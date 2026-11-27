وطن للأنباء: كشف مسؤولون أميركيون عن أن ستة من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب انتقلوا من منازلهم إلى مساكن داخل قواعد عسكرية محصنة في واشنطن العاصمة، بسبب تهديدات متزايدة تشمل خططاً إيرانية مشتبهاً فيها لاستهداف هؤلاء المسؤولين بأسلحة غير تقليدية، بالإضافة إلى حملات مطاردة وتشهير من جهات محلية.

ولم يحصل في السابق أن اضطر مثل هذا العدد من المسؤولين المدنيين الأميركيين للانتقال إلى مساكن عسكرية بسبب تهديدات خارجية.

وتتصدر إيران قائمة مصادر القلق. وأفادت شبكة «سي إن إن»، هذا الشهر، بأن طهران تعد خططاً لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة عبر تفجير ما يسمى «قنبلة قذرة» أو استخدام سلاح كيماوي في واشنطن العاصمة، وهو سيناريو يتجاوز في خطورته التهديدات الفردية التقليدية؛ إذ قد يطال المحيط الذي يعيش فيه المسؤولون بأكمله.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت آخر عضو معروف في إدارة ترمب ينتقل إلى قاعدة عسكرية، تاركاً قصره في حي جورج تاون. وربط بيسنت، الذي قاد حملة ضغط اقتصادي على إيران شملت عقوبات شاملة، قراره مباشرة بالتهديدات الإيرانية لحياته.

وفي مقابلة عبر شبكة «سي إن بي سي»، مطلع الشهر الحالي، هاجم بيسنت النظام الإيراني بقوة، متهماً طهران بأنها وجهت له ولمسؤولين آخرين تهديدات بالقتل. وقال: «لن أخاف (...) لن نرضخ».

كما انتقل وزير العدل تود بلانش أخيراً إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف على سلامته، بحسب مصادر مطلعة، علماً بأن الوزيرة السابقة بام بوندي كانت أقامت في قاعدة عسكرية، العام الماضي.

مخاطر داخلية

ولا تقتصر المخاطر على الخصوم الأجانب؛ فبعض المسؤولين انتقلوا خشية العنف السياسي الداخلي الذي تصاعد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وبين أبرز هؤلاء، كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر وزوجته كاتي، اللذان انتقلا مع أطفالهما الأربعة، العام الماضي، من منزلهما في فيرجينيا إلى مسكن عسكري، بعدما احتجت امرأة أمام المنزل ووزعت منشورات تحمل عنوانه. ووصف مسؤول في البيت الأبيض ما تعرضت له العائلة بأنه «حملة مطاردة وتشهير وتهديد متقنة وموثقة جيداً» استهدفت مقر إقامتها.

وفي تبريره لهذه الترتيبات، قال مسؤول في البيت الأبيض إن كثيراً من الوزراء «لا يستطيعون السكن في المدينة بسبب التهديدات الأمنية المستهدفة»، مشيداً في الوقت نفسه بانخفاض معدلات الجريمة في العاصمة، وبمساهمة هؤلاء المسؤولين شخصياً في جهود الإدارة لجعلها «آمنة وجميلة».

ويتركز عدد من هؤلاء المسؤولين في قاعدة «فورت ماكنير»، الواقعة على شبه جزيرة عند ملتقى نهري بوتوماك وأناكوستيا، حيث يسكن ميلر ووزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيغسيث في منازل تعرف بـ«صف الجنرالات»، وهي مساكن تخصص عادة لكبار القادة العسكريين.

ووصف مدير مركز الدراسات البرلمانية والرئاسية في الجامعة الأميركية توماس كان، الذي زار القاعدة، المكان بأنه «عالم قائم بذاته» يضم متجراً وملاعب تنس كانت تعد من الأفضل في واشنطن العاصمة، لكنه «بيئة غريبة؛ لأنها معزولة تماماً». ورأى أن تزايد التهديدات يفاقم عزلة المسؤولين وانفصالهم عن المجتمع، متوقعاً أن تتسع الظاهرة.

تدقيق من الكونغرس

وأثارت ترتيبات السكن تدقيقاً من مشرعين ديمقراطيين؛ إذ يتعين على وزارة الحرب (البنتاغون) أن تقدم بحلول الربيع تقريراً إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن السياسيين المقيمين في مساكن عسكرية، يتضمن التهديدات التي بررت انتقالهم، والسند القانوني لذلك، وتكاليف الإيجار.

وقال النائب جورج وايتسايدز الذي انتزع موافقة اللجنة على التقرير، إنه من الضروري التحقق من أن هؤلاء المسؤولين «يدفعون أسعار السوق العادلة» مقابل مساكن مخصصة لأفراد الجيش.

وكان هيغسيث قد تعرض العام الماضي لانتقادات حادة بعدما تبين أن الجيش يستعد لإنفاق أكثر من 137 ألف دولار على إصلاحات وتحديثات لمقر إقامته في فورت ماكنير.

ويدفع المسؤولون عادةً أكثر من 4500 دولار شهرياً، وهو سعر يستند جزئياً إلى سابقة وضعها أول وزير الدفاع السابق روبرت غيتس، الذي كان أول من يقيم في مسكن عسكري. وكان القانون يلزمه بدفع القيمة السوقية الكاملة، أي أكثر من 6500 دولار شهرياً، قبل أن يوافق الكونغرس عام 2008 على طلب «البنتاغون» خفض الإيجار ليزيد بنسبة 5 في المائة فقط عما يدفعه جنرال أو أميرال برتبة أربع نجوم، بحجة أن الاستفادة من أمن القواعد القائم توفر على دافعي الضرائب كلفة حراسة المساكن المدنية على مدار الساعة.

وعام 2018، اعتبرت البحرية طلب وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو السكن في مساكنها «إشكالياً»، محذرة في مذكرة داخلية من شبهة إحلال مسؤول مدني محل عسكري في سوق إسكان مكتظ. لكن بومبيو انتهى به المطاف في قاعدة «فورت ماير» بفيرجينيا.

ومع ذلك، لا تبدو هذه المساكن ملاذاً فاخراً. وقال مسؤول دفاعي سابق أقام فيها إنها كانت «منازل عمرها قرن»، واسعة وصالحة للسكن، لكنها «لم تكن فاخرة بأي شكل من الأشكال».



المصدر: الشرق الاوسط