كتب رامي الغف: في ظل التحولات السياسية المتسارعة على الساحتين الأمريكية والإسرائيلية، تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي واجهت خلال السنوات الماضية ضغوطاً سياسية ومالية غير مسبوقة، ومحاولات متواصلة لتقويض دورها الإنساني والسياسي المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

لقد ظلت الأونروا في قلب المواجهة، ليس فقط باعتبارها مؤسسة تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية لملايين اللاجئين، وإنما باعتبارها شاهداً دولياً على استمرار قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

إن أي تراجع في الضغوط السياسية التي استهدفت الوكالة، أو أي تغير في مواقف القوى المؤثرة، يمكن أن يمنح الأونروا فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس واستعادة قدرتها على مواصلة رسالتها. وكأنها تحصل على أسطوانة أكسجين جديدة تساعدها على البقاء والاستمرار، في وقت أصبحت فيه احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة.

ولا يمكن فصل مستقبل الأونروا عن واقع غزة، التي تعيش واحدة من أصعب المراحل الإنسانية في تاريخها الحديث؛ حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وإلى تدخل دولي حقيقي يضع حداً لمعاناتهم، ويؤسس لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

ومع اقتراب بداية العام الجديد، تتعلق آمال الفلسطينيين بأن تحمل المرحلة المقبلة انفراجة حقيقية، وأن تتحول التحركات والاتصالات السياسية إلى خطوات ملموسة على الأرض، تشمل فتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

لكن المطلوب لا يقتصر على إنقاذ الأونروا مالياً أو إدارياً، بل يتجاوز ذلك إلى حماية ولايتها الدولية، وضمان استقلال عملها، وعدم إخضاع المساعدات الإنسانية للحسابات السياسية، لأن استمرار الوكالة يعني استمرار تقديم الخدمات لملايين اللاجئين، ويحافظ على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضيتهم وحقوقهم.

إن الرهان الحقيقي ليس على سقوط هذا المسؤول أو رحيل ذاك، بل على تغير السياسات التي صنعت الأزمة، وعلى إرادة دولية جادة تضع الإنسان الفلسطيني وحقوقه وكرامته فوق المصالح والتجاذبات السياسية.

نسأل الله أن تكون بداية العام القادم بداية انفراجة حقيقية، وأن تستعيد غزة عافيتها، وأن تعود الحياة إلى مدارسها ومستشفياتها وشوارعها، وأن تبقى الأونروا قادرة على أداء رسالتها الإنسانية دون تهديد أو ابتزاز.

فغزة والضفة والقدس لا يحتاجون إلى مزيد من الوعود، بل إلى قرارات تنهي المعاناة، والأونروا لا تحتاج إلى مجرد فرصة للبقاء، بل إلى حماية دولية تضمن استمرار رسالتها.

فلسطين تستحق الحياة، واللاجئون يستحقون الكرامة، والعودة حق لا يسقط بالتقادم.

"رامي الغف إعلامي وباحث سياسي"