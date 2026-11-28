ليست العلاقة بين الشعوب العربية والصينية مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية أو مصالح متبادلة بل هي علاقة تستند إلى تاريخ طويل من التواصل الحضاري والمعرفة والقيم الإنسانية وإلى تجارب مشتركة في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الاستقلال والكرامة الوطنية وإلى تطلعات نحو مستقبل يقوم على التنمية والتعاون والاحترام المتبادل.

فالحضارة العربية والإسلامية قدمت للإنسانية رسالة أخلاقية وعلمية عظيمة وأسهمت في بناء المعرفة والطب والفلك والرياضيات والفلسفة والعمارة ولم يكن الإسلام مجرد مجموعة من الشعائر والعبادات بل رسالة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الإنسان من الجرائم والموبقات وترسيخ الأخلاق والرحمة والعدل وتربية الإنسان على احترام الآخرين وعدم التمييز بينهم ورفض الظلم والاعتداء واغتصاب أراضي الغير وفي المقابل قدمت الحضارة الصينية إرثا فكريا وفلسفيا وعلميا عميقا وتجربة تاريخية مميزة في بناء الدولة ومقاومة العدوان وتحقيق التنمية والإبداع.

ورغم اختلاف الثقافات والديانات والتجارب التاريخية فإن هناك قيما إنسانية مشتركة تجمع الشعبين وتوفر أساسا متينا للتعارف والتعاون والصداقة بعيدا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة وقد اخترنا في هذا المقال عشر قيم تمثل جسورا للتقارب بين الحضارتين لأنها تجمع بين أصالة المنبع وشمولية الأثر وتخاطب الإنسان في كل زمان ومكان.

1. الأخلاق وبناء الإنسان.. أساس الحضارات

جاء الإسلام برسالة أخلاقية وإنسانية تهدف إلى بناء الإنسان الصالح والمجتمع العادل ولم يكن مجرد مجموعة من الشعائر والعبادات بل دعوة إلى الصدق والأمانة والرحمة والتسامح والعدل وإغاثة المحتاج واحترام كرامة الإنسان وقد جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأخلاق أساسا في التعامل بين الناس ودعا إلى الرحمة والإحسان وحسن المعاملة ونهى عن الظلم والاعتداء والغش وأكد احترام حقوق الآخرين وصون كرامتهم.

وفي الحضارة الصينية تحتل الأخلاق مكانة أساسية في الفكر والفلسفة ويبرز كونفوشيوس الذي ركز على الفضيلة والإنسانية واحترام الآخرين والوفاء بالمسؤولية ورأى أن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الإنسان والأسرة والحاكم كما أكد منسيوس أن طبيعة الإنسان تميل إلى الخير وأن الحكم الرشيد يقوم على رعاية الناس وتهذيب أخلاقهم.

وهنا تلتقي القيم الإسلامية مع المبادئ الإنسانية في الفكر الصيني فكلاهما يمنح الأخلاق دورا أساسيا في بناء الإنسان والمجتمع ويربط قوة الحضارة بما تقدمه من قيم وسلوك لا بما تمتلكه من مال أو قوة.

2. العلم والمعرفة والإبداع.. طريق تقدم الأمم

كانت أول كلمة نزلت في القرآن الكريم: «اقرأ» في تأكيد واضح على المكانة الرفيعة للعلم والمعرفة في الإسلام وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فأصبحت المعرفة قيمة أساسية في الحضارة الإسلامية وقدم العلماء العرب والمسلمون إسهامات رائدة في مختلف ميادين المعرفة ومن أبرزهم الخوارزمي الذي أسهم في تأسيس علم الجبر وابن سينا الذي ترك أثرا عميقا في الطب والفلسفة وابن الهيثم الذي وضع أسسا مهمة لعلم البصريات والمنهج التجريبي والرازي الذي تميز بإسهاماته في الطب والكيمياء والبيروني الذي برع في الفلك والرياضيات والجغرافيا وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى وشهدت بغداد ودمشق والقاهرة والقدس ازدهارا علميا وثقافيا وأصبحت مراكز للعلم والترجمة والبحث وجسورا للتواصل بين الحضارات وكان بيت الحكمة في بغداد رمزا بارزا لهذا الازدهار حيث التقت المعارف الإنسانية وازدهرت حركة الترجمة والبحث وأسهم العلماء في حفظ العلوم وتطويرها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة.

