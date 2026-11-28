كتاب المفوض العام السابق للأونروا لازاريني "شاهد على غزة – ما لا يُمحى": شهادة لا تعفيه من المسؤولية ولا تمحو ضعف الأداء أمام الإبادة، وقرارات أضعفت الوكالة ومهادنة تمت على حساب موظفيها ودورها وولايتها وحقوق اللاجئين.

القدس- أعادت المعطيات التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية في ٢٥ تشرين الثاني بشأن فصل تسعة موظفين فلسطينيين من الأونروا في كانون الثاني ٢٠٢٤ فتح ملف لا يجوز أن يُطوى بانتهاء ولاية فيليب لازاريني أو بصدور كتابه عن غزة بعد أشهر قليلة من مغادرته منصبه. فقد كشفت نتائج المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أن قرار الفصل الذي اتخذه المفوض العام استند بصورة شبه كاملة إلى ادعاءات ومعلومات إسرائيلية لم تتوافر لها أدلة موثوقة. ولم يكن الأمر مجرد خطأ إداري أو استعجال تحت ضغط سياسي وإعلامي، بل قراراً بفصل موظفين فلسطينيين قبل التحقق من الأدلة المقدمة ضدهم. بل إن لازاريني أقرّ آنذاك بأنه لجأ إلى ما سماه "عكس الإجراءات القانونية الواجبة" مبرراً ذلك بضرورة التحرك السريع لحماية الوكالة وضمان استمرار عملها!

لكن ما الذي حمله ذلك القرار فعلياً؟

لقد جرى التضحية بتسعة موظفين، وعلّقت أو جمّدت ست عشرة جهة مانحة مساهماتها، وواجهت الوكالة عجزاً مالياً قُدّر بنحو 450 مليون دولار، فيما حصل الكيان على مكسب سياسي وإعلامي كبير، بعدما بدا وكأن الوكالة تمنح ادعاءاتها مصداقية لم تستطع الأمم المتحدة إثباتها. وما كشفته المحكمة الآن يعيد طرح سؤال المسؤولية عن ذلك القرار وتبعاته، وهو ما يتجنب لازاريني الاعتراف به في روايته عن فترة قيادته للوكالة.

وهنا يبرز سؤال أكثر إيلاماً: لماذا كان لازاريني سريعاً إلى هذا الحد في الاستجابة للاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي الوكالة، بينما لم نشهد منه إصراراً مماثلاً في مواجهتها بشأن قتل موظفي الأونروا واستهداف منشآتها ومرافقها في قطاع غزة؟

حتى تشرين الثاني ٢٠٢٦ سجلت الأونروا مقتل ٣٩٧ من موظفيها في غزة، وكان اخرهم الزميل عادل الحلو، الذي استشهد قبل خمسة أيام أثناء تأدية واجبه الإنساني، فيما تعرضت ٣١٢ منشأة تابعة للوكالة للتدمير أو لأضرار جسيمة. الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام، بل بموظفين قضوا أثناء أداء عملهم، ومدارس وعيادات ومرافق فقدتها الوكالة، وعائلات وأطفال لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة بحثاً عن الحماية ولم تستطع المنظومة الدولية توفيرها لهم.

أين كانت حملة المفوض العام السياسية والقانونية والإعلامية للمطالبة بتحقيقات مستقلة، وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وتعويض الوكالة عن الأضرار التي لحقت بمنشآتها؟ لم تكن بيانات الإدانة والغضب كافية وكان المطلوب معركة متواصلة في أروقة الأمم المتحدة والعواصم والمحاكم الدولية والمنصات الإعلامية، دفاعاً عن الموظفين والمؤسسة وملاحقة المسؤولين عن استهدافهما. ولا يكفي تبرير غياب ذلك بصعوبة الظروف وحجم الضغوط.

