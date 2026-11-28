لم تعد القضية الفلسطينية مجرد ملف في السياسة الخارجية الإسبانية، بل تحولت إلى قضية حاضرة في قلب المعركة الانتخابية، ومقياساً لاتجاهات المجتمع الإسباني وطبيعة الدور الذي تريد مدريد أن تلعبه في أوروبا والعالم، فالانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني تضع الناخب الإسباني أمام خيار يتجاوز التنافس على السلطة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، ليصل إلى سؤال أخلاقي وسياسي: هل تستمر إسبانيا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، أم تتراجع تحت ضغط تيارات اليمين المؤيدة لإسرائيل؟

لقد نجح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في جعل الموقف من فلسطين جزءاً من هوية حكومته السياسية، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتقاد الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والدفع باتجاه حل الدولتين باعتباره أساساً لتحقيق سلام عادل، ولم يكن هذا الموقف مجرد خطاب دبلوماسي، بل عبّر عن توجه سياسي وجد صدى لدى قطاعات واسعة من المجتمع الإسباني، الذي شهد حراكاً شعبياً متضامناً مع الفلسطينيين ورافضاً للقتل والتدمير والتجويع.

وفي المقابل، تراهن القوى الاشتراكية على أن هذا الموقف سيشكل رصيداً انتخابياً لها، خصوصاً أن قطاعات من الناخبين ترى في سياسة سانشيز تعبيراً عن استقلال القرار الإسباني، وعدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية أو الاصطفاف غير المشروط مع السياسات الأمريكية والأوروبية الداعمة لحكومة نتنياهو.

لكن المعركة لا تبدو محسومة، فصعود اليمين الإسباني، وتحالفاته المحتملة، يطرحان مخاوف حقيقية من حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية، خصوصاً إذا تمكنت القوى المحافظة والقومية المتشددة من الوصول إلى الحكم، فهذه التيارات أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، وقد تسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع تل أبيب، والتراجع عن بعض المواقف التي اتخذتها الحكومة الحالية، بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط من أجل فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل.

غير أن الرهان الفلسطيني لا ينبغي أن يقتصر على فوز حزب إسباني أو خسارة آخر، فالتجربة أثبتت أن المواقف السياسية، مهما كانت إيجابية، تبقى معرضة للتغيير مع تبدل الحكومات وموازين القوى، والمطلوب هو تحويل التضامن الشعبي والاعتراف السياسي إلى التزامات مؤسساتية وقانونية يصعب التراجع عنها، وإلى سياسة أوروبية موحدة لا تخضع لمصالح الحكومات أو الحسابات الانتخابية.

كما أن الفلسطينيين أمام مسؤولية استثمار هذه اللحظة السياسية، ليس عبر الاكتفاء بالترحيب بالمواقف الإسبانية، بل من خلال بناء علاقات سياسية وشعبية أوسع مع الأحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية الأوروبية، وتقديم خطاب فلسطيني موحد قادر على مخاطبة الرأي العام والدفاع عن الحقوق الوطنية بعيداً عن الانقسامات والحسابات الفئوية.

وفي ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم المأساة الإنسانية، وتصاعد الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية، تصبح أهمية الموقف الإسباني أكبر من مجرد خلاف دبلوماسي مع إسرائيل، إنها معركة على احترام القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى مصداقية القيم الأوروبية التي طالما تحدثت عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

إن صناديق الاقتراع الإسبانية قد تحدد مستقبل الحكومة، لكنها ستبعث أيضاً برسالة إلى أوروبا والعالم حول حدود التضامن مع فلسطين، فهل تنتصر رؤية ترى في القضية الفلسطينية قضية عدالة لا تخضع للمساومة، أم ينجح اليمين في إعادة إسبانيا إلى مربع الصمت والانحياز؟

بالنسبة للفلسطينيين، لا تكمن أهمية هذه الانتخابات في هوية الفائز وحدها، بل في أن تبقى فلسطين حاضرة في الضمير السياسي الأوروبي، وألا تتحول حقوق شعب بأكمله إلى ورقة انتخابية تنتهي صلاحيتها بمجرد إعلان النتائج.