بيت لحم- وطن للأنباء: في ظل تصاعد سياسات التهجير القسري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد مقومات الحياة والبقاء على الأرض، عقدت المبادرة المسيحية الفلسطينية «كايروس فلسطين – وقفة حق» مؤتمرها السنوي السابع عشر، اليوم الجمعة، في فندق باراديس بمدينة بيت لحم، تحت عنوان «في مواجهة التهجير».

وجمع المؤتمر قادة الكنائس وممثلي المؤسسات والمجتمع المدني والشباب، بهدف الانتقال من تشخيص واقع التهجير إلى تعزيز المسؤولية الجماعية، والبحث في سبل عملية لحماية الإنسان والأرض والهوية، وصون الوجود المسيحي الفلسطيني بوصفه جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني.

وافتُتحت أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى، التي حملت عنوان «الكنيسة في مواجهة التهجير: رسائل إيمان ورجاء ومسؤولية»، وتخللتها كلمات لكل من غبطة البطريرك ميشيل صباح، بطريرك القدس للاتين سابقاً، وسيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وسيادة المطران الدكتور عماد حدّاد، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. وأكد المتحدثون على الدور الروحي والوطني للكنيسة، وضرورة تحويل الإيمان والرجاء إلى مواقف عملية دفاعاً عن الكرامة والحقوق.

رفعت قسيس: من الوثيقة إلى الحركة والتضامن الدولي

استعرض المنسق العام لكايروس فلسطين، رفعت قسيس، مسيرة المبادرة منذ إطلاق وثيقتها الأولى عام 2009، ووثيقتها الثانية «لحظة الحقيقة: الإيمان في زمن الإبادة» عام 2025، مؤكداً سعيها إلى إعلاء الصوت الفلسطيني، وربط الإيمان بالعدالة ومقاومة الظلم، والانتقال من الشهادة إلى المساءلة والعمل.

وأوضح أن كايروس تطورت من وثيقة فلسطينية إلى حركة محلية وشبكة تضامن دولية، وصولاً إلى ائتلاف كايروس العالمي للعدالة، الذي يضم كنائس ومؤسسات وحركات وشخصيات من بلدان عديدة. كما تواصل المبادرة جهود المناصرة من خلال اللقاءات مع القيادات الكنسية والسياسية، واستقبال الوفود الدولية، وإصدار ندائي الميلاد والفصح سنوياً، بهدف إبقاء فلسطين حاضرة في ضمير الكنائس والشركاء الدوليين.

ولفت قسيس إلى الاهتمام الدولي بالوثيقة الثانية، مشيراً إلى مواقف داخل الكنيسة المشيخية الأمريكية وكنيسة إنجلترا دعت إلى مراجعة الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.

الانتقال إلى العمل المنظم

وشدد قسيس على أن التهجير لا يقتصر على إجبار الإنسان على مغادرة منزله، بل يشمل أيضاً حرمانه من مقومات الحياة الكريمة، وفقدان الأرض والعمل ومصادر الرزق، وتراجع فرص التعليم والصحة والسكن والأمان.

وأكد أن ما يجري في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية والقدس، ولا سيما في بلدة الطيبة ومنطقة عش غراب في بيت ساحور، من توسع استيطاني واعتداءات ومصادرة للأراضي وتهجير للتجمعات الفلسطينية، يمثل استهدافاً مترابطاً للوجود الفلسطيني وحق الشعب في الحياة على أرضه.

وأشار إلى أن حماية الوجود المسيحي لا يمكن أن تنفصل عن واقع الشعب الفلسطيني أو تتحول إلى قضية طائفية وديمغرافية، بل ترتبط ببناء مجتمع حر ومتنوّع وديمقراطي، يعيش فيه المسيحيون والمسلمون بحرية وكرامة ومساواة.

ودعا إلى الانتقال من التضامن إلى العمل المنظم، ومن إصدار المواقف إلى تنفيذها، مؤكداً أن مواجهة التهجير مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الكنائس والمؤسسات المسيحية والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة حماية الأراضي الكنسية والممتلكات والأوقاف، وتفعيل ائتلاف المؤسسات المسيحية، وتعزيز دور الكنائس والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية في حماية مقومات الصمود، والاستثمار في الشباب والتعليم والسكن وفرص العمل والمشاريع الإنتاجية.

الشباب ومجموعات العمل

وقد تناولت الجلسة الثانية، بعنوان «المجتمع الفلسطيني في مواجهة التهجير: من تشخيص التحديات إلى المسؤولية والعمل المشترك»، الأبعاد الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للتهجير، وسبل حماية المجتمعات المهددة ودعم العائلات، وتعزيز فرص العمل والسياحة، ودور الإعلام في إبراز الواقع الفلسطيني وحقوقه. وناقش المحاورون، من قطاعات مختلفة، سبل تعزيز الاستجابة المجتمعية والمؤسساتية للتحديات الراهنة.

كما عقدت مجموعات عمل موازية بحثت التنسيق بين المؤسسات المسيحية وتفعيل الائتلاف، وتطوير الخطاب الكنسي واللاهوتي، وتعزيز المبادرات الشبابية والمجتمعية، وحماية الهوية الوطنية والسلم الأهلي وسيادة القانون. وتناولت كذلك أهمية التعليم وبناء الوعي لمواجهة ثقافة الهجرة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المؤتمر أهمية إشراك الشباب الفلسطيني في العمل المجتمعي والوطني وصياغة المبادرات والخطط المستقبلية، ومواكبة آليات حديثة للوصول إليهم وإدماجهم، بما يعزز انتماءهم وتجذرهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً للمشاركة وبناء مستقبلهم في فلسطين.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل ائتلاف المؤسسات المسيحية وتعزيز التنسيق بين الكنائس والمؤسسات ضمن خطط مشتركة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتتجاوز تشتت الجهود وتكرار المبادرات.

وأكدوا أن المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين شعب واحد، تجمعه الأرض والتاريخ والمعاناة والمصير، وأن حماية الوجود المسيحي وصون الهوية الوطنية والسلم الأهلي مسؤولية جماعية تقوم على المواطنة والمساواة وسيادة القانون.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة بلورة رؤية مشتركة وتوصيات قابلة للمتابعة، وتحويل التضامن إلى التزام وعمل، والإيمان والرجاء إلى خطوات عملية لمواجهة التهجير وحماية الوجود الفلسطيني، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير.