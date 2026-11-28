لم يترك وصيةً مكتوبة. ترك كلماتٍ قالها في وجه الجميع، ثم مضى.

في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2021، أُعلن عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بعد وقت قصير من اعتقاله على يد أجهزة الأمن "الفلسطينية" في الخليل. كان في الثالثة والأربعين من عمره، وكان مرشّحاً للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أُجّل إجراؤها لاحقاً.

قُتل ظلماً رجلٌ اسمه نزار بنات، وترك وراءه زوجةً وأطفالاً وأباً وأماً، وكلماتٍ لا تزال حاضرةً بعد سنواتٍ من رحيله.

وقبل أسابيع من اغتياله، أُطلق الرصاص على منزله، بينما كانت زوجته وأطفاله في داخله. كان يعرف أن الخطر يقترب، ومع ذلك لم يتراجع، ولم يختر الصمت.

قالها... فماذا قال؟

لم يكن نزار يتحدث عن نفسه بقدر ما كان يتحدث عن أبنائه، وعن مستقبل أراده لهم، لا يعرفون فيه الخوف ولا يضطرون إلى التنازل عن كرامتهم.

قال:

«أنا ما بحكي إلا عشان أولادي بكرا يعيشوا بكرامة».

كان الأب حاضراً في هذه الكلمات. لم يكن يريد لأبنائه امتيازات، بقدر ما كان يريد لهم حياةً يستطيعون فيها أن يرفعوا رؤوسهم دون خوف.

وحين كان الحديث عن الغربة والهجرة، كان جوابه واضحاً:

«أنا وأولادي مش مفكرين نهاجر من هالبلد، راح نظل قاعدين هون إلكم».

لم يكن البقاء عنده مجرد تمسّك بمكان، بل تمسّك بحق الفلسطيني في أرضه، ورفضاً لأن يصبح الرحيل حلاً يفرضه الخوف.

وكان أكثر وضوحاً حين تحدث عن الكرامة، وعن المستقبل الذي يريده لأطفاله:

«لن أسكت ولن أقبل أن يعيش أولادي عبيداً لأولادكم».

لم يكن يقبل أن يرث أبناؤه ما رفضه لنفسه، ولم يكن مستعداً للمساومة على كرامتهم.

وفي توصيفه لطبيعة القضية الفلسطينية، قال:

«إحنا قضية احتلال استعماري».

وقال أيضاً:

«لا كرامة للفلسطينيين إلا في بلدهم».

ولم يترك موقفه السياسي ملتبساً، أو يحاول الاحتماء بحياد لا يشبه قناعاته:

«أنا لست مستقلاً محايداً، بل أنا منحاز للمقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية».

أما في الفكر، فكان له موقف واضح من التعامل مع الأفكار والمناهج، فقال:

«الماركسية شبكة مفاهيم لقراءة الواقع وليست ديناً يُعبد».

وفي فلسطين التي حملها في قلبه، لم يقبل أن تُختزل في حدود عام 1967، فقال:

«فلسطين بالنسبة لي هي كل فلسطين وليست فقط حدود عام 1967».

كلماتٌ تركها نزار خلفه، لا بوصفها وصيةً مكتوبة، بل شهادةً على ما كان يؤمن به، وعلى رجل لم يفصل بين قناعاته وحياته.

رحل نزار بنات (أبو كفاح)، لكن الحكاية لم تنتهِ.

ترك خلفه أسرةً موجوعة، وأطفالاً كبروا وهم يحملون اسم أبيهم وذكراه، وأماً وأباً فقدا ابنهما، وزوجةً وجدت نفسها أمام حياة لم تكن تتخيل أن تواجهها من دونه.

ولعل أكثر ما يوجع في حكايته أن الرجل الذي ظل يتحدث عن أولاده، وعن حقهم في أن يعيشوا بكرامة، لم يُمنح فرصة أن يكمل معهم الطريق، وأن يراهم يكبرون ويحققون أحلامهم.

كان يريد أن يترك لهم بلداً لا يخافون فيه من قول الحقيقة، وحياةً لا يضطرون فيها إلى خفض رؤوسهم.

لم يترك لهم وصيةً مكتوبة، لكنه ترك كلماتٍ يعرفون منها لماذا كان يتحدث، ولماذا أصرّ على ألا يصمت.

رحل نزار بنات، وبقي السؤال الذي لم يفقد مرارته: كم من الكلمات يجب أن تُكمَم، وكم من الأصوات يجب أن تغيب، قبل أن تصبح الكرامة حقاً مصوناً، ويصبح قول الحقيقة أمراً لا يدفع صاحبه حياته ثمناً له؟

رحم الله الشهيد نزار بنات، وصبّر زوجته وأطفاله وأمه وأباه وأحبّته.

قالها ورحل... لكن كلماته بقيت، وأطفاله سيكبرون وهم يعرفون أن أباهم أراد لهم أن يعيشوا بكرامة.