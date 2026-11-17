وطن للأنباء: أعلن وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة أن البنك الدولي سيقدم منحة جديدة لفلسطين قريبا، تقدر بنحو 300 مليون دولار، يُتوقع صرفها على دفعتين، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية وتغطية جزء من فاتورة الرواتب، إلى جانب تمويل مشاريع في قطاع غزة.

وأوضح سلامة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن نصف قيمة المنحة سيخصص لدعم الموازنة، فيما يُتوقع صرف الجزء الأول قبل نهاية العام الجاري، واستكمال الدفعة المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى وجود بوادر إيجابية بشأن تسريع صرفها.

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أكد وزير المالية والتخطيط أن الحكومة تواصل جهودها واتصالاتها مع الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، لافتاً إلى أن الشهر الجاري يمثل الشهر التاسع عشر من دون تحويل هذه الأموال، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية وألقى بظلاله على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار سلامة إلى أن الحكومة تعوّل على تكثيف الضغط الدولي على حكومة الاحتلال المقبلة، إلى جانب العمل على زيادة المساعدات الخارجية، مؤكداً أن هذه المساعدات، رغم أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن أموال المقاصة التي هي حق لشعبنا ويجب إعادتها كاملة.

هذا وكشف وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة عن تخصيص دفعة مالية للمستشفيات في الضفة خلال الشهر الجاري، بقيمة لا تقل عن 90 مليون شيقل، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي وتأمين احتياجاته، بما يشمل موردي الأدوية والمستشفيات.

وأعلن سلامة أن تطبيق "يبوس" سجل سداد مليون فاتورة، ويقدم خدماته لنحو 80 ألف عائلة، من خلال اتفاقيات مع أكثر من عشرين بلدية وشركات خدمات، لتسهيل تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.