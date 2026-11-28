وطن للأنباء: تكثف البحرية الأمريكية استعداداتها القتالية للسفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس كيرسارج" (USS Kearsarge)، التابعة لفئة "واسب"، عبر تدريبات عسكرية متقدمة نفذت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ركزت على رفع جاهزيتها للانتشار في مناطق العمليات ومواجهة التهديدات البحرية والجوية.

وشملت التدريبات تنفيذ تمارين بالذخيرة الحية، واختبار قدرات السفينة الدفاعية في مواجهة الصواريخ المضادة للسفن والطوربيدات، إلى جانب التركيز على التصدي لهجمات أنظمة الطائرات غير المأهولة، وفقا لما أعلنته البحرية الأمريكية، بحسب ما أوردت مجلة "فوربس".

ونفذت "كيرسارج" التدريبات ضمن سرب برمائي ضم السفينتين "يو إس إس أرلينغتون" (USS Arlington)، وهي سفينة نقل برمائي، و"يو إس إس تورتوغا" (USS Tortuga)، المتخصصة في الإنزال البرمائي.

وتضمنت المناورات اختبار أنظمة السفينة المختلفة، بما في ذلك عمليات الطيران على سطحها، وتشغيل أنظمة سطح الإنزال الداخلي (Well Deck)، فضلا عن تقييم كفاءة رافعات التخزين والمعدات الداعمة للعمليات العسكرية.

تهدف هذه التدريبات إلى التأكد من قدرة السفينة وطاقمها على العمل في بيئات قتالية تتطلب استجابة سريعة للتهديدات الجوية والبحرية، مع الحفاظ على كفاءة الأنظمة التشغيلية.

التصدي للطائرات المسيّرة

وشكلت مواجهة الطائرات المسيّرة أحد المحاور الرئيسية للتدريبات، في ظل الاهتمام المتزايد داخل البحرية الأمريكية بتقييم قدرات السفن على التعامل مع التهديدات التي تمثلها الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وشهدت التدريبات زيارة الأدميرال كريغ سيكولا، قائد مجموعة الضربات الاستكشافية الثانية (Expeditionary Strike Group 2)، الذي تابع أنشطة الطاقم وعمليات التدريب.

وتتولى المجموعة مهام دعم العمليات البرمائية ونشر القوات الاستكشافية التابعة للبحرية ومشاة البحرية الأمريكية، انطلاقا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وصولا إلى مناطق تشمل الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التدريبات في وقت تواجه فيه البحرية الأمريكية ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار العمليات العسكرية والانتشار البحري في الشرق الأوسط، الأمر الذي يرفع متطلبات الجاهزية ويزيد الضغط على السفن وأطقمها.

وشهدت بعض القطع البحرية الأمريكية تمديد فترات انتشارها العملياتي، إذ أبلغت عائلات بحارة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" بأن فترة انتشارها قد تصل إلى عام على الأقل، فيما يتوقع أن تبقى حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في البحر لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

وتعد "يو إس إس كيرسارج" من سفن فئة "واسب" الهجومية البرمائية، وتتمثل مهمتها الأساسية في نقل قوات مشاة البحرية الأمريكية وإنزالها في مناطق العمليات، كما تمتلك سطح طيران يتيح تشغيل مجموعة متنوعة من المروحيات والطائرات المقاتلة.

المصدر: إرم نيوز