غابوا، فيما يظل المكان كله معلقا بين نداء لا يتوقف وعودة لا تأتي. يا لوجع البيوت حين تفقد أصحابها، ويا لقسوة الأرض حين تضطر إلى حفظ أسماء أبنائها في التراب بدلا من أن تحفظها في الحياة.

وفي كل عام، يأتي التاسع والعشرون من تشرين الثاني، محملا بالكلمات ذاتها، كأنه يطرق باب الحكاية معتذرا عن تأخره، يضع باقة من العبارات على عتبة الألم، ويغادر قبل أن يكتشف أن البيت لم يعد بيتا، وأن الذين ينتظرون لم يعودوا ينتظرون بالطريقة ذاتها، وأن ثمة شيئا في أرواحهم انكسر من كثرة ما رمموا، ومن كثرة ما صدقوا، ومن كثرة ما منحوا العالم فرصة أخرى ليكون أقل قسوة، فإذا به يعود أكثر برودة، وأكثر قدرة على تبرير ما لا يبرر. أي معنى لهذه الذكرى حين يصبح التضامن عادة موسمية، وحين تتحول القضية إلى فقرة ثابتة في جدول المؤتمرات، وحين يصبح الحديث عن العدالة نوعا من الزينة الأخلاقية التي تليق بالخطابات ولا تليق بالسياسات؟ كم مرة ينبغي أن يرفع العالم صوته كي يكتشف أن صوته لم يصل إلى مكان؟ وكم مرة ينبغي أن يكرر اعترافه بالحقوق كي يتوقف عن التصرف وكأن تلك الحقوق مجرد وجهة نظر؟ وهل ثمة مهزلة أكثر فداحة من أن يتضامن العالم مع شعب، بينما يستمر هذا الشعب في دفع ثمن غياب التضامن الحقيقي من لحمه ودمه وبيوته وأعمار أبنائه؟

ليس الغضب من الكلمات التي تقال، بل من الكلمات التي لا يعقبها شيء. من ذلك الترف الأخلاقي الذي يتيح للعواصم أن تتضامن دون أن تتورط، وأن تدين دون أن تغير، وأن تعترف دون أن تتحمل مسؤولية اعترافها. من ذلك العبث الذي يجعل حياة الناس موضوعا للنقاش، وحقوقهم مادة للتفاوض، ووجودهم سؤالا مفتوحا على طاولات لا يجلسون إليها. من تلك العدالة التي تمشي بقدم واحدة حين يتعلق الأمر بأصحاب الأرض، ومن ذلك القانون الذي يتذكر هيبته في أماكن، ويتركها تتساقط في أماكن أخرى، ومن تلك الإنسانية التي يبدو أنها تحتاج إلى جنسية وموقع جغرافي ومصلحة سياسية كي تستحق أن تكون إنسانية كاملة. ماذا تبقى من كل هذا سوى عالم يختبر حدود سقوطه الأخلاقي كل يوم، ثم يكتشف أنه قادر على السقوط أكثر، دون أن يشعر حتى بارتطام ضميره بالأرض؟ أي معنى للحديث عن نظام دولي، وعن شرائع، وعن حقوق، إذا كان كل ذلك يتبخر عند أول اصطدام بمصالح القوى المتنفذة، وإذا كان ميزان العدالة لا يزال يختل كلما وقف المظلوم في جهة والنافذ في جهة أخرى؟ يبدو أن العالم لم يعد يخجل من ازدواجية معاييره، بل بات يمارسها بوقاحة، ويمنحها أسماء دبلوماسية، ويغلفها بعبارات لا تنقصها البلاغة، فيما الحقيقة تقف عارية من كل هذا الزيف.

ولعل الأكثر إيلاما أن الذين يحملون الحكاية لم يعودوا يندهشون من شيء. لقد استهلك الانتظار دهشتهم، واستهلكت الخيبات قدرتهم على تصديق الوعود، واستهلكت مواسم الخذلان ما تبقى من يقينهم بأن ثمة من سيأتي من آخر العالم ليقول إن هذا يكفي، وإن الظلم لا ينبغي أن يستمر، وإن الإنسان ليس رقما في حسابات السياسة، ولا مادة خاما لبيانات الإدانة، ولا صورة تعلق على جدران التضامن ثم تنسى. صاروا يعرفون أن العالم قد يبكيهم مساء، ثم يبيعهم صباحا في سوق المصالح، وأن الذين يرفعون أصواتهم من أجلهم قد يخفضونها حين تتطلب اللعبة ذلك، وأن الذاكرة الدولية قصيرة إلى حد مخجل، وأن المأساة مهما بلغت من فداحة، يمكن أن تتحول مع الوقت إلى مشهد مألوف، والمشهد المألوف لا يوقظ أحدا. لقد أصبح الوجع جزءا من نشرات الأخبار، والخراب صورة تتكرر حتى تفقد قدرتها على هز المشاهد، والدم خبرا يزاحمه خبر آخر، والأشلاء رقما تتناقله الشاشات ثم تطويه في المساء. أي قسوة هذه التي لا تصيب الضحية وحدها، بل تصيب العالم حين يفقد قدرته على الشعور، وحين تصبح الفاجعة مجرد مادة عابرة في ازدحام يومه؟

