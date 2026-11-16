"مقاومة الجدار": الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية

وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني 2026، تكشف عن مخطط لتخصيص 13,119.78 دونماً من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في مناطق تمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن الإعلانات تتضمن تخصيص 12,356.07 دونماً لأغراض الرعي، و584.17 دونماً لإقامة منشآت هندسية في غور الفارعة، إضافة إلى 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية في قلنديا.

وبينت أن هذه الإخطارات تتعلق بإعلانات نية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"، ولا تعني بحد ذاتها إعلان تصنيف أراضٍ جديدة أو استكمال إجراءات التخصيص النهائي.

وأشارت إلى أن الإعلانات تستهدف أراضي بلدات رمون ودير دبوان والطيبة وكفر مالك وفصايل وطوباس وتياسير، بمساحات واسعة مخصصة للرعي، لافتة إلى أن بعض الأراضي تقع بين أنقاض تجمع المعرجات البدوي الذي هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدد مصادر رزق التجمعات البدوية والرعوية، وتحد من فرص عودة السكان المهجرين، من خلال تخصيص المساحات التي اعتمدوا عليها في رعي مواشيهم.

وفي الأغوار الشمالية، يستهدف أحد الإعلانات مساحة 4,316.81 دونماً من أراضي طوباس وتياسير لأغراض الرعي، رغم وقوع معظمها داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وشمول جزء منها بأمر وضع يد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى أن الإعلانات لا تقتصر على تخصيص المراعي، بل تشمل إقامة منشآت هندسية في غور الفارعة على مساحة 584.17 دونماً، تتعلق بإنشاء خزانين للمياه بسعة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب، لخدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني.

كما يتضمن أحد الإعلانات تخصيص 179.54 دونماً في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية، مشيرة إلى وجود تناقض في الوثيقة المنشورة بين الغرض الوارد في متن الإعلان وعنوان الخريطة المرفقة، الذي يشير إلى استخدام مؤقت للرعي.

وأكدت الهيئة أن هذه الإعلانات، عند قراءتها مجتمعة، تكشف عن توجه لتوسيع السيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية، من خلال تخصيص مساحات واسعة للرعي وتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع الزراعي الاستيطاني، بما يزيد القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها.

وشددت على أن وصف بعض الاستخدامات بأنها مؤقتة لا يلغي آثارها على مصادر رزق المواطنين وقدرة التجمعات المهجرة على العودة، موضحة أن الإعلانات تتيح تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر.