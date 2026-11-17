وطن للأنباء: أدانت نقابة الصحفيين بشدة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على مصور وكالة الأنباء والمعلومات "وفا" في أريحا، الزميل سليمان أبو سرور، فجر اليوم الثلاثاء، واحتجازه لأكثر من ست ساعات، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي واستهدافا مباشراً للصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني.

وأكدت النقابة، في بيان صدر عنها، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الصحفيين الفلسطينيين، وعرقلة عملهم، ومنعهم من نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وطالبت المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وممارسة الضغط لمحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.