يا أيها الذين تقتسمون العالم على خرائط مصالحكم، وتعيدون رسم حدود الأخلاق كلما اقتضت الحاجة، ماذا فعلتم بكل تلك السنوات؟ ماذا فعلتم بيوم قررتم أن يكون للتضامن، وبشعب ظل واقفا في قلب العاصفة، وبأرض لم تنجح كل محاولات محوها في انتزاع اسمها من ذاكرة أصحابها؟ هل حسبتم أن كثرة المواعيد ستجعل الحكاية أقل إلحاحا، وأن تكرار الشعارات سيقنع أصحاب الجرح بأن العالم لم ينسهم، وأن النسيان لا يحتاج إلى إعلان حين يصبح سلوكا؟ هل ظننتم أن بوسعكم أن تمنحوا شعبا يوما في السنة، ثم تصادروا أيامه كلها، وأن ترفعوا اسمه في القاعات، ثم تتركوا صوته محاصرا خارجها، وأن تتضامنوا مع ذاكرته، فيما تسهم سياساتكم في صناعة المزيد من الفقد؟ بأي وجه تخرجون إلى الناس لتحدثوهم عن السلام، فيما تتركون أبواب الحرب والظلم مفتوحة؟ وبأي ضمير تتحدثون عن مستقبل الشعوب، فيما تسلبون هذا الشعب حقه في أن يكون له مستقبل أصلا؟ لقد باتت الكلمات التي تتحدث عن السلام أشبه بسخرية ثقيلة حين تصدر عن أفواه تعرف جيدا كيف تمنع ولادته، وحين تتحول العدالة إلى شعار لا يجرؤ أحد على الاقتراب من شروط تحققه.

إن التاسع والعشرين من تشرين الثاني لم يعد مجرد ذكرى، بل صار مرآة ثقيلة، كلما نظر العالم إليها رأى ما يحاول إخفاءه عن نفسه. مرآة تكشف أن التضامن الذي لا يجرؤ على مواجهة الظلم ليس تضامنا، وأن الاعتراف الذي لا يتبعه فعل ليس سوى شهادة محفوظة في أرشيف العجز، وأن الكلمات التي لا تحمي إنسانا من القهر، مهما بلغت بلاغتها، تظل أقل من أن تستحق أن تقال. ثمة أشياء لا تحتاج إلى مزيد من البيانات، بل إلى نهاية، لا تحتاج إلى مزيد من الندوات، بل إلى موقف، لا تحتاج إلى مزيد من الاحتفال بذاكرة الجرح، بل إلى وقف النزيف الذي يجعل الذاكرة جرحا مفتوحا. فليس المطلوب من العالم أن يكرر أنه يعرف، بل أن يتصرف على أساس ما يعرف، وليس المطلوب أن يثبت أنه يتذكر، بل أن يتوقف عن المشاركة في صناعة النسيان، وليس المطلوب أن يمنح المظلوم مساحة في خطابه، بل أن يعيد إليه المساحة التي انتزعت منه في حياته.

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، ستعود الكلمات من جديد، وسترفع الأعلام، وستتحدث المنابر عن الحق والحرية والعدالة، وستتبادل العواصم عبارات التضامن، وربما ستذرف بعض الشاشات دموعا عابرة. لكن خلف كل ذلك، ستظل هناك نافذة تنتظر عائدا، وشجرة تقاوم اقتلاعها، ومفتاح يرفض أن يفقد معنى الباب، وأم تنظر إلى السماء في خوف، وطفل يحاول أن يصدق أن العالم أكبر من هذا الظلام. وستظل الحكاية قائمة، لا لأن العالم تضامن معها، بل لأن أصحابها لم يسمحوا له بأن ينهيها. أما العالم، فليحتفظ بذكرى تضامنه، وليقرأها كلما أراد أن يطمئن إلى سلامة ضميره، لعل الكلمات، في يوم ما، تخجل من نفسها، ولعل هذا الخجل يكون آخر ما تبقى له من إنسانية. ولعل ذلك اليوم الذي خصصه العالم للتضامن، سيظل شاهدا عليه لا لها، شاهدا على المسافة الفادحة بين ما يدعيه وما يفعله، بين ضميره المعلن وضميره الغائب، بين عدالة يتغنى بها وظلم يتركه يتوحش. وما أقسى أن يصبح التضامن نفسه جزءا من الخذلان، وأن تتحول الذكرى إلى موعد جديد مع العار، وأن يبقى أصحاب الحكاية وحدهم، يحملون مفاتيح العودة، ويزرعون الزيتون، ويقاومون الغياب، فيما العالم يصفق لكلماته، ثم يترك الليل على حاله....