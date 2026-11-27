وطن للأنباء: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، أراضي زراعية في منطقة وادي الرقاد غربي محافظة درعا جنوب غربي سوريا، في انتهاك جديد لسيادة البلاد.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، نقلًا عن مراسلها، بأن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية في وادي الرقاد غربي درعا.

ولم تورد القناة تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، اعتداءات متكررة لقوات الاحتلال تشمل القصف والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية وتفتيش المنازل واعتقال المدنيين.

وفي 17 نوفمبر الجاري، أدانت وزارة الخارجية السورية اعتداءات الاحتلال وتوغلاته جنوبي البلاد، معتبرة أنها تهدف إلى فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح.

وجاءت الإدانة عقب قصف للاحتلال استهدف السهول الزراعية عند أطراف قريتي كويا وعابدين بريف درعا الغربي.

ويحتل الاحتلال الإسرائيلي معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتل المنطقة السورية العازلة ومناطق أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته وانتهاكاته رغم إعلان دمشق مرارًا تمسكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، ورغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين الجانبين بإشراف أمريكي في 6 يناير 2026، بهدف تنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.