ويمتد سجل المساءلة إلى طريقة التعامل مع ما جرى في شمال غزة، حيث تعرض السكان والموظفون للتهجير والحصار والتجويع، وتقلصت قدرة الوكالة على العمل والوصول إلى المحتاجين. ويطرح غياب مواجهة سياسية ودبلوماسية وإعلامية أكثر صلابة للمساعي الإسرائيلية التي أفضت إلى إغلاق مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وإنهاء وجودها وخدماتها هناك أسئلة جدية عن أداء القيادة.

وفي مواجهة الضغوط المالية الغربية، لم يكن المطلوب الاكتفاء بإدارة أزمة تمويل تلو أخرى، بل بناء استراتيجية أوسع لتوسيع قاعدة التمويل ومواجهة القيود السياسية وحشد الدعم لحماية الوكالة واستقلالها. أما تحميل الموظفين واللاجئين تبعات هذه الأزمات، فقد أبقى الأونروا في موقع الدفاع وفتح الباب أمام استخدام التمويل أداة ضغط على قراراتها وأولوياتها.

ومن المسائل المثيرة للقلق أيضاً استعداد لازاريني والمفوض العام بالإنابة حالياً للانخراط في ترتيبات غزة السياسية، عبر ما يسمى "مجلس السلام" من دون ضمانات واضحة تحول دون تهميش الأونروا أو تجاوزها. وينطبق الأمر ذاته على دعوات لازاريني المتكررة لنقل مسؤوليات التعليم والصحة إلى المؤسسات الفلسطينية العامة!

ان تطوير قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات أمر، وتحويل ذلك إلى مدخل لإنهاء دور الأونروا أو تجاوز ولايتها أمر آخر. فالوكالة ليست مجرد مدارس وعيادات ومراكز إغاثة يمكن نقلها إلى جهة أخرى، بل هي شاهد مؤسسي على قضية اللاجئين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.

لا شك أن لازاريني كان شاهداً على جانب كبير مما جرى في غزة، وأن ما يرويه في كتابه عن الدمار الإسرائيلي والتواطؤ الغربي وتخلي المجتمع الدولي عن القطاع يستحق القراءة. لكن الكتاب يقدم أيضاً روايته الخاصة لسنواته على رأس الأونروا، ويضعه في صورة المسؤول الذي صمد أمام الضغوط ورفض الاستقالة وتمسك بالبقاء حتى النهاية. وفي المقابلات التي رافقت صدوره، يكرر لازاريني أنه لو استقال لمنح الكيان انتصاراً، وأنه لم يكن مستعداً للتخلي عن موظفي الوكالة وملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها!

لكن البقاء في المنصب ليس إنجازاً في حد ذاته ولا دليلاً كافياً على الشجاعة. السؤال هو ماذا فعل بالصلاحيات والمسؤوليات التي أُنيطت به، وما الذي كسبته الوكالة أو خسرته خلال فترة قيادته؟ فثمة فرق كبير بين الدفاع عن الأونروا والدفاع عن سجل من تولى قيادتها.

والفلسطينيون، وخصوصاً اللاجئين وموظفي الوكالة، ليسوا ملزمين بتبني الصورة التي يحاول لازاريني ترسيخها عن نفسه بوصفه مسؤولاً دولياً حاصرته الضغوط وفعل كل ما أمكن في ظروف استثنائية. هناك رواية أخرى لم يتناولها لازاريني بما تستحقه في كتابه: رواية الموظفين الذين قُتلوا وفُصلوا، واللاجئين الذين خُذلوا، ومؤسسة دفعت ثمناً باهظاً لقرارات قيادتها وترددها. هؤلاء ليسوا مجرد شهود على مرحلة لازاريني، بل أصحاب الحق في مساءلته عن إرثه. فالتاريخ لا يُكتب فقط بما رآه المسؤول وما قاله، بل أيضاً بما فعله وما أخفق في فعله حين كانت المسؤولية بين يديه.

قد يوثق كتاب لازاريني جانباً من إبادة غزة، لكنه لا يستطيع أن يمحو سجل صاحبه خلال قيادته مؤسسة عاشت واحدة من أصعب مراحل تاريخها، ولا أن يحجب ما ترتب على قراراته ومواقفه من تداعيات على الاونروا وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين.