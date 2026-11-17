وطن للأنباء: اقتحمت طواقم تخطيط وهندسة، برفقة قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المنطقة المهددة الاستيلاء، في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، لصالح إقامة مجمع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة.

وأفادت محافظة القدس، بأن الطواقم برفقة قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في القرية، عبر البوابة الشرقية المقامة في جدار الفصل العنصري، حيث نفذت الطواقم جولة ميدانية في المنطقة، شملت تتبع مسار حدود تسمى بلدية القدس داخل أراضي القرية، في إطار الإجراءات المتعلقة بالمشروع.