وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المواطن محمد ضيف الله عراعرة، عقب اقتحامها منزل عائلته قرب دوار جبع شمال القدس المحتلة، والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين، عُرف منهم عطا ضيف الله عراعرة وقصي محمد ضيف الله عراعرة.

وأفادت محافظة القدس، بأن الإصابات وقعت نتيجة اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين، وتوزعت في مناطق الكتف والأطراف والبطن.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد هاجمت في وقت سابق منزل عائلة عراعرة، وحاولت كسر مدخله واقتحام فنائه، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقتحم المكان وتعتدي على أصحاب المنزل والمتواجدين فيه.