"الصحة": فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً داخل الحجر

"الصحة": فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً داخل الحجر
الأسير المسن موفق العروق يعاني أوضاعاً صحية حرجة

الأسير المسن موفق العروق يعاني أوضاعاً صحية حرجة

ردا على حديث فريدمان.. فتح: صفقة القرن مرفوضة مطلقا ولا حوار أو اتصالات حولها

ردا على حديث فريدمان.. فتح: صفقة القرن مرفوضة مطلقا ولا حوار أو اتصالا ...

الاتحاد البرلماني العربي: ممارسات "اسرائيل" الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي ومواثيق الشرعية الدولية

الاتحاد البرلماني العربي: ممارسات "اسرائيل" الاستيطانية تتنافى مع القا ...

آخر الأخبار

حل الدولتين.. سراب على اعتاب الوهم!!

حل الدولتين.. سراب على اعتاب الوهم!!

  • 12:44
  • 29/02/2020
الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني

الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني

  • 12:34
  • 29/02/2020
الخارجية الروسية: المباحثات الروسية-التركية انتهت بالاتفاق على خفض التوتر في سوريا

الخارجية الروسية: المباحثات الروسية-التركية انتهت بالاتفاق على خفض التوتر في سوريا

  • 12:02
  • 29/02/2020
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

  • 11:47
  • 29/02/2020
تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين

تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين

  • 11:22
  • 29/02/2020

فلسطيني

الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني

الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني

مذكرة تعاون فلسطينية فرنسية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

مذكرة تعاون فلسطينية فرنسية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين

تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين

تصميم وتطوير