وفي الصين قدمت الحضارة إسهامات غيرت تاريخ العالم من الورق والطباعة والبوصلة والبارود إلى التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة وبرز علماء صينيون كبار مثل جانغ هنغ في الفلك والزلازل وشن كو في العلوم والمعرفة الموسوعية ولي شي جين في الطب والصيدلة إلى جانب إنجازات الصين المعاصرة في الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعة والبحث العلمي.

إن العلم لا ينتمي إلى شعب دون آخر بل هو إرث إنساني مشترك والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والعلماء والطلاب العرب والصينيين يمكن أن يفتح آفاقا واسعة أمام الأجيال الجديدة.

3. السلام ورفض العدوان واحترام حياة الإنسان

السلام قيمة أصيلة في الإسلام وتبدأ التحية بين المسلمين بكلمة «السلام عليكم» بما تحمله من معنى الأمن والطمأنينة والمحبة وقد وضع الإسلام ضوابط أخلاقية للحرب ونهى عن قتل النساء والأطفال والاعتداء على المدنيين ودعا إلى عدم الإفساد في الأرض وعدم الاعتداء على الأبرياء وممتلكاتهم.

وفي الفكر الصيني يحتل السلام مكانة مهمة فقد دعا لاوتزه إلى اللين وعدم اللجوء إلى القوة إلا عند الضرورة وتحدث صن تزو في كتاب «فن الحرب» عن أن أفضل الانتصارات ما يتحقق دون قتال وتبرز في السياسة الصينية المعاصرة مبادئ التنمية السلمية والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

والسلام الحقيقي لا يعني الاستسلام للظلم ولا القبول باحتلال الأرض أو سلب حقوق الشعوب بل يقوم على احترام سيادة الدول واستقلالها وحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض العدوان والهيمنة واغتصاب أراضي الآخرين.

4. احترام الأسرة والأم والوالدين وكبار السن

أعطى الإسلام الأسرة مكانة عظيمة وجعل بر الوالدين من أعظم الواجبات فقال الله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وعندما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن الصحبة قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» كما دعا الإسلام إلى احترام كبار السن ورعاية الأطفال والاهتمام بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع.

وفي الثقافة الصينية يحتل احترام الوالدين وكبار السن مكانة مركزية ويعرف هذا المبدأ بمفهوم «شياو» الذي يعبر عن بر الوالدين والوفاء للأسرة واحترام الأجيال السابقة وقد شدد كونفوشيوس على أن بر الوالدين أصل الفضائل كلها وأن الأسرة هي نواة المجتمع الصالح.

وهنا نرى تقاربا واضحا بين القيم الإسلامية والتقاليد الصينية في تقدير الأسرة وتعزيز الترابط بين الأجيال وتربية الأطفال على الاحترام والمسؤولية والوفاء.

5. الصدق والأمانة وإتقان العمل

يدعو الإسلام إلى الصدق والأمانة والوفاء بالعهد ويُحرم السرقة والغش والتلاعب بحقوق الآخرين ويعتبر هذه السلوكيات من الممارسات التي تفسد المجتمع وتضعف الثقة بين أفراده كما تحث القيم الإسلامية على إتقان العمل وتحمل المسؤولية فالإنتاج والنجاح لا يتحققان بمجرد امتلاك الإمكانات بل بالجد والاجتهاد والإخلاص.

وفي الثقافة الصينية تحظى المسؤولية والانضباط والوفاء بالوعود واحترام العمل بمكانة مهمة وتؤكد الحكم الصينية أن الثقة أساس العلاقات الإنسانية وأن النجاح يحتاج إلى الصبر والمثابرة والاستمرار.

