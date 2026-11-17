وطن للأنباء: بهدف دعم المجتمعات المحلية وتعزيز صمودها، عقدت مؤسسة REFORM، لقاءً مدمجاً لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع سبع عشرة مبادرة مجتمعية، ضمن برنامج "الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني .(KfW)

ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود المؤسسة لتعزيز صمود المجتمعات المحلية وتمكينها من مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة، لا سيما في ظل الواقع السياسي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الممنهجة التي ينفذها، إلى جانب قطعان المستوطنين، بحق المجتمعات الفلسطينية. وتسعى المؤسسة، من خلال دعم مبادرات مجتمعية مبتكرة، إلى الاستجابة للاحتياجات المحلية وتوفير حلول عملية ومستدامة تقودها المجموعات والمؤسسات المجتمعية ذاتها.

وتوزعت المبادرات المجتمعية المختارة على مختلف المحافظات الفلسطينية، من الضفة الغربية بما يشمل القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بما يعكس التنوع الجغرافي والاحتياجات المتباينة للمجتمعات المحلية. كما تنوعت مجالات تدخل هذه المبادرات لتشمل حق الأطفال في اللعب والتعلم، وتمكين النساء، وتنمية المهارات والحرف اليدوية، وتعزيز الاستجابة المجتمعية للطوارئ، وتطوير المساحات المجتمعية الآمنة، وحماية المناطق المهمشة، إلى جانب سعيها جميعاً لتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية.



وتهدف هذه المبادرات إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في تحديد احتياجاتها وأولوياتها، وتمكينها من العمل الجماعي لمعالجة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات ودعم قدرات المجتمعات المحلية على الصمود بمواجهة الظروف المتغيرة.

وقد جرى اختيار سبعة عشر مبادرة من ضمن (131) مبادرة كانت قد استجابت لدعوة التقديم، الأمر الذي يعكس مدى الاحتياج المُّلِح لدى المجتمعات المحلية للتعبير عن احتياجتها والإنخراط في إيجاد حلول عملية لهذه الاحتياجات. الأمر الذي يؤكد على تنافسية مرحلة التقييم والتي امتدت على ثلاث مراحل، روعي فيها مدى ارتباط المقترحات بالاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المحلية، وقدرتها على تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام، إضافة إلى مستوى مشاركة الفئات المختلفة، على رأسها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، في تصميم وتنفيذ الأنشطة المقترحة

وخلال اللقاء، استعرضت المؤسسة أهداف المشروع وآليات تنفيذ المبادرات وخطط المتابعة والدعم الفني التي ستقدم للمبادرات خلال مراحل التنفيذ المختلفة، بما يضمن تعزيز فرص نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة منها. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي المبادرات المشاركة، وتعزيز التعاون والتشبيك فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية المحلية المستدامة.

وأكدت المؤسسة، أن دعم المبادرات المجتمعية يشكل ركيزة أساسية في جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المجتمع الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الاستثمار في الطاقات المحلية والمبادرات المجتمعية يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر فاعلية في رسم المستقبل وتحقيق التطلعات.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرات السبع عشرة في إحداث أثر إيجابي في المناطق المستهدفة، من خلال تعزيز فرص المشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات والمبادرات المحلية، تعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ والسلم الأهلي، بما يدعم صمود المجتمع ويسهم في ترسيخ مقومات التنمية المستدامة."