قاليباف: إنهاء الحرب في لبنان واستعادة سيادته شرط لعودة التهدئة إلى المنطقة

رام الله – وطن للأنباء: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن عودة التهدئة إلى المنطقة مرهونة بإنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه، مشددا على أن طهران تولي الملف اللبناني اهتماما خاصا في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال المفاوضات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه قاليباف، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحثا خلاله التطورات الدولية والعلاقات الثنائية، إلى جانب الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأشار قاليباف إلى الدور الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكدا اهتمام الجمهورية الإسلامية بملف لبنان ضمن مسار المفاوضات.

من جانبه، شدد بري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، بما يضمن سيادة لبنان على أراضيه.