وتلتقي الحضارتان في أن الأمانة ليست مجرد فضيلة فردية بل أساس لبناء المؤسسات والمجتمعات والدول وأن العمل المتقن واحترام الوقت والالتزام بالمسؤولية من شروط التقدم.

6. المساواة والتعايش واحترام التنوع القومي والثقافي

رفض الإسلام الظلم والتمييز والتعالي على الآخرين وأكد أن كرامة الإنسان لا ترتبط بلونه أو أصله أو ثروته أو مكانته الاجتماعية وأن العدل واحترام الحقوق أساس التعامل بين البشر.

وتقدم الصين تجربة لافتة في إدارة التنوع القومي والثقافي فهي دولة تضم 56 قومية تتعايش في إطار وطن واحد ولكل قومية تراثها الثقافي وتقاليدها وموروثها الاجتماعي وتؤكد السياسات الصينية مبدأ المساواة بين القوميات وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن والمساعدة المتبادلة والتنمية المشتركة وهذه التجربة تفتح مجالا مهما للتأمل أمام الشعوب العربية التي تتميز بدورها بالتنوع الديني والثقافي والقومي وتحتاج إلى ترسيخ ثقافة المواطنة والتسامح واحترام الاختلاف باعتبار التنوع مصدر غنى وقوة لا سببا للانقسام إن بناء المجتمعات المتماسكة يتطلب احترام جميع مكوناتها وضمان مشاركتها في الحياة العامة وتحقيق العدالة والتنمية للجميع.

7. التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين

جعل الإسلام الزكاة والصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين من القيم الأساسية في المجتمع وربط العبادة بالمسؤولية الاجتماعية حتى لا يبقى الإنسان المحتاج وحيدا أمام الفقر والمرض والعوز ومن الروايات المشهورة عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه أمر بنثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا تجوع الطيور في بلاد المسلمين وهي صورة معبرة عن اتساع مفهوم الرحمة ليشمل الإنسان والحيوان والطبيعة.

وفي الصين شكلت مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتوفير التعليم والرعاية الصحية وتطوير المناطق الريفية أهدافا رئيسية في مسيرة التنمية وقد حققت الصين إنجازا تاريخيا بإخراج قرابة 800 مليون إنسان من الفقر خلال نحو أربعة عقود كما أعلنت الصين عام 2021 القضاء على الفقر المدقع وفق معيارها الوطني بعد إخراج 99 مليون من سكان الريف من الفقر خلال المرحلة الأخيرة من حملتها الوطنية.

إن أهمية التجربة الصينية لا تكمن في أرقامها وحدها بل في الدرس الذي تقدمه: أن مكافحة الفقر تحتاج إلى رؤية وطنية طويلة الأمد وإرادة سياسية وتخطيط واستثمار في الإنسان وتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع وهنا يلتقي هذا الإنجاز مع القيم الإسلامية التي جعلت إطعام الفقير ومساعدة المحتاج وتحقيق التكافل الاجتماعي مسؤولية أخلاقية وإنسانية.

8. مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض والحرية والاستقلال

تجمع الشعوب التي عانت من الاحتلال والاستعمار تجربة تاريخية عميقة في الدفاع عن الأرض والهوية والكرامة الوطنية وقد عرف الشعب الصيني الغزو والعدوان وقدم تضحيات هائلة في مقاومة الاحتلال الياباني الذي تصاعدت مراحله حتى الحرب الشاملة عام 1937 واستمرت حتى عام 1945 وصولا إلى إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول عام 1949.

وفي العالم العربي قدمت الشعوب تضحيات كبيرة في مواجهة الاستعمار: في ليبيا قاد عمر المختار مقاومة طويلة ضد الاستعمار الإيطالي وفي الجزائر قادت جبهة التحرير الوطني ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وصولا إلى الاستقلال عام 1962 وفي فلسطين برز الشيخ عز الدين القسام في مقاومة الحكم الاستعماري البريطاني ثم قاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات الثورة الفلسطينية المعاصرة وحمل القضية إلى المحافل الدولية واليوم يواصل الشعب الفلسطيني نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة.

