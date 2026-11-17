رام الله – وطن للأنباء: تعهد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بعدم السماح بتحول المواجهة مع إيران إلى حرب مفتوحة أو التزام عسكري طويل الأمد، مؤكدا ثقته بقدرة الرئيس دونالد ترامب على إنهاء الصراع وتحقيق نتائج وصفها بالعظيمة.

وقال فانس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إنه لا خلاف بينه وبين ترامب بشأن التعامل مع إيران، وإنه واثق بأن الرئيس الأمريكي لن يسمح بتحول المواجهة إلى "حرب أبدية".

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن لن تدخل في التزام عسكري يمتد لعشر أو 15 سنة، أو حتى لعامين.

ولفت فانس إلى أن ترامب يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع الصراع، من بينها إعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران، موضحا أن الرئيس يدرس حاليا إمكانية ممارسة مزيد من الضغوط العسكرية والدبلوماسية عليها.

وأضاف أن هناك أطرافا تدفع باتجاه استمرار الحرب دون نهاية، وأن أيا كان القرار الذي سيتخذه ترامب، فستكون هناك أطراف تطالب بمواصلة التصعيد العسكري وإطالة أمد المواجهة.

وشدد فانس على ضرورة تحديد الخطوات اللازمة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع مع إيران، محذرا من الانجرار إلى التزام عسكري مفتوح لا أفق زمنيا لنهايته.