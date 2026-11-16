فلسطين التي تتعب بصمت.. حين تصبح إدارة الحياة اليومية معركة

كتب معمر يوسف العويوي: لم يعد المشهد الفلسطيني محصوراً في صور الدمار والدماء والبيوت المهدمة، بل بات يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية التي يواجهها الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. فخلف كل صورة لطفل يرتجف من البرد، وعائلة تبحث عن مأوى، وعامل فقد مصدر رزقه، وتاجر أُغلِق محله، هناك حكاية إنسانية تتجاوز حدود الخبر والتغطية الإعلامية.

في غزة، يعود الشتاء محمّلاً بمخاوف جديدة، فيما لا تزال عائلات كثيرة تواجه ظروفاً إنسانية قاسية، بين الخيام التي لا تقي برداً ولا مطراً، ونقص المأوى والإمدادات الأساسية، وتراجع القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة. مشاهد الأطفال والنساء وكبار السن وهم يواجهون الأمطار والبرد ليست مجرد صور عابرة، بل هي تذكير يومي بحجم المسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه مجتمع أنهكته سنوات الحرب والدمار.

وفي الضفة الغربية، لا تبدو الصورة أقل تعقيداً؛ فالإغلاقات والقيود على الحركة، وفقدان مصادر الدخل، وتراجع النشاط الاقتصادي، والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كلها عوامل تضاعف الضغوط على الأسر الفلسطينية، وتضع المؤسسات والمجتمع أمام تحديات متراكمة.

لكن السؤال الذي ينبغي أن نتوقف أمامه اليوم ليس فقط: كم حجم المعاناة؟ بل: كيف نحمي ما تبقى من مقومات الحياة؟ وكيف نمنع تحوّل الأزمات المتلاحقة إلى واقع دائم يفقد فيه المواطن شعوره بالأمان والاستقرار؟

إن الصمود الفلسطيني قيمة وطنية وإنسانية راسخة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مطالبة المواطن وحده بتحمل الأعباء، أو إلى وسيلة لتبرير غياب الحلول. فالصمود يحتاج إلى مقومات، وإلى مؤسسات فاعلة، واقتصاد قادر على الاستمرار، وشبكات حماية اجتماعية، وإدارة مسؤولة للأزمات.

وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الفلسطينية، الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والهيئات المحلية، في الانتقال من الاستجابة المؤقتة إلى التخطيط المنظم. فإدارة الأزمات لا تبدأ عند وقوع الكارثة، بل من الاستعداد لها، وتحديد الأولويات، وتوفير الموارد، وتوزيع المسؤوليات، وبناء قواعد بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.

ولا يمكن إغفال أهمية التكافل الاجتماعي الذي لطالما شكّل إحدى ركائز المجتمع الفلسطيني. فالنخوة والفزعة والتضامن ليست مجرد شعارات تُرفع في أوقات الشدة، بل ثقافة مجتمعية يجب أن تتحول إلى مبادرات مستدامة ومنظمة، تحمي الأسر المتضررة، وتساند العمال، وتدعم الطلبة، وتوفر الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً.

وفي الوقت ذاته، لا بد من إعادة الاعتبار إلى الإنتاج المحلي باعتباره جزءاً من الأمن الاقتصادي والاجتماعي. فدعم المزارع الفلسطيني، والمصنع، والتاجر، والمشروعات الصغيرة، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، ليست خيارات اقتصادية ثانوية، بل ضرورة لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات وتقليل هشاشة الأسواق ومصادر الدخل.

إننا بحاجة أيضاً إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهذه الثقة لا تُبنى بالخطابات والوعود، وإنما بالشفافية والمساءلة والإنجاز، وبأن يشعر المواطن أن مؤسساته قريبة من واقعه، تسمع احتياجاته، وتشرح له إمكاناتها وحدودها، وتتعامل مع موارده باعتبارها أمانة ومسؤولية عامة.

ولعل المرحلة الراهنة تفرض علينا مراجعة جادة لأولويات العمل الوطني والاجتماعي، بحيث لا تبقى الاستجابة للأزمات مرتبطة بالمبادرات الفردية أو ردود الفعل المؤقتة، بل تتحول إلى منظومة وطنية متكاملة للحماية والاستجابة والتعافي، تشارك فيها المؤسسات والبلديات والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات والجامعات والمجتمع بأسره.

ففلسطين لا تحتاج فقط إلى من يوثق وجعها وينقل معاناتها إلى العالم، بل تحتاج أيضاً إلى من يحمي حياة أهلها، ويصون كرامتهم، ويحافظ على قدرتهم على البقاء والإنتاج والتعليم والعمل.

إن حماية الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية جهة واحدة، ولا يمكن اختزالها في المساعدات والإغاثة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع، وتمتد إلى المؤسسات والقيادة والقطاع الاقتصادي، وصولاً إلى واجب المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

قد نختلف في تقدير الإمكانات، وقد تتباين الأولويات، لكن لا ينبغي أن نختلف على أن الإنسان هو جوهر القضية وغايتها.

فالصمود ليس أن نعتاد الألم، ولا أن نتعايش مع الحرمان، بل أن نحمي حق الإنسان في الحياة الكريمة، وأن نبني من وسط الأزمات قدرة حقيقية على الاستمرار.

فلسطين التي تتعب بصمت لا تحتاج إلى مزيد من وصف معاناتها بقدر ما تحتاج إلى إرادة تحمي الحياة، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، ومجتمع لا يترك أبناءه وحدهم في مواجهة الأزمات.