إن هذه التجارب رغم اختلاف ظروفها التاريخية والسياسية تلتقي في معنى أساسي: حق الشعوب في الحرية والاستقلال والسيادة ورفض الاحتلال والعدوان ومصادرة الأرض والإرادة الوطنية فالشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تطلب امتيازات بل تطالب بحقها الطبيعي في تقرير مصيرها والعيش بكرامة على أرضها.

9. الحكم والأمثال.. ذاكرة الشعوب وخلاصة تجاربها

تختزن الأمثال والحكم الشعبية خلاصة تجارب الشعوب وحكمتها وتنقل القيم من جيل إلى جيل بأسلوب بسيط وعميق ففي الثقافة العربية والإسلامية نجد حكماً تدعو إلى الصبر والعلم والصدق والوفاء مثل «العلم في الصغر كالنقش على الحجر» و«من جد وجد ومن زرع حصد» و«الصديق وقت الضيق» و«الصبر مفتاح الفرج» و«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» و«يد واحدة لا تصفق» و«خير الناس أنفعهم للناس» و«في التأني السلامة وفي العجلة الندامة» و«من سار على الدرب وصل» و«الاتحاد قوة والتفرق ضعف».

وفي الثقافة الصينية نجد حكم وأمثال تدعو إلى المثابرة والتواضع والتخطيط والعمل والاستثمار في الإنسان منها «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة» و«لا تخش بطء التقدم بل اخش الوقوف في مكانك» و«من يزرع شجرة اليوم يستظل بظلها غدا» و«التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب» و«لا يمكن لقدم واحدة أن تسير في طريق طويل» و«أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل عشرين عاما وثاني أفضل وقت هو الآن» و«إذا أردت السعادة لعام فازرع الأرز وإذا أردت السعادة مدى الحياة فعلّم الناس» و«قطرة ماء واحدة قد تصنع نهرا مع الزمن» و«من يطرح سؤالا يبدو جاهلا لدقيقة ومن لا يسأل يبقى جاهلا طوال حياته» و«عندما تتحد القلوب تجبر الجبال أن تفسح الطريق».

إن هذه الحكم رغم اختلاف لغاتها وثقافاتها تلتقي في معان إنسانية مشتركة فهي تدعو إلى العلم والعمل والصبر والتواضع والتعاون والوفاء وتؤكد أن النجاح لا يتحقق بالأمنيات وحدها بل بالإرادة والمثابرة والعمل المستمر و إن التعرف إلى حِكم الشعوب الأخرى يفتح أبوابا لفهم ثقافاتها ويكشف أن الحكمة الإنسانية لا تعرف الحدود.

10. تجربة التنمية الصينية.. دروس للعالم وشراكة مع فلسطين والعرب

لا يمكن فهم الصين الحديثة دون التعرف إلى مراحل تطورها التاريخي فقد تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بعد نضال طويل وقاد ماو تسي تونغ مرحلة تأسيس الدولة وأسهم تشو إن لاي في بناء مؤسساتها وعلاقاتها الدولية ثم جاءت مرحلة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي بقيادة دنغ شياو بينغ التي أطلقت تحولا كبيرا في الاقتصاد الصيني وفي المرحلة المعاصرة يواصل الرئيس الأسطورة شي جين بينغ قيادة مسار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد القائم على التنمية والابتكار والتحديث وتعزيز دور الصين ومكانتها الدولية مستندا إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجسدت في المبادرات العالمية الأربع التي طرحها وهي: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية إلى جانب رؤيته لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية بما يعكس توجه الصين نحو تعزيز التنمية المشتركة والسلام والتعاون والحوار بين الحضارات وإقامة نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا.

