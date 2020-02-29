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"الصحة": فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً داخل الحجر
الأسير المسن موفق العروق يعاني أوضاعاً صحية حرجة
ردا على حديث فريدمان.. فتح: صفقة القرن مرفوضة مطلقا ولا حوار أو اتصالا ...
الاتحاد البرلماني العربي: ممارسات "اسرائيل" الاستيطانية تتنافى مع القا ...
آخر الأخبار
حل الدولتين.. سراب على اعتاب الوهم!!
12:44
29/02/2020
الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني
12:34
29/02/2020
الخارجية الروسية: المباحثات الروسية-التركية انتهت بالاتفاق على خفض التوتر في سوريا
12:02
29/02/2020
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد
11:47
29/02/2020
تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين
11:22
29/02/2020
فلسطيني
الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني
مذكرة تعاون فلسطينية فرنسية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد
تمديد اعتقال أسير وإصدار امر اعتقال إداري بحق آخرين
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