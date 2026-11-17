وطن للأنباء: استشهدت مواطنة وأصيب 10 آخرون، الليلة، برصاص مستوطنين، خلال هجوم على قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى أريحا الحكومي، باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات (60 عاما)، وإصابة 10 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، جراء إطلاق مستوطنين الرصاص الحي باتجاه المواطنين في القرية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أفادت، في وقت سابق، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وسيدة برصاصة في الرأس، إثر إطلاق مستوطنين النار عليهما في المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل في القرية، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين حاصروا منازل المواطنين في القرية، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال منطقة الديوك التحتا، وإغلاق المدخل الجنوبي لمدينة أريحا والمدخلين الشماليين.