وتكتسب العلاقة بين الصين وفلسطين مكانة خاصة في هذا السياق فقد كانت الصين من أوائل الدول التي دعمت الثورة الفلسطينية وفتحت منظمة التحرير الفلسطينية مكتبا لها في بكين عام 1965 ثم اعترفت الصين بدولة فلسطين عام 1988 وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها وقد ارتبطت هذه العلاقة بتاريخ طويل من الدعم السياسي والتواصل بين القيادات والشعوب كما شهدت العلاقة تقاطعا فكريا وتنظيميا بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني وتأثر عدد من كوادر فتح بالفكر الماوي وتجربة الثورة الصينية في التنظيم والعمل الثوري وبناء الحركة وقد شكل هذا التقارب أحد أوجه التواصل بين التجربتين إلى جانب العلاقات السياسية والنضالية التي جمعت قياداتهما.

ولم يقتصر التواصل على العلاقة الثنائية بل امتد إلى العمل الدولي المشترك فقد بدأت جهود التنسيق لدعم حق جمهورية الصين الشعبية في استعادة مقعدها الدائم في مجلس الأمن بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الصيني ماو تسي تونغ والرئيس الشهيد ياسر عرفات وبعد وفاة جمال عبد الناصر واصل ياسر عرفات العمل على حشد التأييد الدولي للصين مستفيدا من دوره وحضوره الفاعل في أوساط دول حركة عدم الانحياز وعلاقاته مع قياداتها وتوج هذا المسار باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 في 25 تشرين الأول عام 1971 الذي أعاد لجمهورية الصين الشعبية حقوقها في الأمم المتحدة ومقعدها الدائم في مجلس الأمن.

وكان الرئيس الشهيد ياسر عرفات أحد أبرز رموز العلاقة الفلسطينية الصينية فقد قاد الثورة الفلسطينية المعاصرة وحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وبنى علاقات واسعة مع حركات التحرر الوطني والدول التي دعمت حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

إن التجربة الصينية في بناء الدولة والتنمية ومكافحة الفقر تشكل مصدر إلهام للشعوب العربية ويمكن أن يمتد التعاون العربي الصيني ليشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والصناعة والطاقة والزراعة والصحة والثقافة والتكنولوجيا بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز التنمية والاستقرار دون أن يعني ذلك نسخ تجربة على أخرى بل الاستفادة من الدروس في سياق كل شعب وظروفه.

من التعارف إلى الصداقة.. ومن الصداقة إلى الشراكة

إن التقارب بين الشعوب لا يتحقق بالاتفاقيات وحدها بل يبدأ من المعرفة المتبادلة ومن احترام التاريخ والثقافة والهوية ومن تعريف الأجيال الجديدة بما قدمته الحضارات الأخرى للإنسانية نريد أن يتعرف الطفل العربي إلى حكم كونفوشيوس ومنسيوس وإلى تاريخ الصين وحضارتها وعلمائها وأن يتعرف الطفل الصيني إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم وإلى القدس وبغداد ودمشق والقاهرة وأن يتعلم الأطفال أن اختلاف الثقافات ليس سببا للتباعد بل فرصة للتعارف والتكامل والإبداع.

فالصين ليست مجرد مصنع العالم والعالم العربي ليس مجرد مصدر للطاقة والثروات الطبيعية فكلاهما يمتلك تاريخا حضاريا عريقا وطاقات بشرية شابة وإمكانات واسعة للتعاون وقدرة على الإسهام في بناء عالم أكثر عدلا وسلاما وتوازنا.

إن ما يجمع العرب والصينيين أكبر من المصالح العابرة إنه تاريخ من التواصل وقيم إنسانية مشتركة وتجارب في مقاومة الظلم و الاحتلال والدفاع عن الوطن و الارض وإيمان بأن مستقبل الشعوب يبنى بالعلم والعمل والكرامة والاحترام المتبادل ومن معرفة الحضارات تبدأ الصداقة ومن الصداقة تنشأ الثقة ومن الثقة تبنى الشراكات التي تخدم الأجيال القادمة.