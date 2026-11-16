بوجود النظام الرسمي الحالي، والمنظومة الفلسطينية الحالية.. دوام الحال ليس من المحال!

كتب يوسف شرقاوي: لا تبالغوا في نزاهة المواقف الأوروبية، ولا سيما الضغوط "الفرنسية والسعودية" على رئيس السلطة، ولا تنتظروا أن تهبط المظلات الفرنسية في رام الله لإجبار رئيس السلطة، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لا في الربع الأول من 2027 ولا في الربع الأخير منها

أما الشائعات عن إنذار فرنسي مدعوما من الدول الممولة للسلطة بوقف التعامل مع رئيس السلطة بعد نهاية العام الحالي 2027، فلا ينبغي تحويلها إلى حقائق أو بناء آمال سياسية عليها.

نحن نقرأ ونستمع ونتبادل الأحاديث والتحليلات فيما بيننا، فينتابنا تفاؤل عارم بأن العالم يتغير لصالحنا، وربما بوتيرة تتجاوز توقعاتنا، لكننا سرعان ما نصطدم بالحقيقة الأكثر إيلاماً: نحن لم نتغير، ويبدو أننا لن نتغير

فلو حكم العالم إدورد سعيد وعمر بن الخطاب وغرامشي، وبقينا نحن أسرى عاهاتنا السياسية الحالية، والاستبداد المستدام، لذهب كل ذلك التغيير كزبد السيل

وبحسب قراءة الواقع، لا تبدو هناك إرادة حقيقية لتوحيد النظام السياسي، ولا مؤشرات جدية على انتخابات قريبة، فيما يتكرّس الانقسام أفقياً وعمودياً، وكأنه قدر سياسي لا يجوز حتى مناقشته، أو الإقتراب منه

علينا أن نصارح شعبنا قبل أن نصارح أنفسنا: كلمة السر في خراب بيتنا هي المصالح الشخصية والفساد، والأخطر من ذلك، أن أصحاب هذه المنظومة لم يفقدوا إرادة التغيير فحسب، بل فقدوا حتى النيّة فيه

لذلك، لا تراهنوا كثيراً على تبدّل المواقف الدولية بقدر المراهنة على تغيير داخلي لم يعد يحتمِل التأجيل

أما البديل، ففي جيل جديد لم يتلوث برجس الفصائل، ولم يتعلم بعد كيف يحوّل القضية الوطنية إلى امتياز شخصي، والسلطة إلى إرث، والانقسام إلى مصدر رزق

فمع هذه المنظومة، دوام الحال ليس من المحال!