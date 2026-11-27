وطن للأنباء:حذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب منخفض جوي جديد، في ظل استمرار معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من البرد والأمطار.

وقال قاسم إن معاناة النازحين تتواصل في ظل الاكتفاء الدولي بالشجب والاستنكار، دون اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

حماس تحمّل الاحتلال و«مجلس السلام» مسؤولية تفاقم الأزمة

وأكد قاسم أن مشاهد معاناة الفلسطينيين داخل الخيام ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي و«مجلس السلام» الصامت مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

ودعا الجامعة العربية والجهات الدولية إلى تجاوز الإدانات الإعلامية، والتحرك الفعلي من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناة النازحين.

الدفاع المدني: 1.3 مليون نازح في خيام متهالكة

من جانبه، حذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من مخاطر إنسانية متزايدة مع اقتراب منخفض جوي جديد وشديد، مشيراً إلى أن أكثر من 1.3 مليون نازح يعيشون في خيام متهالكة، باتوا مهددين بكارثة إنسانية مع اشتداد الأحوال الجوية.

وتتزايد المخاوف من تعرض خيام النازحين للغرق والتطاير بفعل الأمطار والرياح، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص مستلزمات الإيواء والحماية من الظروف الجوية القاسية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه النازحون أوضاعاً معيشية صعبة، وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل لتوفير الخيام الصالحة للإيواء ومستلزمات التدفئة والحماية من الأمطار، والعمل على تخفيف تداعيات المنخفض الجوي المرتقب.