وطن للأنباء: قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، يوم الجمعة، إن إسرائيل مارست التعذيب على نطاق واسع بحق المعتقلين الفلسطينيين بإقرار حكومي، مشيرة إلى أن منظومة إنفاذ القانون لا تُبدي رغبة في منع هذه الممارسات.

وبيّنت اللجنة أن استخدام التعذيب بإقرار حكومي يترك آثاراً عميقة في المنظومة القضائية برمتها، إذ تنتقل الإفادات المنتزعة تحت التعذيب من غرف التحقيق إلى الشرطة والنيابة والمحاكم ومنظومة الاحتجاز، وتُدرج في ملفات القضايا وتؤثر في القرارات القضائية، فيما يُدان فلسطينيون استناداً إليها.

تجاهل قضائي لعلامات التعذيب

وأوضحت اللجنة أن منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية «لا رغبة لديها» في منع التعذيب، مشيرة إلى أن قضاة ومحامين وكبار المسؤولين يتجاهلون علامات التعذيب حتى عندما تكون واضحة ولا خلاف عليها، بل ويجيزون هذه الممارسات.

وأضافت أن قضاة يشاهدون آثار كدمات على أجساد المعتقلين، ويستمعون إلى شكاواهم من التعرض للعنف، دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقفه أو التحقيق فيه، ثم يُطلب منهم البت في الأدلة الناتجة عن التحقيقات ذاتها.

42 شكوى توثق أساليب التعذيب بحق المعتقلين

وتناول التقرير، الذي حمل عنوان «ملطّخة بالتعذيب: المعتقلون الفلسطينيون في المنظومة القضائية الإسرائيلية»، 42 شكوى ساعدت اللجنة في تقديمها خلال السنوات العشر الماضية.

وشملت الشكاوى حالات من:

الحرمان الشديد من النوم.

إجبار رجال ونساء على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات طويلة.

التعرض لأشكال أخرى من العنف الجسدي الشديد.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تقوض العدالة

واعتبرت اللجنة أن اعتماد الإفادات المنتزعة بالإكراه، دون استبعادها أو التحقيق في ظروف انتزاعها أو محاسبة المسؤولين عنها، يؤدي إلى استمرار آثار التعذيب في حياة المعتقل ومصيره حتى بعد توقف ممارسته.

وأوضحت أن اعتماد هذه الإفادات يقوّض قرينة البراءة، ومبدأ تحمّل الدولة عبء إثبات التهم بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، كما يحد من إمكانية التحقق من موثوقية الأدلة التي تقدمها النيابة.

تحذيرات من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين

وحذرت اللجنة من أن المساعي الرامية إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1962 قد تطال فلسطينيين أدينوا استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، بصرف النظر عن صحة تلك الاعترافات.

وشددت على أن عقوبة الإعدام تسلب الإنسان حقه في الحياة، وهي عقوبة لا رجعة فيها، مؤكدة أن تطبيقها ضمن منظومة قضائية تقبل اعترافات منتزعة تحت التعذيب يضاعف خطورتها، لأن التعذيب يقوض الأساس الذي يقوم عليه القرار القضائي.

مطالب بوقف التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام

ودعت اللجنة السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات تشمل:

وقف التعذيب خلال التحقيقات والاعتقال وفي جميع منشآت الاحتجاز.

محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيب.

حظر التعذيب بموجب تشريع خاص.

إلغاء القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام والامتناع عن تطبيقها إلى حين إلغائها.

كما حثت اللجنة الدول على مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، تجنباً للمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها التعذيب والإعدام.



المصدر: الاناضول