وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، تعرّض ناقلتي نفط للانفجار واندلاع حرائق فيهما، إثر اصطدام إحداهما بلغم بحري عند مدخل ميناء خصب، فيما وقع الحادث الآخر أثناء سير ناقلة ثانية في مسار غير مسموح به شرق مضيق هرمز.

وقالت القوة البحرية إن ناقلتي النفط حاولتا، شأنهما شأن ناقلات نفط انفجرت سابقاً، العبور سرّاً عبر مسار زائف في مضيق هرمز، بعد إطفاء أنظمة تحديد المواقع، إلا أنهما تعرّضتا للانفجار والحريق بالقرب من السواحل الجنوبية وميناء خصب.

وحذّرت القوة البحرية من أن كامل المسار الزائف وغير المسموح به في مضيق هرمز ملوّث بألغام شديدة التدمير، مشيرة إلى أن محاولات ناقلات النفط العبور عبره، حتى بدعم جوي من الجيش الأميركي، لن تنقذها من الاصطدام بالألغام البحرية.