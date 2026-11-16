وطن للأنباء: عقدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، اجتماعا مع لجنة أوقاف كنيسة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، بحضور مستشارها القانوني وأعضاء اللجنة الأحد عشر، إلى جانب عدد من أعضاء وطاقم اللجنة الرئاسية العليا والمستشارة القانونية، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى دعم المؤسسات الكنسية وتعزيز العمل المؤسسي.

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على النظام الأساسي المعدّل للجنة أوقاف الكنيسة، واعتماد قائمة أعضائها الجدد، البالغ عددهم اثني عشر عضوا، بما يمهّد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتعاون المشترك.

وترأس وفد لجنة أوقاف كنيسة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس الأب بطرس نعمة، الذي أشار إلى تزامن هذا الحدث مع مرور مئة عام على وضع حجر الأساس لكنيسة السيدة العذراء مريم عام 1926، معتبرا أن هذه المناسبة التاريخية تتزامن مع إنجاز خطوة مؤسسية مهمة تمثلت في إقرار النظام الأساسي المعدّل للجنة وتوقيعه والمصادقة عليه، إلى جانب اعتماد أسماء الأعضاء الجدد.

وأعرب عن بالغ تقديره لجهود اللجنة الرئاسية العليا، مثمّنا دور رئيسها وتوجيهاته التي أسهمت في إخراج لجنة الأوقاف إلى حيز العمل المؤسسي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ترسيخ التعاون والتنسيق بين الجانبين.

بدوره، هنّأ خوري الأعضاء الجدد، وأعرب عن شكره للكنيسة السريانية ولكل من أسهم في إنجاز هذه الخطوة، وأشاد بروح التعاون والعمل المشترك الهادف إلى بناء المؤسسات السريانية وتعزيز دورها، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم الكنيسة ومؤسساتها، ويحافظ على حضورها ودورها الوطني والمجتمعي.