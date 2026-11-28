وطن للأنباء: على مدار نحو 19 عاما، تعرض رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية وأفراد عائلته لسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة والعاصمة القطرية الدوحة، أسفرت عن استشهاد 4 من أبنائه وعدد من أحفاده وأشقائه وأقاربه، فيما نجا هو من محاولات اغتيال.

وتجددت تلك الهجمات، الجمعة، بمحاولة اغتيال نجله الوحيد المتبقي عز الدين وأسرته وأسرة نجله الراحل عزام في مدينة غزة، وفق إعلان حركة حماس، التي أكد عضو مكتبها السياسي باسم نعيم نجاتهم.

وجاء الاستهداف ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وغداة تجديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديده باغتيال الحية، قائلا إن "دور رئيس حماس ومعاونيه سيأتي أيضا".

وللحية 7 أبناء، 5 ذكور وابنتان، اغتال الجيش الإسرائيلي 4 من أبنائه الذكور، هم حمزة وأسامة وهمام وعزام، فيما تبقى له عز الدين وابنتاه تسنيم وشيماء، وفق مقابلة أجرتها قناة الجزيرة مع زوجته أمل في 13 مايو/أيار 2026.

وفيما يلي أبرز محطات الاستهداف الإسرائيلي للحية وأفراد عائلته على مدار نحو 19 عاما:

محاولة اغتيال في 2007

في مايو/أيار 2007، تعرضت عائلة الحية لهجوم إسرائيلي بمدينة غزة، أسفر عن مقتل عدد من أفرادها، وفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وكان الحية آنذاك عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، ونجا من الهجوم.

استشهاد نجله حمزة في 2008

في فبراير/شباط 2008، استُشهد حمزة الحية في هجوم إسرائيلي بمدينة غزة، ليكون أول أبناء القيادي في حماس الذين قتلتهم إسرائيل.

وكان حمزة عضوا في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعلنت استشهاده آنذاك.

استشهاد أكبر الأبناء وأفراد من أسرته 2014

في يوليو/تموز 2014، وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، استُشهد أسامة، النجل الأكبر للحية، وزوجته وعدد من أطفالهما في هجوم إسرائيلي.

كما أصيبت زوجة الحية، أمل، بجروح بالغة في الهجوم، فيما نجا اثنان من أبناء أسامة.

إصابة عز الدين 2025

في أبريل/نيسان 2025، أصيب عز الدين الحية بجروح بالغة جراء قصف إسرائيلي بمدينة غزة.

وقالت والدته إن عز الدين فقد إحدى ساقيه وولديه خليل ومحمد خلال الحرب على غزة.

محاولة اغتيال الحية في الدوحة

في سبتمبر/أيلول 2025، امتد الاستهداف الإسرائيلي للحية إلى خارج الأراضي الفلسطينية، إثر هجوم على وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجا الحية وأعضاء الوفد المفاوض من محاولة الاغتيال، في حين استُشهد نجله همام ومدير مكتبه جهاد لبد ومرافقون آخرون وعنصر أمن قطري.

وكان الحية يترأس وفد الحركة في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكان همام إمام مسجد وحافظا للقرآن الكريم، وفق والدته.

استشهاد نجله الرابع عزام 2026

في مايو/أيار 2026، استُشهد عزام الحية متأثرا بجروح بالغة أصيب بها جراء غارة إسرائيلية بمدينة غزة، ليرتفع عدد أبناء الحية الذين اغتالتهم إسرائيل إلى أربعة.

محاولة اغتيال الابن الأخير

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت حركة حماس محاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال نجل رئيس مكتبها السياسي وأسرته وأسرة نجله الراحل عزام في مدينة غزة.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن الاستهداف يمثل امتدادا للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وترجمة لتهديدات كاتس باغتيال رئيس الحركة.

وبينما لم توضح الحركة، في بيانها الأول، مصير نجل الحية المستهدف، أعلن عضو مكتبها السياسي باسم نعيم لاحقا نجاته وأفراد عائلته.

وقال نعيم، في تدوينة عبر منصة "إكس": "نجاة النجل الأخير لخليل الحية وأسرته وأسرة ابنه الشهيد عزام من محاولة اغتيال صهيونية اليوم".

وأضاف: "إرهاب دولة مستمر؛ طالما يفلت هذا الكيان المارق من العقاب فلن يتحقق أمن أو استقرار، ولن يستسلم شعبنا قبل نيل الحرية والعودة والاستقلال وتفكيك المشروع الصهيوني".

من خليل الحية؟

ولد خليل إسماعيل الحية في مدينة غزة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1960، وحصل على درجة الدكتوراه في السنة النبوية وعلوم الحديث من جامعة القرآن الكريم في السودان عام 1997.

وفي 2006، انتُخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتولى لاحقا مناصب قيادية عدة في حركة "حماس".

وعقب استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تولى الحية قيادة الحركة في قطاع غزة، إلى جانب رئاسته وفدها المفاوض.

وفي 20 يوليو/تموز 2026، أعلنت حركة حماس انتخاب الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للسنوار.

ويأتي استمرار التهديدات الإسرائيلية باغتيال الحية واستهداف أفراد عائلته في وقت تتهم فيه حركة "حماس" إسرائيل بالتنصل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعرقلة استكمال تنفيذه، عبر مواصلة عمليات القتل وتدمير المنازل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورغم مرور أكثر من عام على سريان الاتفاق، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها وتفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية، فيما تعثر تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب العسكري وإعادة الإعمار.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق حتى أمس الخميس عن استشهاد 1705 فلسطينيين وإصابة 6 آلاف و163 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة، بلغت حصيلتها مع استمرار الخروقات 74 ألفا و772 شهيدا و176 ألفا و298 مصابا حتى أمس الخميس.

المصدر: الجزيرة + الأناضول