الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله

وطن للأنباء: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب، في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلي الأسيرين، قبل أن تقدم على تفجيرهما، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في محيطهما.

وتأتي عملية التفجير في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق عائلات الأسرى، من خلال هدم منازلهم أو تفجيرها، بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.