اتفاق وقف اطلاق النار لم يوقف انتهاكات الاحتلال.. 6,233 خرقاً وآلاف الشهداء في غزة

وطن للأنباء: تُظهر الأرقام المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اتساع الفجوة بين الالتزامات التي نص عليها الاتفاق وما جرى تطبيقه على الأرض، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتواصل سقوط الشهداء والجرحى، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات وحركة المسافرين.

وبحسب الإحصائيات الواردة بشأن تنفيذ الاتفاق، سُجّل 6,233 خرقاً إسرائيلياً، أسفرت عن استشهاد 1,649 مواطنا وإصابة 5,969 آخرين، إضافة إلى تسجيل 223 حالة اعتقال، ما يعكس حجم الانتهاكات التي شهدها القطاع خلال فترة سريان الاتفاق.

6,233 خرقاً وآلاف الشهداء

وتشير الأرقام إلى أن الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على العمليات العسكرية والاستهدافات، بل شملت أيضاً الاعتقالات والانتهاكات الميدانية، وسط استمرار تداعيات الحرب على السكان المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الشهداء 1,649 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,969، إلى جانب 223 حالة اعتقال.

دخول الشاحنات.. أقل من ثلث الالتزامات

وعلى صعيد المساعدات والإمدادات الإنسانية، تكشف الأرقام عن فجوة كبيرة بين ما نص عليه الاتفاق وما دخل فعلياً إلى القطاع.

فقد بلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 79,585 شاحنة، من أصل 240,600 شاحنة نص الاتفاق على إدخالها، ما يعني عدم تنفيذ نحو ثلثي العدد المتفق عليه.

قيود السفر.. آلاف لم يتمكنوا من المغادرة

وفي ما يتعلق بحركة المسافرين، لم يتمكن سوى 15,456 مسافراً من السفر في الاتجاهين، من أصل 41,800 مسافر نص الاتفاق على تمكينهم من التنقل.

اتفاق على الورق وخروقات على الأرض

وتُظهر المحصلة الإجمالية للأرقام استمرار الفجوة بين الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار والواقع الميداني في قطاع غزة، سواء على مستوى وقف الانتهاكات أو إدخال المساعدات الإنسانية أو تسهيل حركة المسافرين.