رام الله – وطن للأنباء: قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن ما شهدته مدينة أريحا الليلة الماضية يمثل مثالا جديدا على "الثمن الدموي لسياسة الاستيطان"، محذرة من تداعيات ممارسات المستوطنين وفرضهم وقائع على الأرض بما يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد.

وأضافت الحركة، في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين فرضت وقائع ميدانية جديدة، وجرّت المنطقة إلى بؤرة توتر متفجرة، معتبرة أن ما جرى يعكس تداعيات سياسة الاستيطان وما تفضي إليه من تصعيد ميداني.