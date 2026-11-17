وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، استهدافه رادارا تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وقال الحرس ان هذه العملية تأتي "ردا على استمرار انتهاك المسيرات الأمريكية لمجالنا الجوي"، مشددا على أن طهران "لن تترك الاعتداء المتكرر على مجالها الجوي واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة ضدها دون رد".

ويأتي هذا الإعلان تتويجا لما أعلنه الحرس الثوري صباح الأحد، من استهدافه رادارات دفاعية عسكرية أمريكية في قاعدة للمروحيات بالبحرين.

وذكر الحرس الثوري في بيان نقلته قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، أن 6 طائرات مسيرة أصابت رادارات أمريكية في قاعدة "الرفاع" الجوية التابعة للجيش البحريني.