وطن للأنباء: كشف تقرير نشره موقع «واي نت» العبري عن توجه داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو توسيع نطاق أي هجوم محتمل على إيران، ليشمل منشآت النفط والكهرباء والمياه والبنية التحتية المدنية، في محاولة لإضعاف قدرات البلاد لعقود، حتى في حال فشل الجهود الرامية إلى إسقاط النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن مداولات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى رهان على أن استهداف القطاعات الحيوية قد يؤدي إلى تقليص قدرة النظام الإيراني على تمويل برامجه العسكرية وتطوير الصواريخ والبرنامج النووي، بعدما أخفقت الخطط السابقة في إسقاط النظام أو إنهاء التهديد النووي.

مسؤول إسرائيلي: تدمير البنية التحتية الإيرانية «جنون مطبق»

ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، شارك في التخطيط للهجمات السابقة على إيران، وصفه هذا التوجه بأنه «جنون مطبق»، محذراً من أن تدمير البنية التحتية لدولة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة قد يتسبب في كارثة إنسانية واسعة.

وأضاف المسؤول أن مثل هذه الضربات قد تدفع طهران إلى ردود واسعة تستهدف منشآت حيوية في دول الخليج، ما يهدد بتوسيع دائرة المواجهة وزعزعة استقرار المنطقة، دون وجود ضمانات بأن ذلك سيعزز أمن إسرائيل.

خلافات داخل إسرائيل بشأن توقيت الهجوم المشترك مع واشنطن

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع، قبل الانتخابات الإسرائيلية، باتجاه تحويل الاستعداد لهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك إلى عملية عسكرية فعلية.

لكن رئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح الجو عومر تيشلر عارضا تنفيذ الضربة في ذلك التوقيت، لعدم وجود ضرورة عسكرية فورية، وسط مخاوف من توظيف الحرب لخدمة مصالح نتنياهو السياسية.

ورغم استمرار الاستعدادات العسكرية، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متردداً في اتخاذ قرار الهجوم، في ظل خلافات داخل إدارته بشأن دقة المعلومات الاستخباراتية وجدوى التصعيد.

واشنطن تشكك في المبررات الإسرائيلية للتصعيد

وبحسب التقرير، يشتبه مسؤولون أمريكيون في أن إسرائيل تضخم الإحساس بضرورة التحرك العسكري، بهدف دفع واشنطن إلى العودة للحرب، قبل أن تضيق النافذة السياسية المتاحة أمام ترامب مع تولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير/كانون الثاني.

كما شكك مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في استخدام ملف الأسلحة الكيميائية لتبرير الهجوم، معتبرين أن المعلومات المتعلقة بتطوير هذه الأسلحة لا تثبت امتلاك إيران قدرات جاهزة للاستخدام، ولا تشكل بحد ذاتها تهديداً يستدعي حرباً فورية.

تحذيرات من تراجع النقاش المهني داخل المؤسسة العسكرية

ولفت التقرير إلى وجود مخاوف من تراجع النقاش المهني داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، نتيجة الخوف من معارضة نتنياهو أو التعرض لحملات تحريض.

وأشار إلى أن تقديرات سابقة شككت في إمكانية إسقاط النظام الإيراني لم تحظَ بالتأثير الكافي في عملية صنع القرار، رغم أهميتها في تقييم نتائج أي مواجهة عسكرية محتملة.

استهداف البنية التحتية يهدد المستشفيات والمياه والغذاء

وحذر التقرير من أن تدمير البنية التحتية الإيرانية لن تقتصر تداعياته على إضعاف قدرات النظام، بل قد تمتد إلى المستشفيات ومضخات المياه وإمدادات الغذاء والدواء، بما يهدد حياة ملايين المدنيين.

كما قد ترد طهران باستهداف منشآت النفط والكهرباء وتحلية المياه في دول الخليج، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الأزمة وتهديد الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

مخاوف من تعزيز تمسك إيران ببرنامجها النووي

وطرح التقرير تساؤلات بشأن جدوى الخطة الإسرائيلية في حال بقي النظام الإيراني في السلطة، محذراً من أن الضربات الواسعة قد تدفع طهران إلى التمسك ببرنامجها النووي باعتباره وسيلة لردع الهجمات المستقبلية، بدلاً من تقديم تنازلات بشأنه.

وخلص التقرير إلى أن استهداف دولة بهذا الحجم وتدمير بنيتها التحتية يتطلبان توضيحاً للأهداف والنتائج المتوقعة، مشيراً إلى أن تحويل إيران إلى دولة عاجزة عن أداء وظائفها الأساسية لا يضمن جعل إسرائيل أكثر أمناً.

مكتب نتنياهو ينفي السعي لشن هجوم قبل الانتخابات

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون الأخير قد سعى إلى شن هجوم على إيران قبل الانتخابات، مؤكداً أنه «يعمل من أجل أمن إسرائيل، وأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ما دام نتنياهو في منصبه».



المصدر: إرم نيوز