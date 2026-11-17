رام الله – وطن للأنباء: ألمح رئيس بلدية ديمونا، بني بيتون، إلى احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران يوم الجمعة المقبل، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، مستندا إلى معلومات قال إنه تلقاها من مصادره، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعتها أو يكشف عن أساس هذه التقديرات، في ظل غياب أي تأكيد رسمي بشأنها.

وقال بيتون، في مقابلة بثتها إذاعة "كان مورشت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني "قابل للانفجار إلى أبعد الحدود"، مضيفا: "وفقا لما أسمعه من مصادري، لن يكون هناك وقت.. يوم الجمعة هذا سيكون ما يتحدث عنه الجميع. أنا لا أقول ذلك، بل ما يقوله الجميع".

وجاءت تصريحات رئيس بلدية ديمونا في سياق التوتر الأمني المتصاعد، إذ حذر من خطورة المرحلة المقبلة، ملمحا إلى تطورات أمنية محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يفصح بيتون عن المعلومات التي استند إليها أو الجهات التي نقلتها إليه، كما لم يصدر أي تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران في الموعد الذي أشار إليه.