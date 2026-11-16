ترامب وحبّة الوهم من إيران

كتب حمزة البشتاوي: بعد الفشل في الانتخابات النصفية، وعدم القدرة على الحسم العسكري والسياسي في العدوان على إيران، يواصل الرئيس ترامب التهديد ليل نهار بأنه سوف يستأنف الحرب ويضرب إيران، ثم يتراجع طالباً اتفاقاً بات اليوم أكثر حاجة إليه، عبر الوسطاء، وخاصة من خلال دولة قطر، على أمل أن تعطيه إيران وهم النصر؛ لأن الولايات المتحدة لم تعد تحتمل ضربات وهزائم تؤثر في حضورها وقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية في العالم.

لقد أصبح ترامب بطة عرجاء بنظر حلفائه وبنظر الحزب الجمهوري، بعد فشله في الخروج من الحرب مع إيران، وسط تزايد الضغوط عليه من قبل تيار الدولة العميقة والتيار المحافظ في الإدارة الأميركية، اللذين يطلبان منه ترك الأمر لنائبه جي دي فانس، الذي يريد ذلك، ولديه تصور لاتفاق يُخرج إدارته من الحرب، ولا يُظهرها بمظهر الهزيمة الكاملة، هي وحلفاؤها في المنطقة، الذين عليهم أن يتحضروا لليوم التالي للحرب، الذي ستكون فيه إيران أكثر قوة وحضوراً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.

لم تعد إيران، التي يضعها الرئيس الأميركي في خانة العدو الذي يمكن إخضاعه بالحرب والضغط الاقتصادي والحصار والعقوبات، تقبل بأنصاف الحلول، وهي اليوم أكثر قوة وقدرة من أن تُختصر في تغريدة أو تصريح ناري أو مناورة إعلامية. ولذلك نرى أن حالة العجز عن الحسم جعلت الرئيس ترامب يبحث عن مخرج تفاوضي واتفاق يُخفي عنه معالم الهزيمة، ويطلب من إيران، عبر الوسطاء، أن تعطيه حبّة وهم النصر أمام جمهوره، إذ يعتبر حصوله على هذه الحبّة أحد شروط التسوية.

وهذه ليست مفارقة سياسية، بل أزمة عميقة في فهم القوة وفي تعامل الرئيس ترامب مع القضايا السياسية والاستراتيجية بعقلية التاجر الذي يعتقد أن كل شيء قابل للمساومة، وأن الحرب الفاشلة على إيران يمكن إنهاؤها بإعلان صحافي يصف الهزيمة بأنها نصر تاريخي. وانطلاقاً من هذه العقلية، يطلب من إيران أن تقدم له مخرجاً من المأزق الاستراتيجي الذي وقع فيه، مع اتساع مساحة الوهم التي تطوّقه وتجعله يرفع من وتيرة التصعيد والتهديد، ويملأ الشاشات بخطاب استعراض القوة، دون أن تمنحه إيران، حتى الآن، ما يريده.

إن أخطر ما يعاني منه الرئيس الأميركي اليوم ليس خسارة الحرب، بل عجزه عن الاعتراف بأنه لم ينتصر. وفي سياق بحثه عن حبّة الوهم التي تخفي مرارة الهزيمة، يبرز سؤال حول احتمال حصول اتفاق قريب، رغم انهيار الثقة، وإشكالية تعريف النصر، والعامل الإسرائيلي المحرّض على استئناف الحرب. ورغم الخلافات داخل الإدارة الأميركية، فإن الاتفاق ما زال ممكناً، ولو بصورة مرحلية، في حال تم رفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات، وخاصة في لبنان، والتعهد بعدم العودة إلى الحرب، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق منصف وعادل حول الملف النووي حصراً.