وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وبركسا للأغنام، وبئرا للمياه، في منطقة الديرات شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين، بمساحة إجمالية تبلغ 240 مترا مربعا، يعود للمواطن محمد علي عودة مخامرة، ويؤوي تسعة أفراد من عائلته، معظمهم من الأطفال.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت أيضا بركسا للأغنام تبلغ مساحته 60 مترا مربعا، وبئرا للمياه بسعة 120 كوبا.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال اقتلعت عدداً من الأشجار، وخربت السلاسل الحجرية، وجرفت الأراضي المحيطة بموقع الهدم.