غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً

-5,969 مصاباً و223 معتقلاً جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

-"هندسة التجويع".. 33% فقط من المساعدات المتفق عليها تدخل غزة.

-قيود على معبر رفح تعرقل سفر المرضى والحالات الإنسانية.

وطن للأنباء: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6,233 خرقاً موثقاً منذ دخول قرار "وقف إطلاق النار" حيّز التنفيذ، ما أسفر عن ارتقاء 1,649 شهيداً وإصابة 5,969 مواطناً بجروح متفاوتة، إلى جانب اعتقال 223 مواطناً بشكل تعسفي.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تقرير شامل وثّق حجم الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال، أن هذه الانتهاكات الميدانية تعكس "نية مبيتة لاستمرار سياسة خرق الاتفاق والإبادة الممنهجة والقتل العمد، وتجاوز كافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان ومحددات الاتفاق".

وعلى الصعيد الإنساني، دحض التقرير ادعاءات الاحتلال بشأن تسهيل دخول الإغاثة، مبيناً أن سياسة الحصار والتجويع الممنهج لا تزال قائمة، إذ لم يتجاوز إجمالي شاحنات المساعدات التي سُمح بإدخالها 79,585 شاحنة من أصل 240,600 شاحنة نُصّ عليها في الاتفاق، بنسبة التزام متدنية بلغت 33% فقط، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.

وفي ما يتعلق بحرية التنقل، أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى استمرار الاحتلال في خنق وإعاقة سفر المواطنين عبر معبر رفح البري، ولا سيما الحالات الإنسانية والمرضى، حيث اقتصر عدد المسافرين الفعليين في كلا الاتجاهين (ذهاباً وإياباً) على 15,456 مسافراً من أصل 41,800 مسافر كان من المفترض سفرهم لتلقي العلاج وقضاء الحاجات الملحّة، مسجلاً نسبة التزام لم تتجاوز 36.9%، بالتزامن مع تعمّد إرجاع ومنع 91 مسافراً من العبور دون أي مبررات قانونية أو إنسانية.

وأكد البيان أن هذه المعطيات الموثقة "تُسقط بشكل قاطع كافة الروايات الكاذبة التي يروّج لها الاحتلال، وتثبت أنه يتخذ من اتفاقيات وقف إطلاق النار غطاءً لتعميق الكارثة الإنسانية".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي الجهات الضامنة والوسطاء بالتدخل العملي والعاجل وتحمل مسؤولياتهم السياسية لإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق ووقف نزيف الدم، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مغادرة مربع الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات قانونية رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة.

كما حذّر البيان وسائل الإعلام الدولية من الانجرار وراء ماكينة الدعاية الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة اعتماد لغة الأرقام والمصادر الرسمية التي تعكس حقيقة المعاناة على الأرض.