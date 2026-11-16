"تسنيم" تكشف أدلة عن ضلوع "إسرائيل" في الهجوم الإلكتروني على مخازن التبريد الفرنسية

وطن للأنباء: كشفت وكالة "تسنيم" الايرانية عن وقوف "إسرائيل" وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مخازن التبريد والثلاجات في فرنسا، بعدما اتهمت الحكومة الفرنسية طهران بتنفيذه.

وقالت الوكالة، في تقرير استند إلى تحقيق تقني أجرته مجموعة مختصّة، إنّ المعطيات المتوافرة تشير إلى احتمال استغلال الحادثة في حملة إعلامية لتوجيه الاتهامات نحو إيران، والتغطية على الجهات المنفّذة الفعلية.

ماذا استهدف الهجوم؟

وأوضحت أنّ الهجوم استهدف بصورة رئيسة وحدات التحكّم من طرازَي "AK-SM 800" و"AK-SC 355"، التابعتَين لشركة "Danfoss" الدنماركية.

ووفق بيانات منصة "Censys" المختصّة في رصد البنى التحتية السيبرانية، كان 61% من لوحات التحكّم المركزية للثلاجات (StoreView) حول العالم متمركزاً في فرنسا قبل الهجوم، فيما عمل معظمها بإصدارات تتيح احتساب كلمة مرور الإدارة استناداً إلى التاريخ الحالي.

ولفت التقرير إلى أنّ ربط واجهات إدارة أنظمة التحكّم الصناعي بالإنترنت مباشرةً يشكّل ثغرة أمنية في تصميم هذه الأنظمة، ما يجعل الوصول إليها واستغلالها ممكناً باستخدام أدوات مسح بسيطة، من دون الحاجة إلى إمكانات سيبرانية متقدّمة أو قدرات تابعة لدولة.

3 ثغرات أمنية معروفة

وفي ما يتعلّق بالثغرات الأمنية، أشارت الوكالة إلى أنّ أجهزة عائلة "AK-SM 800A" كانت تعاني من 3 ثغرات معروفة، هي:

CVE-2025-41450: تجاوز آليات المصادقة.

CVE-2025-41451: تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد بعد المصادقة.

CVE-2025-41452: هجوم حجب الخدمة بعد المصادقة.

وأضافت أنّ شركة "Danfoss" أصدرت تحديثات أمنية لمعالجة هذه الثغرات في آذار/مارس وآب/أغسطس 2025، معتبرة أنّ طبيعة الهجوم تتوافق مع عمليات المسح الآلي واستغلال الأجهزة غير المحدّثة أمنياً على نطاق واسع، أكثر من توافقها مع عملية موجّهة نفّذتها دولة.

كذلك، استند التقرير إلى أنّ شركة "Claroty"، وهي شركة إسرائيلية ناشئة كبرى في مجال الأمن السيبراني، كانت قد عرضت خلال مؤتمر "Black Hat" كيفية ربط الثغرتين "CVE-2025-41450" و"CVE-2025-41451" واستغلالهما معاً لتحقيق تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

وعليه، فإنّ "هذه الطريقة الهجومية كانت متاحة أمام أيّ قرصان منذ فترة طويلة، بفضل الشركة الأمنية الإسرائيلية"، وفقاً للتقرير.

وبذلك، اعتبرت الوكالة أنّ هذه المسألة تجعل مؤشرات ضلوع القراصنة الإسرائيليين في تنفيذ هذا الهجوم الإلكتروني أكثر وضوحاً من ذي قبل.

وفي ضوء العلاقات الوثيقة والتعاون الأمني بين فرنسا و"إسرائيل"، طرحت الوكالة تساؤلاً جدّياً: "لماذا لم تُبلّغ "Claroty"، قبل وقوع الحادثة، السلطات الأمنية الفرنسية، مثل "CERT-FR" و"ANSSI"، بالتفاصيل التقنية لهذه الثغرة وسلسلة استغلالها؟"

وسبق وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الفرنسية التي تتهم طهران بالمشاركة في هجوم سيبراني استهدف قطاعات داخل فرنسا، مؤكدةً أنّ هذه الادعاءات "لا تمت إلى الصحة بصلة".

وكان مسؤولون فرنسيون قد اتّهموا حرس الثورة الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات التي تسبّبت في اضطرابات واسعة.

المصدر:"الميادين"